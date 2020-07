Síntomas de Coronavirus pueden persistir durante semanas, incluso para los que se consideran ‘recuperados’

By Abbie Perrault

OESTE DE TEJAS — El aumento de casos de COVID-19 en el Tri-County se ha ralentizado un poco en las últimas semanas, la adición de uno o dos casos nuevos por día, en comparación con la altura del pico del condado de Brewster cuando 45 se casos se agregaron en un día.

“Todavía hay una pequeña cantidad de casos positivos de COVID en nuestro condado, pero espero que esto signifique que el brote inicial que vimos ha sido controlado lo más posible, en su mayor parte”, dijo el doctor local y la autoridad de salud del condado Ekta Escovar a Brewster comisionados el miércoles pasado.

Los números lo respaldan: mientras Brewster tiene 165 casos hoy, 149 se clasifican como “recuperados”, lo que significa que solo 16 casos están siendo monitoreados activamente. “Todavía no podemos bajar la guardia, pero esperamos que esa tendencia continúe y podamos seguir monitoreando los casos que entran”, dijo Escovar.

Lo mismo es cierto en el condado de Presidio. Hoy, de los 26 casos que informó el juez Cinderela Guevara, solo tres casos, todos en la ciudad de Presidio, todavía se encuentran dentro de las fechas de cuarentena asignadas por el Departamento de Servicios de Salud del Estado. El resto está “recuperado”.

Y aunque una disminución en el número es un alivio, la recuperación real de COVID-19 puede verse muy diferente según el paciente. En el condado de Brewster, Nicole Talley y Lari Quigg fueron a la prueba el martes 23 de junio en el Centro de Respuesta a Emergencias del Condado de North Brewster, un sitio de prueba móvil administrado por la Guardia Nacional de Texas.

Talley, propietaria y operadora de Handyman Plus en Alpine con su esposo, descubrió seis días después de las pruebas que ella era positiva. Su hijo también cayó enfermo y se convirtió en un supuesto caso. Un dolor de cabeza fuerte, goteo nasal y estornudos se asomaron, y “Estaba tan increíblemente cansado”, dijo Talley. Pero ella nunca tuvo fiebre alta, tos o dolor de garganta que son síntomas comunes de la enfermedad.

El DSHS informa que los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar, pero otros síntomas incluyen dolores musculares, fatiga, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor / molestias abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. Talley dijo que su hijo tenía fiebre alta, estaba muy letárgico y dormía “mucho”.

Según el departamento de salud del estado, los pacientes pueden dejar de aislarse cuando cumplen con los siguientes criterios: Primero, el paciente debe estar sin fiebre durante tres días (72 horas) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. En segundo lugar, sus síntomas deben haber mejorado significativamente y ya no tienen una tos productiva. Y tercero, han pasado al menos 10 días desde que aparecieron sus síntomas por primera vez.

Talley y su hijo se sienten mejor y sus síntomas han desaparecido. Mientras que otros síntomas estaban encendidos y apagados durante aproximadamente 8 o 9 días, Talley dijo que el síntoma más duradero fue su cansancio, que persistió durante 11 días.

En un mensaje esta semana, Talley dijo que ella y su hijo están “volviendo a la” normalidad “.

Para Quigg, el director minorista de la tienda de segunda mano de la Alpine Humane Society, los síntomas golpearon como un ladrillo. Sus síntomas aparecieron el día antes de la prueba, y cuando recibió noticias de sus resultados positivos, habían pasado una semana y media de los síntomas de COVID-19. Su pareja dio negativo dos veces, pero los médicos le aconsejaron que probablemente ella también tenía la enfermedad.

Para estar seguro, Quigg estuvo en cuarentena durante tres semanas, en lugar de las dos recomendadas.

Los síntomas comenzaron con tos, sin fiebre, aclaración constante de la garganta y “me di cuenta en los días anteriores de que estaba completamente exhausta todo el tiempo”, explicó. “Tengo mucha energía en el trabajo, trabajo sin parar y simplemente no pude. No podía hacer nada, estaba tan exhausto “.

Unos días después, “todos los síntomas comenzaron a golpear”, dijo Quigg, “la diarrea, náuseas, dolor de cabeza de migraña 24/7, todavía tengo eso; No se va.” Quigg tiene cuatro semanas de enfermedad ahora. Está autorizada a regresar al trabajo, pero los síntomas persisten: diarrea, náuseas, dolor de cabeza, agotamiento y “sueños locos, pesadillas y sudores nocturnos”, que dice que la despertaron empapada a pesar del aire acondicionado y dos ventiladores corriendo junto a su cama.

La pareja de Quigg tenía dificultad para respirar, fiebre y tos mucho peor. La pareja también experimentó alucinaciones, un síntoma que ahora se estudia y se informa como un problema para algunos pacientes en UCI en todo el país, como ver a alguien en el camino de entrada que no está allí o ver objetos inexistentes en su visión periférica.

Sus médicos le aconsejaron sobre los estándares del DSHS para ser considerado recuperado. “También me dijeron: ‘recuperado en la comunidad médica significa que ya no eres contagioso’. No significa que te hayas recuperado físicamente “.

En una publicación diaria sobre casos de coronavirus, el condado de Brewster proporcionó un descargo de responsabilidad sobre la categoría de “recuperación”, explicando que rastrea a las personas que ya no se consideran contagiosas por COVID-19, pero que “no significa que todas estas personas estén completamente libres de síntomas” . ”

El término “recuperado” se utiliza porque es coherente con la terminología de DSHS y CDC. “Sabemos que hay muchas personas en el condado de Brewster que todavía sienten los efectos nocivos de sus infecciones con COVID-19. Estos números no minimizan ni deben minimizar el dolor y la incomodidad que sienten. COVID-19 puede ser un proceso terrible a largo plazo para muchos ”, decía el descargo de responsabilidad.

Incluso después de la “recuperación”, los síntomas pueden persistir durante meses y los estudios indican que la enfermedad puede tener efectos duraderos en la salud. Quigg se enoja cuando ve a las personas que se burlan de la enfermedad. “Solo porque no murieron o no usaban un respirador, es una enfermedad muy grave”, especialmente para aquellos con enfermedades subyacentes, como Quigg, que tiene enfermedades inmunodeficientes.

“He tenido cinco accidentes cerebrovasculares TIA en el pasado, y estoy preocupado por lo que sucederá en el futuro debido a esto”, dijo Quigg. “Solo porque no estaba en un ventilador, solo porque no morí, no significa que no esté preocupado”.

Si bien se les dice a los pacientes que se pongan en cuarentena durante dos semanas, no hay seguimiento por parte del DSHS para consultar con los pacientes acerca de extender su cuarentena si no cumplen con los tres criterios. Sin embargo, los médicos locales trabajan con los pacientes para aconsejar.

“No he sido contactado por el estado para hacerme saber que fui positivo o para ser liberado de la cuarentena. Sin embargo, voy por recomendación de mi autoridad local de salud “, dijo Quigg el martes. “Diré que hoy es el primer día en que no me siento absolutamente apaleado. Es el primer día en un mes que no quiero simplemente acurrucarme y estar en la cama todo el día “.

Mientras tanto, Quigg agradece a la comunidad local por ayudarlos a superar la enfermedad, comenzar un tren de comidas y llevar víveres para abastecer su refrigerador. “Eso es lo sorprendente de Alpine, todos siempre se unen y se apoyan mutuamente”.

Su consejo para la comunidad de Big Bend es “ser absolutamente diligentes. Use su máscara donde quiera que vaya, en todas partes. Sé que es un mandato ahora, pero incluso después de que se levante, continúe usando una máscara ”.