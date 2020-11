Una red de rescatadores de perros de Big Bend quiere que cada cola tenga un final feliz

By Abbie Perrault

FAR WEST TEXAS — Cuando Sergio Carrasco asumió el cargo de oficial de control de animales en la ciudad de Presidio hace casi cuatro años, no estaba seguro si era adecuado para él.

“A mí también me gustan los animales y no me gusta la eutanasia”, dijo Carrasco. “No estaba seguro de poder hacer este trabajo. Es fácil sacrificar a todos y decir: ‘Oye, es un trabajo de lunes a viernes’. Pero yo no soy así “. Pero como su esposa reside actualmente en Ojinaga, él quería trabajar cerca de la frontera para ayudarla a inmigrar, así que decidió darle una oportunidad al control de animales. En ese momento, la cantidad de perros callejeros y abandonados era abrumadora.

Heather Hall, residente de Terlingua, dijo: “A principios de 2019, mi amiga Lori Benavides me llevó al refugio de Presidio”. Su amiga tenía vínculos con la comunidad de Presidio y “estaba realmente desanimada por la disparidad entre la promoción que estaba ocurriendo en Alpine”.

Hall llegó por primera vez al área de Big Bend en 1996 como voluntaria de Americorps, pero no fue hasta años después que oficialmente llamó a Terlingua su hogar, y pasó otra década hasta que conoció a Carrasco en el Presidio Animal Shelter.

Después de ver el refugio, Hall solo tardó 48 horas en trasladar un Gran Pirineo y un pug a hogares cálidos y cariñosos.

“Hice una pequeña resolución de que trataría de ayudar a todos los animales en ese refugio ese año”, dijo Hall, “y básicamente lo hicimos”. Comenzó a reubicar perros, y algunos gatos, de Presidio, los parques de Big Bend, Terlingua e incluso un par de perros que inmigraron de Boquillas y Santa Elena en México.

Una vez que llegó Hall, Carrasco supo que no podía volver al status quo. Si bien la ciudad de Presidio paga su salario y el costo de la comida para perros y gatos, Carrasco dijo que evita agregar otros gastos por temor a que se recorten del presupuesto de la ciudad en tiempos de escasez.

En cambio, ha trabajado con Hall para obtener más recursos de los donantes. Hall inició The Underground Dog, un rescate que recauda fondos para vacunar a los perros locales y rescatarlos de una sentencia de muerte en refugios para matar. Con la ayuda de Carrasco administrando las vacunas, todos los perros en el refugio de Presidio ahora se vacunan. Y el año pasado, ningún perro en el refugio de Presidio que pudiera ser manejado de manera segura por un humano fue sacrificado.

Carrasco dijo que si Hall le dice que un perro necesita que el veterinario lo recoja tarde o que lo lleve a otro pueblo para encontrarse con su crianza, lo hará, “porque eso solo significa que un animal más se salvará o se le puede ayudar”.

Y Hall dijo que ella tampoco podría hacerlo sin Carrasco. “Probablemente podría mover cinco perros de Presidio si no fuera por Sergio. Vacuna a todos los que se contagian “.

Todo el esfuerzo y el cuidado del dúo conduce a historias de éxito como Canelo, un pitbull entregado al refugio en Presidio. “Canelo el pitbull, no creo que supiera que era un pitbull, era tan agradable y amistoso. Ese fue especial, al menos para mí ”, dijo Carrasco.

Después de llegar al refugio, Canelo estaba en mal estado con calvas y costras, pero sin embargo dulce. Después de las vacunas, el tratamiento y una recuperación completa, Canelo encontró un hogar para siempre en el noroeste del Pacífico, gracias a la creciente red de Hall para sacar perros de Presidio y llevarlos a hogares de adoptantes ansiosos.

Canelo fue un perro afortunado. Pero desde que se estableció la línea de perros que se mueven hacia el norte desde Big Bend, Canelo es solo uno de los más de 150 perros que One Tail at a Time, un rescate con sede en Portland, ha podido adoptar. Hall ahora organiza transportes para perros que no encuentran hogar en Presidio.

Carrasco hace todo lo posible para hacer más que casa y alimentar a los vagabundos que terminan en el refugio local. Un viernes a finales de octubre tenía previsto reunirse con Hall entre Presidio y Terlingua para entregar un perro. Si bien el cachorro tenía un vuelo reservado a Portland en noviembre, necesitaba quedarse con un adoptivo hasta entonces, para que Carrasco pudiera liberar espacio en el refugio y preparar al perro para su viaje hacia el norte.

Encontrar refugios temporales para perros es uno de los mayores desafíos que enfrenta Marilyn McGhee en sus intentos de salvar a los perros de Big Bend. McGhee ha dirigido Jethro Homeward Bound Pets, su rescate de perros nocturno, durante ocho años. Al vivir en Fort Davis y trabajar en Alpine, ayuda a los perros en ambas comunidades y hace todo lo posible para sacar a los perros de un refugio de alta tasa de mortalidad en Fort Stockton. “Es como beber un trago de una manguera contra incendios para estar en rescate por aquí”.

McGhee trabaja con otros grupos como Hall’s The Underground Dog, Alpine Humane Society, Grand Companions y otros en Fort Stockton y Marathon para formar una red de rescates de animales en toda la región. Su propia organización ha transportado casi 500 perros al año solo en los últimos años.

Jethro (rima con deathrow) es “más específico para ayudar a que el refugio no se llene y no llegue al punto de la eutanasia para hacer espacio”, dijo McGhee. Ha aprovechado las redes sociales para compartir fotos de perros que se están quedando sin tiempo, encontrar adoptantes y cuidadores y ayudar a los perros a hacer autostop a otras ciudades donde los esperan hogares permanentes o temporales.

A menudo, los perros solo necesitan que alguien sea el puente entre el refugio y sus hogares permanentes. Si bien los perros pueden ser transportados al Medio Oeste o Noroeste para encontrar un hogar, por lo general, el automóvil o el avión que los lleva no está disponible de inmediato. Si un perro de refugio tiene 24 horas antes de la eutanasia y una espera de dos semanas antes de su viaje en avión a Oregón, una crianza es la única forma de mantener vivo al perro mientras tanto.

Hall dijo que los perros de Presidio que figuran en el sitio del rescate de Portland reciben regularmente 50 solicitudes, la cantidad máxima de solicitudes que OTAT aceptará, de personas ansiosas por adoptarlas. El desafío es cuidar a esos perros hasta que puedan llegar a los hogares que los necesitan.

Aun así, trasladar perros al norte desde Texas no es el resultado ideal final. El transporte es estresante para los animales y cuesta cientos o miles de dólares inmunizarlos, repararlos y transportarlos de manera segura. “Estamos comiendo los costos de izquierda a derecha aquí”, dijo McGhee. “Realmente no puedo decirte por qué hacemos esto. Definitivamente es una cosa que chupa dinero y tiempo “.

A pesar de eso, “Es algo que me despierto y hago; No puedo apartar la mirada ahora que lo he visto.” Pero tal como están las cosas, es mucho más fácil trasladar a los perros por todo el país que encontrar hogares a nivel local.

“Es difícil ser dueño de un perro aquí”, dijo Hall. “No me di cuenta mucho hasta que comencé a mirar lo que había en Portland”. Los parques para perros en Big Bend no son tan elegantes, señaló. “Y podrías estar fácilmente a 100 millas del veterinario”.

Hacer que un perro en Presidio sea vacunado y arreglado significa viajes de varias horas desde y hacia los veterinarios en Fort Davis, Alpine o Terlingua. Y si el animal se enferma, dijo Hall, “hay que pensarlo dos veces” antes de que sea suficiente emergencia para hacer el viaje de una hora.

Para los perros del refugio sin dueño, Hall dijo que lo tienen difícil. “Los perros de Presidio están realmente expuestos a muchos elementos crudos. Vienen mucho más enfermos que los perros de Alpine. Es un doble golpe. No solo necesitan más un veterinario, están más lejos. Las garrapatas son peores allí y la depredación es peor allí “.

“Es un lugar difícil para ser humano”, dijo Hall. “Todos vivimos sin un poco aquí, pero los perros viven sin mucho, la mayor parte del tiempo”.

Hall cree que hay una manera de superar el número creciente de perros callejeros y de refugio y adelantarse. “La esterilización y castración de animales es el camino a seguir. Si facilitó eso, entonces vería una rápida disminución en el número de mascotas allí, pero debe facilitarlo. Necesita una clínica veterinaria móvil que conduzca hasta las casas de las personas y que no cueste nada “.

Pero con la ayuda de transportistas, cuidadores y rescatadores, los éxitos de la adopción se están extendiendo por Big Bend y más allá. En 2018, Texas fue el estado con el mayor número de mascotas de refugio sacrificadas, pero desde entonces, su tasa de salvar vidas ha mejorado en un 15%, según Best Friends Animal Society, un grupo que se propone alcanzar el estado de no matar en los Estados Unidos. para el 2025.

“Hay personas en Marfa que pueden haber sido reacias a hacer algo como esto, pero creo que hay al menos una Heather en cada comunidad que podría estar dispuesta a pensar en estas cosas”, dijo Hall. “Espero que alguien piense que esto es factible”.

En Marfa, George González, el oficial de control de animales, dijo que tratan de evitar la eutanasia, y generalmente terminan recurriendo a ella cuando el refugio se llena de perros muy viejos. La semana pasada, el oficial tuvo que recoger 20 perros de un pequeño remolque en la ciudad. “Estamos tratando de adoptarlos”, dijo, y al menos dos ya han encontrado un hogar.

En 2018, Presidio tuvo 101 perros que ingresaron a su refugio, y solo 69 se salvaron según BFAS. Pero este año, Carrasco dice que solo tuvo que sacrificar a dos perros gracias a la ayuda de Heather y otros voluntarios del refugio.

En todas las organizaciones, hay muchas formas de colaborar para ayudar a los residentes domesticados de cuatro patas de la región. La mayoría de los rescates y refugios aquí aceptan donaciones de alimentos, suministros y contribuciones financieras. Muchos instan a los dueños de mascotas a esterilizar o castrar a sus mascotas y animar a sus compañeros dueños de mascotas a hacer lo mismo. Y para aquellos que no tienen fondos o tiempo para donar, un simple intercambio de información en las redes sociales es de gran ayuda, según McGhee.

Hall dijo: “Espero que Presidio sea un modelo, incluso si no tienes una sociedad humanitaria y una donación, y estás en una comunidad empobrecida con seis perreras en un cobertizo”.

En Presidio, aquellos que quieran hablar sobre lo que se puede hacer o donar pueden llamar al 432-556-5010, y en Marfa, González dijo que se pueden hacer donaciones en el ayuntamiento al refugio de animales. Para Jethro Homeward Bound Pets, lo más importante, según McGhee, es “encontrar crianza, luego tal vez obtener dinero y luego encontrar transportes. Si no podemos encontrar a los adoptivos, no podemos sacarlos en primer lugar “.