La clínica de contenedores de envío llega a Presidio

By Abbie Perrault

PRESIDIO — Si bien la región de Big Bend enfrenta desafíos con el acceso a la atención médica de vez en cuando, aquellos en Presidio y las ciudades periféricas más pequeñas son más conscientes de cuán lejos puede estar la atención a veces. Esta semana, los Servicios de Salud de Atención Preventiva, cuya clínica de Presidio y consultorio de dentista se encuentra en 1501 N Erma Avenue, recibieron un impulso en las instalaciones. Un programa de Texas A&M entregó un contenedor de envío, equipado para proporcionar espacio clínico adicional para las pruebas de coronavirus.

Oscar Muñoz, director del Programa de Colonias en A&M, coordinó entre los departamentos de A&M para llevar a buen término la clínica de Presidio. Mientras que los estudiantes en el programa “BUILD” de A&M han estado equipando clínicas de contenedores de envío por un tiempo, por lo general los han estado enviando a todo el mundo, desde Costa Rica a Irak. Pero Muñoz –– cuyo programa de colonias estudia los vecindarios de Texas que carecen de muchos servicios básicos –– hizo una súplica para BUILD.

“Continuaron construyendo estas clínicas y las enviaban al extranjero hasta que les preguntamos si podíamos ser los receptores de las clínicas para atender a las colonias. Hasta ahora hemos recibido dos: uno está en Laredo y el otro en Presidio ”, dijo en una llamada telefónica esta semana.

Pema García supervisa la parte occidental del programa y se asoció con el hospital regional para coordinar los diferentes proveedores de servicios que utilizarán la clínica. “A pesar de que Presidio tiene una clínica de salud, esta unidad puede ayudar a proporcionar servicios adicionales, o se puede poner en un remolque para poder proporcionar acceso a la salud a las comunidades más pequeñas alrededor de Presidio como Candelaria o Terlingua”.

Según García, el hospital ya tiene planes de usar la clínica de Presidio para las pruebas de coronavirus, pero incluso una vez que el proyecto haya terminado, Muñoz dice que continuarán usando la clínica para muchos otros proyectos.

El contenedor en Presidio ha sido entregado y asignado al Dr. Billings de PCHS, dijo García. Cuando se contactó con PCHS para comentar sobre la fecha de apertura del contenedor de envío, el comienzo de las pruebas y qué personal de PCHS trabajará en el contenedor, la portavoz Sarah Vasquez simplemente dijo: “Todo eso debe determinarse”.

“Se ha necesitado mucha gente para que esto se haga realidad, donde tendremos mini-clínicas que brindan servicios muy necesarios a las poblaciones más necesitadas. Ninguno de nosotros podría haber hecho esto por nosotros mismos, sin la contribución de otros grupos. Está en diferentes campus y diferentes organizaciones de A&M ”, dijo Muñoz.

El contenedor, ubicado detrás de la clínica en North Erma Avenue, está diseñado para tener dos compartimientos para pacientes, un espacio para la limpieza y descontaminación, y una oficina en la parte posterior. Todo el espacio es de 40 pies de largo y viene equipado con un generador, un aire acondicionado y opciones para conectarse al agua corriente.

Según García, el plan de PCHS era usarlo primero como un lugar de prueba para que no tuvieran que evaluar a pacientes potenciales en la clínica regular, y luego, si fuera necesario, el espacio podría convertirse en un “lugar de descontaminación sucio” porque es una entidad separada de la clínica. “En el futuro, cuando termine la pandemia, hay muchos usos diferentes que el distrito hospitalario puede usar”, dijo García.