COVID explosivo, turismo y el futuro de las pruebas en Big Bend

By Abbie Perrault

FAR WEST TEXAS — A medida que la región de Big Bend termina de una ajetreada semana festiva de Acción de Gracias, la Autoridad de Salud del Condado Dr. John Paul “JP” Schwartz predice que se avecina otro “gran aumento” de casos de coronavirus a medida que los efectos de las reuniones locales comiencen a aparecer en los datos locales.

Incluso antes de las vacaciones, la ronda final de sitios de prueba administrados por militares reveló el aumento más alto en casos de coronavirus en el condado hasta el momento. Pero determinar la causa de la propagación explosiva actual no es ni simple ni fácil.

Durante el fin de semana, algunos funcionarios y residentes de la región de Big Bend se sorprendieron al saber que el condado de Presidio ocupaba el tercer lugar más alto en el país en cuanto a casos recientes de coronavirus per cápita, según datos del New York Times. El condado de Brewster estaba justo detrás, ocupando el cuarto lugar entre todos los condados de los Estados Unidos. Solo en la última semana, el condado de Presidio vio 185 casos agregados, el condado de Brewster vio 239 nuevos casos y Marfa registró su primera muerte por COVID-19.

El Dr. Schwartz se sorprendió menos. El pico invernal que había predicho estaba llegando. El aumento de casos de coronavirus “ha aumentado exponencialmente y va a continuar”, explicó esta semana. Intentando poner las grandes cifras en perspectiva, dijo: “Cuando te das cuenta de que cada vez que te cruzas con 20 extraños en la calle, uno [en promedio] tiene COVID, eso te da un poco más”.

Mientras tanto, algunos residentes están cada vez más preocupados de que el turismo en el área esté exacerbando la propagación de la enfermedad, ya que el área ha continuado dependiendo de los visitantes para mantener su economía. Los letreros colocados en la ciudad esta semana ofrecían palabras cortantes a los visitantes, enviando mensajes como “el turismo mata”, “todos aquí te odian” y “esta ciudad elige tus dólares antes que la seguridad de las personas que viven aquí. Así que asegúrate de conseguir una bolsa de mano “.

Pero a través de los esfuerzos de rastreo a nivel de la ciudad, Don Culbertson, un rastreador de contactos de la ciudad de Marfa y asistente médico en la Clínica Marfa, dijo que “no tiene pruebas” de que el turismo sea un gran contribuyente a la propagación del COVID por la región.

“Es fácil vilipendiar a los turistas y decir que la gente que camina por la ciudad son esparcidores y ese es el problema, pero no tengo ninguna prueba de eso”, dijo Culbertson en una entrevista el miércoles. “Todos juzgamos ver gente aquí durante nuestra pandemia. Pero no lo sé “.

La jueza del condado Cinderela Guevara también arrojó dudas sobre el papel del turismo en la explosión de casos de COVID en el área. “En los ocho meses completos de coronavirus, nunca escuché a nadie decir: ‘Sé que recibí ese caso de visitantes que vinieron aquí’”, dijo. “No estoy diciendo que no exista o que no haya sucedido, pero nunca he oído hablar de eso”.

En vez de turistas, Culbertson volvió su atención a otro culpable. “Creo que gran parte de nuestra transmisión ocurre entre nosotros”, dijo Culbertson. “No nos mezclamos mucho con los turistas y vivimos en comunidades multigeneracionales”. Si bien es cierto que una persona joven podría llevarse a casa el virus de su trabajo en la industria de servicios e infectar a un abuelo, dijo,traigan de regreso a casa si bien es cierto es probable que los lugareños hagan viajes a las ciudades circundantes más grandes y lo traigan de a casa de regreso.

“Veo grupos en el lugar de trabajo, veo grupos en unidades familiares y, a veces, veo grupos en negocios como bares y hoteles,”dijo Culbertson. Pero no quería culpar a las grandes reuniones, afirmando que la ciudad casi ni tiene ninguna. “No tenemos una bolera, un cine o restaurantes abiertos de par en par. Las iglesias se están adaptando, extendiéndose y distanciandose ”, agregó. “Así que realmente creo que la gente lo está transmitiendo a través de interacciones sociales, interacciones familiares e interacciones en el lugar de trabajo”.

“En Marfa no tenemos lugares de reunión masiva, pero tenemos micro lugares de reunión”, dijo Culbertson. “Quizás eso es lo que hace que Marfa sea única”.

El juez Guevara cree que la propagación es el resultado de una pequeña proporción de personas positivas a COVID que no están tomando las precauciones adecuadas. “Cuando veo la lista [de casos nuevos], pienso, acabo de ver a esta persona anoche en Stripes”, dijo el juez. “Tengo miedo por la gente porque creo que veo a demasiada gente que no se lo toma en serio”.

Aún así, Culbertson no descartó por completo la posibilidad de que los lugareños obtengan COVID-19 de los turistas. Recientemente, sin embargo, que ha rastreado algunos casos en los que es posible turistas han contraído COVID-19 de los locales durante su estancia en Marfa. “Caminé por la calle en Marfa y entré en las tiendas superpobladas de Marfa solo para observar. He visto una gran concentración de personas y no las reconozco ”, dijo. Los turistas están aquí y la mezcla de personas no es saludable, dijo. “Los CDC y los expertos ya nos han dicho que movernos y mezclarnos en hoteles y restaurantes no es bueno para nosotros”.

El rastreo se ha convertido en un papel clave en la comprensión de la propagación local de COVID, pero gran parte se basa en que las personas se hagan la prueba y descubran que su prueba es positiva.

Si bien las ciudades más grandes de Texas pueden confiar en una amplia variedad de opciones de prueba en hospitales, clínicas minuciosas, consultorios médicos, pruebas administradas por el gobierno local y más, los residentes de Big Bend hasta ahora se han realizado la mayoría de sus pruebas de COVID en el estado. Dirigir clínicas móviles donde los equipos de pruebas militares aparecían en eventos de todo el día y probaban a cualquier persona que quisiera, independientemente de los síntomas o el estado del seguro, y todo sin costo para el paciente.

Pero el mes pasado, el Coordinador de Manejo de Emergencias (EMC) local Gary Mitschke anunció que los sitios de prueba administrados por la Guardia Nacional de Texas y coordinados por la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) desaparecerían, sin planes concretos para su regreso.

En un correo electrónico a EMC y jueces del condado, el coordinador de distrito de TDEM, Al Talavera, informó a los funcionarios que un proveedor privado, Curative, Inc., lanzaría una flota de camionetas de prueba móviles y que “un par” de ellas podrían asegurarse para la región. “El problema”, escribió Talavera, es que “estas camionetas no serán sitios patrocinados por el Estado, el acuerdo será entre Curative y la jurisdicción local”.

Las camionetas serán pruebas “basadas en seguros” que se instalarán en un lugar determinado por los funcionarios locales. Los ciudadanos caminarán hasta el lugar y se harán una prueba con un hisopo bucal. Si la persona tiene seguro, se le cobrará el seguro. Si no lo hacen, la prueba “se pagará con un fondo nacional”, explicó Talavera.

“Independientemente”, escribió, “no habría ningún gasto de bolsillo para el individuo”. El coordinador instó a los funcionarios de los tres condados a coordinar las fechas juntos para que las camionetas puedan moverse por los condados de Brewster, Presidio y Jeff Davis en una ventana de tiempo.

Curative no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su función o cronograma para potencialmente llevar camionetas de prueba al oeste de Texas, pero Talavera concluyó su mensaje escribiendo que las camionetas pueden instalarse “por un día, unos días o mientras la jurisdicción los necesita “, al menos hasta que” desaparezcan los fondos federales “.

Si bien Mitschke se alegró de enterarse de la llegada de nuevas pruebas al área, dudaba que las camionetas de prueba fueran capaces de cumplir con la misma capacidad que las operaciones militares, que pudieron evaluar a más de 1,000 residentes del condado de Presidio en dos días en su última prueba local. detener.

El miércoles, TDEM le dijo al Courthouse News reportero de, Travis Bubenik, que la próxima semana se desplegarían nuevas pruebas de COVID móviles en las zonas rurales del oeste de Texas, y agregó: “Nadie debería ver un cambio en la eficacia de la operación”.

Dado que los condados de Presidio y Brewster siguen siendo algunos de los puntos más calientes del condado en el momento de la publicación, Schwartz dijo que si dependiera de los gobiernos locales, “llamarían a otro bloqueo para tratar de cerrar la propagación”. Sin embargo, las manos de los funcionarios locales están atadas por las órdenes del gobernador, que limitan a los funcionarios locales a hacer cumplir algo más estricto que lo que el gobernador ha ordenado.

Schwartz calificó las reglas del gobernador, como el 50% de la capacidad en los establecimientos, “el gesto más sin sentido. Puede ver que nos ha llevado a donde estamos ahora “.

En el vecino condado de El Paso, el juez Ricardo Samaniego trató de desafiar al estado e instituir un cierre. Pero fue recibido con hostilidad, amenazas de una demanda y ataques personales de Procurador General Ken Paxton, que emitió un comunicado de prensa llamando Samaniego un “tirano”.

Quizás con eso en mente, el lunes, el juez Guevara emitió un comunicado de prensa que explicaba: “El condado de Presidio está clasificado como el número 1 en Texas por tener la mayor cantidad de casos per cápita en el estado” y que el aumento “representa un cambio de + 1094% sobre un período de 14 días “. Pero en lugar de imponer nuevas restricciones, para lo cual tiene un poder limitado, Guevara dijo que los funcionarios del condado estaban “alentando a todos los residentes a refugiarse en el lugar tanto como fuera posible y evitar todos los viajes no esenciales”.

Hablando sobre el drástico aumento de casos en Big Bend en una entrevista telefónica esta semana, Guevara suplicó directamente a los residentes. “Es realmente aterrador”, dijo, “y este es el momento de esforzarse y ser pacientes. Todos estamos cansados ​​y frustrados, pero al mismo tiempo, solo tenemos que luchar, especialmente por los que amamos ”.