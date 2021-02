Equipos de vacunadores llegarán pronto a Fort Davis, Marfa, vacunas enviadas a Alpine, Presidio

By Abbie Perrault

BIG BEND — Un equipo de vacunadores con 900 vacunas de Pfizer llegará a Fort Davis el lunes y a Marfa el martes, con el objetivo de vacunar personas mayores de la zona y personas con determinadas enfermedades crónicas.

A medida que aumenta lentamente la cantidad de vacunas que llegan a Texas cada semana, los centros de vacunas (proveedores designados que reciben más dosis de vacunas COVID-19 del estado) están distribuyendo más dosis a las áreas rurales.

En los tres condados, el centro del Midland Memorial Hospital se ha intensificado para que se envíen vacunas, entregando cientos al Centro Médico Regional Big Bend para Servicios de Salud de Atención Preventiva y Alpina para Presidio durante el fin de semana pasado, y trayendo tanto vacunas como trabajadores a Fort Davis y Marfa para ayudar con los eventos de vacunación de un día la próxima semana.

El director ejecutivo de Midland Memorial, Russell Meyers, dijo en una conferencia de prensa el martes: “Lo que solía ser 4.875 dosis ahora se ha reconocido como más cercano a 5.800, porque se supone que la vacuna Pfizer tiene cinco dosis por vial y en realidad tiene seis, por lo que estamos obtener un poco más de suministro de lo que el estado realmente nos asigna, y eso nos coloca en una posición para compartir con otros “.

El equipo de ataque de Midland Memorial traerá 400 vacunas a Fort Davis, que se distribuirán por orden de llegada el lunes 8 de febrero en la estación de bomberos en 200 Court Ave. de 10 am a 4 pm o hasta que se agoten. Los pacientes ingresarán al estacionamiento desde Woodward Avenue, se estacionarán y caminarán hacia la estación para ser vacunados. Los vacunadores regresarán para administrar la segunda dosis el lunes 1 de marzo en el mismo lugar.

Al día siguiente, el equipo de ataque viajará a Marfa con 500 dosis. Las vacunas se llevarán a cabo en el edificio AmVet / USO / Visitor’s Center en 302 South Highland Avenue y se ejecutarán desde las 10 am hasta las 4 pm o cuando se acaben.

Se pide a los pacientes que lleguen a tiempo a su horario de citas, que traigan una identificación con foto y que ingresen por la entrada principal del edificio. Se requieren citas y los pacientes deben llamar a Marfa Country Clinic al 729-3000 para programar una cita para ser vacunados. La inscripción está abierta a los residentes de los tres condados.

En Marfa, la Clínica Marfa de Don Culbertson se ha ofrecido como voluntaria para asociarse con Midland Memorial para ayudar con la programación de citas y la administración de vacunas. La Ciudad de Marfa también está contribuyendo con el edificio, EMS y asistencia policial. El personal de la ciudad y los trabajadores del Consejo de Gobierno de Río Grande también ayudarán a realizar llamadas para programar citas. Culbertson dijo que el equipo de ataque de Midland inicialmente planeaba traer 200 vacunas, pero a pedido suyo aumentó el número a 500. Los vacunadores regresarán para administrar la segunda dosis el martes 2 de marzo en el mismo lugar.

Los eventos de vacunación de Fort Davis y Marfa se centrarán en pacientes elegibles para 1B: los mayores de 65 años o las personas de 16 años o más con al menos una afección médica crónica que los pone en mayor riesgo de enfermedad grave por el virus que causa COVID-19, como, entre otros, cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), afecciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o cardiomiopatías, trasplante de órganos sólidos, obesidad y obesidad grave (masa corporal índice de 30 kg / m2 o superior), embarazo, anemia de células falciformes o diabetes mellitus tipo 2. Los trabajadores de la salud que caen bajo 1A también pueden ser vacunados.

“Tenemos que cumplir con criterios 1A / 1B muy, muy estrictos”, dijo Culbertson. Inicialmente había esperado traer trabajadores de primera línea como personal de la oficina de correos, biblioteca, escuelas y otros, pero el plan fue abortado, dijo, cuando se explicó que las vacunas deben ajustarse únicamente a la elegibilidad rígida 1A y 1B.

Una buena noticia para toda la región es que cualquier persona de 1A o 1B en los tres condados puede viajar a Fort Davis o Marfa para participar. Culbertson quiere asegurarse de que los equipos de Midland Memorial “regresen sin nada”, queriendo que todas las vacunas en Fort Davis y Marfa se hayan agotado para el final del martes.

Mientras Marfa recibe ayuda de un equipo de ataque el martes, la clínica PCHS de Presidio es responsable de manejar la distribución de los lotes de vacunas de Midland por su cuenta. Algunos funcionarios locales pudieron aclarar por qué algunas ciudades de la zona están recibiendo equipos de ataque en este momento, mientras que otras no.

Malynda Richardson, directora de Presidio EMS, dijo que el coordinador de trauma de Midland Memorial no enviará equipos “mientras tengamos a alguien en el área que diga que puede administrar la vacuna y haya demostrado que puede hacerlo”.

Aunque la directora ejecutiva de PCHS, Linda Molinar, no estuvo disponible para hacer comentarios antes del cierre de esta edición, Molinar dijo en la conferencia telefónica semanal sobre vacunas del martes que si su clínica puede obtener más vacunas, su personal local de PCHS está listo para administrarlas.

Richardson dijo que PCHS ha hecho un “trabajo fenomenal”, señalando el fin de semana pasado cuando la propia directora ejecutiva Molinar condujo a Midland y regresó para traer 400 vacunas Pfizer en hielo seco. La clínica distribuyó todo el lote durante dos días, aunque tuvieron que cerrar sus operaciones clínicas habituales durante un día.

Aún así, la jueza Cinderela Guevara le pidió al consejo asesor regional que envíe un equipo de ataque a Presidio. PCHS está utilizando una lista que él mismo ha compilado para programar citas de vacunas, y al director de EMS, Richardson, le preocupa que puedan llegar mejor a sus propios pacientes de atención primaria, y que sus propios pacientes puedan llegar mejor a ellos para estar en la lista. Le preocupa que quienes dependen de la telemedicina o quienes buscan atención en Ojinaga no se den cuenta de que deberían o incluso que podrían ingresar en la lista local de PCHS.

Presidio tiene una gran población mayor de 65 años y una gran población menor de 65 años con comorbilidades. “Cuando transportamos a un paciente, incluso para los de 40 a 60, apuesto a que un 30% de ellos tiene diabetes”, dijo Richardson. “Ese es un factor de riesgo enorme con COVID, pero es posible que no utilicen la clínica PCHS”. Para inscribirse en PCHS, llame al 432-837-4812.

“Lo que más me preocupan son las personas que viven en apartamentos de una habitación, que ya no tienen hijos en Presidio, que no hablan inglés, que no se sienten cómodos levantando el teléfono para hacer llamadas para tratar con el sistema de salud; esos son los los que corren un riesgo total de caer por las grietas ”, dijo Richardson.

“Mi sueño honesto es que la Guardia Nacional se active como lo está en cinco condados en la parte norte del oeste de Texas, y que vengan aquí y se pongan las vacunas como lo hicieron con las pruebas”, dijo Richardson. “Pero tienes que tener suficientes vacunas para hacer eso y tienes que activar la Guardia Nacional”.

***

Cómo hacer cola para recibir la vacuna COVID-19

Las vacunas están disponibles en una variedad de lugares ahora, para los trabajadores de atención médica de primera línea, los mayores de 65 y los mayores de 16 con ciertas enfermedades crónicas. A continuación, se encuentran los recursos para inscribirse en una cita de vacunación o para ingresar en una lista de espera para que lo llamen cuando haya citas disponibles.