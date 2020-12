Crimen y castigo e inicios de sesión de Zoom: juez local se prepara para el primer juicio virtual en el oeste de Texas

By Stephen Paulsen

TRI-CONDADO — El juez Roy Ferguson está sentado en su sala del tribunal del condado de Jeff Davis, o eso parece. Luego, el juez ajusta el fondo de su llamada de Zoom, invocando primero una imagen promocional de la exitosa serie de Netflix “Tiger King”, luego un video de una playa tropical.

Mientras la marea se mueve, Ferguson, que juzga en cinco condados del oeste de Texas, incluido el de los tres condados, explica que en realidad está en la oficina de su tribunal en Alpine. Pero hay un mensaje en el escenario cambiante detrás de él: si los jueces y abogados quieren que el público se tome en serio la corte virtual, deben tomárselo en serio ellos mismos.

“Siempre he tenido algún tipo de experiencia para dejar en claro que esta es una sala de audiencias”, dice Ferguson. También ha mantenido muchas de las mismas reglas de sus días en los tribunales antes de la pandemia y en persona. Sin sombreros. No Fumar. No chicle.

Por el contrario, “ha habido salas de audiencias en las que no se podía saber quién era el juez”, dice Ferguson. “A veces, el juez es la persona peor vestida del Zoom”. Ferguson cree que es parte de su papel como juez establecer el tono de las audiencias judiciales, ya sea que se desarrollen en la “majestad” de una sala del tribunal o mediante computadoras. Él le da crédito a esa filosofía por mantener sus tribunales virtuales en su mayoría libres de payasadas, aunque ha habido excepciones, incluida una persona que intentó asistir al tribunal mientras conducía y otra que inició sesión en una audiencia desde la cama.

Nueve meses después de una pandemia de coronavirus, no sorprenderá a los residentes de Big Bend que el coronavirus esté cambiando y cambiando los patrones de la vida diaria. En el sistema judicial, esos cambios han sido drásticos.

Desde que comenzó la pandemia este año, los tribunales de Texas han celebrado más de 760.000 audiencias virtuales, convocando a millones de personas a millones de horas de asuntos judiciales obligatorios en pantalla. Estos cambios han alterado los procedimientos que hasta este año básicamente siempre se realizaban en persona, desde el interrogatorio de testigos hasta la reunión de grandes grupos de personas para audiencias de fianza o selección de jurados.

En Texas, pocos han tenido que lidiar con las interrupciones del coronavirus en tribunales como el juez Ferguson. En marzo, se convirtió en el primer juez de cuarentena de guardia en el estado, encargado de hacer cumplir las órdenes de control de los funcionarios de salud y los funcionarios públicos.

A Ferguson le preocupaba que el papel, que lo habría visto viajar constantemente a diferentes audiencias de cuarentena en todo el estado, fuera imposible de hacer de manera efectiva en persona. Planteó esas preocupaciones ante la Oficina de Administración de Tribunales de Texas, que según Ferguson publicó rápidamente una guía sobre audiencias remotas. Texas fue uno de los “primeros en adoptar” esas y otras prácticas de seguridad de la era de la pandemia y luego guió el camino para otros estados.

Ferguson ha dirigido sus propios asuntos judiciales prácticamente desde marzo. Ahora, se está preparando para otro hito: el primer juicio con jurado virtual en el oeste de Texas.

Ferguson siempre se muestra reticente a discutir los casos que tiene ante él y no quiso dar detalles sobre el juicio, que comienza a finales de este mes. Pero sí dijo que era un caso civil, no un juicio penal. Una de las personas involucradas en el caso es una persona mayor y los abogados estaban interesados ​​en hacer un juicio virtual.

Eso funcionó para Ferguson, quien en estos días no está muy interesado en las audiencias judiciales en persona. Técnicamente, y a pesar de las restricciones del coronavirus en las reuniones, Ferguson dice que “absolutamente” todavía tiene el poder de obligar a las personas a acudir físicamente a los tribunales.

Pero con los casos que aumentan en la región, dice que existe una posibilidad real de que un acusado, abogado o posible miembro del jurado con COVID-19 pueda infectar a otros sin darse cuenta. “No voy a obligar a nadie a ir a la corte y potencialmente matar a alguien”, dijo. “No voy a hacerlo, y no tengo que hacerlo”.

La celebración de un juicio con jurado virtual tiene sus propias peculiaridades. En lugar de entrevistas en persona, los posibles miembros del jurado completarán un formulario en línea con preguntas básicas, como si conocen a alguien involucrado en el juicio. El segundo grupo de jurados utilizará un cuestionario similar para “voir dire”, el proceso de interrogatorio mediante el cual los abogados de ambos lados de un caso eliminan a los posibles jurados.

Cuando se selecciona un grupo de jurados final, el tribunal emitirá iPads idénticos para que inicien sesión en el juicio de Zoom. Los iPads no tendrán aplicaciones de redes sociales, pero tendrán cámaras, que Ferguson dice que los miembros del jurado tendrán que mantener. Eso permitirá a Ferguson vigilar a los miembros del jurado durante el juicio y asegurarse de que no se rompan las reglas.

En abril, se le preguntó a Ferguson si estaría dispuesto a hacer una prueba virtual. Él se negó, preocupado de no poder llevar a cabo un procedimiento judicial de alto riesgo en una pantalla de computadora.

“No quiero que sea un circo”, dijo, explicando su pensamiento en ese momento. “No voy a permitir que algo sea una burla. Quería asegurarme de lo que podría suceder, cuáles eran los riesgos y qué esperar “.

Pero Ferguson se entusiasmó con la idea de las pruebas virtuales por algunas razones. Por un lado, ahora ha habido miles de audiencias judiciales virtuales y al menos dos juicios de veredicto oficial en Texas, incluido uno por una multa por exceso de velocidad cerca de Houston. Después de ver procesos como estos, los juicios virtuales con jurado comenzaron a parecer menos desconocidos.

Por otro lado, a medida que la pandemia de coronavirus entra en su décimo mes, Ferguson se ha preocupado cada vez más por la posibilidad de retrasos y retrasos en los ensayos en todo el país (aunque dice que se mantuvo al tanto de sus propios casos). “Debería pesar sobre todos en el sistema cuando la justicia se retrasa”, dijo. “Está la famosa cita, ‘Justicia retrasada es justicia denegada’”.

Ferguson menciona el ejemplo de un acusado que fue acusado de un delito, pero no pudo pagar la fianza. Técnicamente, señala, esa persona sigue siendo inocente. Algunas agencias de aplicación de la ley han adoptado políticas de liberación compasiva para evitar que las personas esperen en la cárcel para ser juzgadas durante una pandemia. Pero a Ferguson le preocupan los otros casos, en los que las personas todavía están en la cárcel sin haber sido condenadas o tienen su vida trastornada por un cargo aún pendiente.

Por último, pero no menos importante, Ferguson dice que muchas de las preocupaciones sobre los tribunales virtuales simplemente no se han cumplido. Al principio, a muchos les preocupaba, con justicia, que la gente pudiera hacer trampa en la corte virtual. Los acusados ​​podrían intimidar a los testigos o los miembros del jurado podrían leer noticias sobre un crimen en su teléfono.

Pero “la gente hace trampa en persona” también, dijo Ferguson. Mientras que los miembros del jurado en los días pre-pandémica pueden haber sido observado de cerca en la cancha, podrían todavía factible ir a casa y Google el caso en el que estaban sirviendo. Y a medida que Ferguson observaba y presidía más audiencias virtuales, estaba cada vez más seguro de que podían ofrecer los mismos estándares y seguridad que la corte en persona.

“Cualquiera que piense que es un problema nuevo”, dijo, “no ha trabajado lo suficiente para proteger la santidad de sus juicios con jurado antes de la pandemia”.

En todo caso, dice Ferguson, los juicios virtuales pueden ofrecer una mejor experiencia al público, incluidos los acusados. Las personas que hasta ahora asistieron a audiencias virtuales han tenido experiencias abrumadoramente positivas, según una encuesta realizada por el Centro Nacional de Tribunales Estatales en junio. Más del 90 por ciento dijo que “no tenía problemas” para hablar con los clientes durante las audiencias, mientras que menos del 5 por ciento pensaba que la celebración de audiencias judiciales de manera virtual en lugar de en persona había “alterado la conducta de cualquier participante”.

En los tiempos previos a la pandemia, alguien con una cita en la corte en Alpine puede haber tenido que conducir desde Terlingua o Marathon. O incluso podrían vivir fuera del estado y necesitar planear viajes desde California o Florida.

Ahora que esos problemas han desaparecido, Ferguson dijo que más personas se presentan a los tribunales, incluidos no solo los acusados, sino también las partes interesadas en otros tipos de casos, como las audiencias de custodia de los hijos. Es más fácil para las personas conseguir abogados, dice, porque no tienen que pagarle a un abogado de Dallas para viajar a Big Bend. Y todo el proceso judicial es más rápido, en parte porque los jueces no están tan incentivados para hacer expedientes de “reclamo de ganado”, donde convocan a un grupo de acusados ​​por la mañana para asegurarse de que nadie falte a las audiencias judiciales.

“No es necesario que inicie sesión a las 9 am para tener una audiencia a las 4”, explicó Ferguson. “Puede iniciar sesión a las 3:50”.

Para Ferguson, quien ha servido en la banca local desde 2012, estas parecen mejoras, no fallas de la era de una pandemia. Espera que algunos de estos nuevos protocolos estén aquí para quedarse, aunque reconoce que, fuera de las emergencias, se necesitarían legisladores para cambiarlos.

“Hemos aprendido lo suficiente para saber que podemos ofrecer justicia de alta calidad en este formato”, dijo Ferguson. “La gente está satisfecha. A la gente le gusta el hecho de que el sistema judicial les sirve mejor. Es un formato mucho más fácil de usar “.

“Es genial cuando la preocupación de alguien por un problema es lo contrario de lo que sucede”, agregó. Y cuando se trata de pruebas virtuales, “todos esos miedos no están resultando ciertos. De hecho, lo contrario está resultando cierto “.