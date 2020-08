Presidio gana lugar en la lista de ciudades florecientes de Texas

By Stephen Paulsen

PRESIDIO — En la revista popular de viajes Texas Highways, Presidio recientemente ganó un lugar entre 10 ciudades que se han “adaptado y florecido” en los últimos años. El artículo mostraba pequeños pueblos de Texas que están respondiendo a las circunstancias cambiantes, particularmente durante la crisis del coronavirus, cuando los tejanos tienen la tarea de “proteger su salud mientras improvisan nuevas formas de sostener sus economías”.

Presidio se ha tomado en serio el coronavirus, y los líderes de la ciudad se unieron al resto de la región a principios de este año para imponer prohibiciones de alquileres a corto plazo y otros requisitos de seguridad. Y Presidio fue aún más lejos que ciudades como Marfa y Alpine, en un punto incluso impuso restricciones a los visitantes no esenciales.

Clayton Maxwell, un escritor en general para la revista que escribió la propaganda sobre Presidio, conoce las precauciones de coronavirus de la ciudad fronteriza. Para su artículo, habló con Brad Newton, director ejecutivo del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, quien “dejó muy claro que Presidio está siendo muy, muy cauteloso y preguntando a cualquiera que haya estado en cuarentena durante dos semanas”, dijo en un comunicado. entrevista el miércoles Como resultado, “no pudimos salir e investigar por nosotros mismos cómo se adaptó”.

Aún así, Maxwell tenía una ventaja. Visitante frecuente de la región, también vivió en Presidio en la década de 1990. Ella dijo que siempre se ha sentido conmovida por la rica cultura de la ciudad, desde su historia (la ciudad se estableció en 1681, antes de que Estados Unidos fuera un país) hasta sus edificios de adobe y su sensación de pueblo pequeño.

En Presidio, “se siente como si hubiera entrado en un mundo que no es exactamente Estados Unidos ni México”, dijo. “Es una combinación especial”. También señaló los esfuerzos para revitalizar el núcleo de Presidio, incluida una nueva galería de arte y un nuevo distrito cultural relacionado. (El propietario de esa galería, Adele Jancovici, ganó un reconocimiento en la pieza de Maxwell).

Sin embargo, en Big Bend, la adaptación significa más que el coronavirus. La región se ha transformado a lo largo de los años, pasando de una comunidad muy remota de ranchos y paisajes austeros a un destino de viaje elegante para el arte y el ocio.

Pero Presidio sigue siendo un caso atípico de esas tendencias, para bien y para mal. A medida que lugares como Marfa y Terlingua se han transformado, los líderes de la ciudad en Presidio han pasado años tratando de aprovechar aún más el turismo regional.

Por otro lado, en Presidio, “parece que el consumismo no ha frustrado su encanto natural”, dice Maxwell. Entre los restaurantes de moda en Marfa y los resorts en Fort Davis, Maxwell a veces escucha quejas de que no hay suficiente para hacer en Presidio, pero no está de acuerdo. Ella cree que hay mucho que hacer en Presidio, entre paseos en bicicleta a Ojinaga o hasta Río Grande y simplemente observar a la gente en los centros de la ciudad como The Bean Cafe y Oasis Restaurant.

Como asistente administrativo en el Sitio Histórico Estatal de Fort Leaton y nativo de Presidio, Arian Velazquez-Ornelas ve la situación de Presidio como local y miembro de la industria del turismo. “Entiendo de dónde viene el escritor”, dijo. Maxwell se sintió atraído por el sentido de la rica historia de Presidio, y “eso es lo que queremos preservar: la historia real de la comunidad”, dijo. La gente ha vivido en la región durante miles de años, pero “no hay mucho escrito por escrito antes de que llegaran los españoles”.

Aún así, Velázquez-Ornelas enfatizó que no hay un binario en blanco y negro entre demasiado turismo y ningún turismo. “No queremos ser esta gran atracción turística”, dijo. Pero el status quo actual, donde “la mayoría de las personas simplemente pasan por Presidio”, tampoco es ideal.

Al final, lo que describe Velázquez-Ornelas se parece mucho a lo que atrajo a Maxwell a Presidio, una ciudad fronteriza con una rica historia que no existe para servir a la industria turística.

“La gente ha estado viniendo aquí y visitó esta área durante cientos de años debido a su aislamiento y su paisaje primitivo”, dijo. “La gente quiere ver que no es Marfa, no es el parque nacional”.

“Incluso cuando la gente viene al Parque Estatal Big Bend Ranch”, agregó, “se les cae la boca. El parque nacional es tan amigable para vehículos recreativos, y nosotros no. Vas a sentir lo que es vivir aquí para nosotros, donde tienes que comprar neumáticos cada año porque el terreno está tan aspero”.