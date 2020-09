Los datos estatales muestran aumento de casos en los tres condados

By Stephen Paulsen

TRI-CONDADO — Hay signos de un segundo brote de coronavirus en los tres condados, y los datos estatales muestran un aumento en el recuento de casos en Big Bend. Pero a diferencia del primer brote del área a fines de junio, que se centró principalmente en Alpine, este aumento de casos se ha visto impulsado por el aumento del número de casos en el condado de Presidio.

Durante más de un mes, y a pesar de los sitios de pruebas móviles regulares, el tri-condado vio pocos casos nuevos. El número de casos en los condados de Presidio, Brewster y Jeff Davis incluso disminuyó en algunos puntos, ya que los funcionarios estatales ajustaron para las personas que (por ejemplo) pueden haber sido examinados en Marfa pero que, sin embargo, viven fuera del condado.

Pero después de esa pausa de más de un mes, los casos comenzaron a aumentar nuevamente el 1 de septiembre. Ese día, el número de casos en el condado de Brewster aumentó en 11, de 192 a 203, un número pequeño, pero no obstante el mayor aumento de casos en el condado de Brewster ha visto en más de un mes.

La situación era la misma en el condado de Jeff Davis. Allí, según datos estatales, el número de casos de coronavirus casi se ha duplicado, pasando de ocho a fines de agosto a 14 al cierre de esta edición.

Pero, con mucho, el condado más afectado esta vez ha sido el condado de Presidio, que también vio el doble de casos.

El 31 de agosto, solo hubo 50 casos confirmados de coronavirus en el condado de Presidio, según datos estatales. Pero ese número comenzó a subir rápidamente, llegando a 66 casos confirmados el 2 de septiembre.

En el momento de la publicación, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas informaba 91 casos confirmados de coronavirus en los tres condados. Y en un comunicado de prensa el martes, la jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, anunció una docena de casos más, elevando el número total de casos confirmados localmente a 103.

Como de costumbre, hay algunas advertencias importantes con los datos de coronavirus en Texas. Cuando The Big Bend Sentinel informó sobre el primer brote en julio, notamos que la falta de pruebas generalizadas dificultaba saber qué tan rápido se estaba propagando el coronavirus o cuándo aparecieron los primeros casos. ¿Los sitios de pruebas estatales en Big Bend en junio mostraban con precisión un pico, o los funcionarios encontraron más casos porque comenzaron a hacer más pruebas?

Esta vez, el Big Bend no tuvo exactamente los mismos problemas. Marfa y Alpine ahora ven pruebas a intervalos regulares, por lo que es más probable que los aumentos de casos reflejen un crecimiento real del coronavirus en la región.

Al mismo tiempo, los funcionarios han tenido dificultades para hacerse las pruebas en algunas ciudades y pueblos periféricos, sobre todo en la ciudad de Presidio, donde los funcionarios lamentaron durante semanas que no se estaban haciendo suficientes pruebas. Presidio pasó casi dos meses sin un sitio de prueba, desde el 30 de junio hasta el 24 de agosto. Y con muchos de los casos recientes apareciendo allí, es difícil analizar exactamente en qué medida los nuevos casos son el resultado de nuevas pruebas en comparación con una creciente propagación de casos.

El 24 y 25 de agosto, los funcionarios estatales finalmente organizaron pruebas consecutivas en la ciudad fronteriza. En total, alrededor de 600 personas, muchas de ellas locales, tuvieron la oportunidad de hacerse la prueba en su ciudad natal.

De los casos del condado de Presidio reportados desde entonces, la gran mayoría han sido de Presidio. En el comunicado de prensa que anunció 23 nuevos casos el martes, por ejemplo, 19 eran de Presidio, mientras que solo cuatro eran de otros lugares.

En opinión de algunos funcionarios del condado, eso no es una coincidencia. Cuando se le preguntó qué estaba impulsando el reciente aumento de casos en el condado de Presidio, la autoridad de salud local John Paul “JP” Schwartz dijo: “Pruebas, eso es todo”.

“Ha sido difícil obtener pruebas consistentes allí [en Presidio], y finalmente lograron probar a un grupo de personas”, dijo Schwartz. “Si siguieran probando así, la gente se sorprendería de cuántos casos hay”. Aun así, reconoció que el aumento de casos después de semanas de relativa calma era preocupante.

“Me he alejado un poco de las terminologías”, dijo Schwartz, “pero se puede pensar en esto como una segunda ola”. La primera ola, a fines de junio, demostró la llegada del coronavirus al área, dijo. Pero “ahora, todo está bien establecido en la comunidad”.

Luego, por supuesto, están todos los problemas habituales con los números de coronavirus de Texas. Los recuentos de casos locales y estatales comenzaron a divergir hace meses y solo se han ido distanciando.

En el momento de la publicación, los funcionarios estatales informaron 91 casos en el condado de Presidio. Mientras tanto, los funcionarios del condado informan 103.

Lo mismo ocurre en el condado de Brewster, donde el estado informa 203 casos y los funcionarios locales informan 217. Los funcionarios del condado suelen recibir anuncios sobre nuevos casos del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, por lo que especialmente confuso por qué los números han seguido siendo dispares.

En el condado de Presidio, al menos, la fuerza laboral internacional y la vida comunitaria de la región pueden aumentar la confusión. El condado ha desarrollado su propio sistema de numeración de casos a medida que recibe informes de casos de Village Farms, dijo Schwartz.

“Los datos de Village Farms también pueden incluir a personas que pasan tiempo en México pero que muestran su residencia en los Estados Unidos”, dijo. Pero algunos de esos trabajadores técnicamente “pueden no ser ciudadanos de los EE. UU., por lo que [ellos] no pueden ingresar en los registros estatales”.

Al igual que con el número total de casos, también hay desacuerdo sobre el número de casos activos. A medida que los funcionarios estatales aumentaron el número total de casos en el condado de Jeff Davis de ocho a 14, un aumento de seis, también informaron que el condado de Jeff Davis tenía seis casos activos.

Pero para el lunes, los funcionarios del condado de Jeff Davis no habían recibido información sobre esos nuevos casos y no estaban seguros de si estaban actualizados. Si no son casos activos, eso significaría que el recuento de casos activos del condado de Jeff Davis todavía estaba en cero.

O bien, tome el comunicado de prensa del martes que anuncia 23 nuevos casos en el condado de Presidio. Solo 14 de esos casos incluyeron fechas de aislamiento y liberación, pero de ellos, los casos más recientes se ordenaron en aislamiento el 17 de agosto.

Esos anuncios de casos desactualizados han sido un problema recurrente en el condado de Presidio y en todo Texas, y plantean más preguntas sobre exactamente cuántas personas aún contagiosas hay. Esas son preguntas con grandes implicaciones para los residentes de Marfa, especialmente cuando las escuelas locales reabrieron esta semana.

Aún así, al observar los datos estatales, que proporcionan instantáneas bastante precisas de la situación del coronavirus en Texas, está claro que el creciente número de casos es más que un asunto matemático divertido. Desde principios de septiembre, según datos estatales, los recuentos de casos activos han aumentado de cuatro a 42 en el condado de Presidio, de seis a 14 en el condado de Brewster y de cero a seis en el condado de Jeff Davis.

Entonces, ¿qué está impulsando el último brote? En los Estados Unidos y en todo el mundo, incluidos Indiana, el estado de Georgia, Francia e Israel, el número de casos ha aumentado después de que las escuelas reabrieron. Pero al menos en los tres condados, hasta ahora hay poca evidencia de que las escuelas contribuyan en gran medida a la tendencia.

A los pocos días de reabrir el Distrito Escolar Independiente de Presidio, los funcionarios escolares descubrieron que un estudiante de secundaria tenía coronavirus, lo que los llevó a cerrar los campus escolares el mes pasado. Pero desde entonces, los funcionarios escolares no se han enterado de ningún otro estudiante o trabajador escolar infectado, dijo el martes el superintendente Ray Vásquez en un correo electrónico.

En el último mes, se confirmó que más de una docena de adolescentes y niños en Presidio tenían coronavirus, según datos estatales anonimizados. Pero con muchos estudiantes de PISD tomando clases desde casa, y con esos grupos de edad que capturan a algunos adultos que ya podrían haberse graduado o abandonado, esos datos no revelan mucho.

Del mismo modo, en Alpine, las escuelas pueden parecer un probable culpable en el número de casos de escalada. Pero Alpine ISD no ha anunciado públicamente ningún caso al cierre de esta edición, y la Universidad Estatal de Sul Ross, que ha comenzado a rastrear sus propias cifras de coronavirus, hasta ahora ha encontrado poca evidencia de un brote entre estudiantes y profesores. Solo uno de los 1.496 estudiantes de Alpine de la escuela tiene un caso activo de coronavirus, según el panel de control COVID-19 en línea de la escuela, al igual que cero de los 350 profesores y miembros del personal de la escuela.

Schwartz, la autoridad de salud local del condado de Presidio, no cree que las escuelas estén impulsando casos emergentes en el condado de Presidio, y señaló que las escuelas han sido cuidadosas y han adoptado precauciones como las reglas de máscaras y distanciamiento social. Aún así, agregó que está “preocupado por el riesgo inherente”, especialmente con los juegos deportivos, que reúnen tanto a familias locales como a atletas de fuera de la ciudad.

“Mi único problema es que los deportes continúan”, dijo. “Creo que deberían tener pruebas obligatorias para los estudiantes atletas. Ese es el lugar más fácil para que [el coronavirus] se propague entre la población “.

Incluso en tiempos sin COVID, agregó, los programas atléticos de las escuelas regionales vieron brotes semi-regulares en los últimos años, incluidos casos de infecciones por estafilococos resistentes a los antibióticos. Y los atletas no siempre quieren autoinformar los síntomas, por temor a que puedan ser la razón por la que se cancela una práctica deportiva, un juego o una temporada. “Esas mismas dinámicas podrían ocurrir en esto”, dijo.

Pero en lugar de estar vinculado a las escuelas, Schwartz dijo que no hay un denominador común para los casos recientes de coronavirus. El condado ha clasificado sus casos como propagación comunitaria, lo que significa que los residentes del condado podrían contraer el virus en cualquier lugar, desde una escuela o tienda de comestibles hasta simplemente reunirse con amigos.

“No hay un patrón, pero todo parece ser una propagación local”, dijo Schwartz. “[El coronavirus] está ahora en la comunidad y se está propagando principalmente a través de reuniones. Reuniones familiares, fiestas o simplemente las pequeñas cosas “.

En el condado de Brewster, Ekta Escovar, la autoridad sanitaria local, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. Pero Stephanie Elmore, coordinadora de manejo de emergencias del condado, dijo que tampoco ha visto un patrón claro en los nuevos casos allí, aunque tampoco cree que las escuelas sean las culpables.

“Sé que las escuelas tienen reglas”, dijo Elmore. Y en la Universidad Estatal de Sul Ross, donde actualmente está tomando clases, dice que sus compañeros de clase han estado usando máscaras y “parecen tomarlo en serio”.

Aún así, agregó, las escuelas “solo pueden hacer tanto” y “seguramente habrá casos en todas las escuelas”. Y cuando se trata al menos de la universidad, lo que importa es “lo que sucede después de clases”, dice, por ejemplo, si los estudiantes obedecen los protocolos del campus solo para luego asistir a una fiesta en una casa llena de gente.