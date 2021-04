La historia de una mujer local informa su próximo documental sobre sobrevivientes de violencia doméstica

By Abbie Perrault

NUEVA YORK — El próximo documental And So I Stayed sigue los encarcelamientos, liberaciones y trabajo de defensa de tres mujeres que fueron criminalizadas en el estado de Nueva York por luchar contra sus abusadores. Si bien la codirectora de la película, Natalie Pattillo, decidió enfocar su primer documental en tres sobrevivientes de violencia doméstica en Nueva York, sus motivaciones para contar esta historia provienen de mucho más cerca de casa: sus experiencias con la violencia doméstica en el oeste de Texas.

Criada en Alpine, Pattillo asistió a las escuelas primarias, intermedias y secundarias de Alpine antes de completar una licenciatura en la Universidad Estatal de Sul Ross. Mientras vivía en el oeste de Texas, también sobrevivió al abuso doméstico de su pareja y sufrió la pérdida de su media hermana Jennifer por violencia doméstica en 2010.

“Esas dos experiencias realmente dieron forma a lo que quería hacer como periodista y como persona en general, ”, Dijo Pattillo, quien se dirigió a la ciudad de Nueva York para completar un programa de maestría en periodismo en la Universidad de Columbia. “Antes de que comenzaran las clases, tenía un claro entendimiento de que sería la violencia doméstica lo que cubriría”, dijo, “¿Pero qué pasa con eso?”

Un asesor del Centro Dart de Periodismo y Trauma de Columbia preguntó si Pattillo alguna vez había cubierto o pensado en cubrir a sobrevivientes que son criminalizados por sus actos de supervivencia y autodefensa, y el tema despertó su interés.

La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica informa que los hombres que matan a sus parejas femeninas reciben una sentencia de prisión promedio de 2 a 6 años, mientras que las mujeres que matan a sus parejas masculinas reciben una sentencia promedio de 15 años, a pesar de los hallazgos de la coalición de que la mayoría de las mujeres matan a sus parejas abusivas en auto-defensa.

Aquellos que intentan dejar a un abusador a menudo enfrentan consecuencias nefastas, teniendo 70 veces más probabilidades de ser asesinados por su abusador dentro de las dos semanas posteriores a su partida, según el Programa de Intervención contra la Violencia Doméstica.

And So I Stayed se basa en esas estadísticas, pero combina los datos duros con las historias reales e íntimas de aquellos que han sobrevivido y han sido encarcelados. Kim Dadou Brown, Nicole “Nikki” Addimando y Tanisha Davis fueron condenadas por delitos que, según dicen, fueron en defensa propia contra sus abusadores. Si bien había un aspecto legal en cada historia, Pattillo no quería hacer una película de crimen real sobre sus casos.

“Estas mujeres ya están cumpliendo su condena”, dijo. “Estamos haciendo el documental en el que capturamos las esperanzas y los sueños de estos sobrevivientes, su dolor y cualquier trauma que quieran compartir con nosotros, y el apoyo que han recibido”.

Después de investigar el tema por sugerencia de su asesor, Pattillo se puso en contacto con Dadou Brown, una sobreviviente y defensora que había estado encarcelada y que había cumplido 17 años de prisión por matar a su abusador en defensa propia. La película sigue a Dadou Brown mientras aboga por la Ley de Justicia para Sobrevivientes de Violencia Doméstica, un proyecto de ley para reducir las sentencias para los supervivientes de abuso doméstico condenados por un delito.

Durante un tiempo, el proyecto de ley se había estancado en el Congreso, pero a medida que pasaba el tiempo y cambiaba el cuerpo legislativo, la ley se convirtió en ley. “Pensamos que dejaríamos de filmar”, dijo Pattillo. “Tuvimos un final feliz, la película terminó, el activismo funciona, Kim es increíble, listo”. Pero su instinto le dijo que siguiera filmando.

Pattillo comenzó a seguir las historias de otras dos mujeres, una cuyo caso un juez dictaminó que no calificaba para la DVSJA, “a pesar de las montañas de evidencia que tenía”, dijo Pattillo, y otra mujer que fue sentenciada con éxito bajo la DVSJA el 9 de marzo.

Mientras Pattillo y su codirector Daniel A. Nelson se apresuraban a terminar la película esta primavera, Davis salió libre después de ocho años en prisión. Si la DVSJA hubiera existido en el momento de su sentencia, Davis habría cumplido un máximo de cinco años.

Al igual que los sujetos de la película de Pattillo en Nueva York, las víctimas de violencia doméstica en el oeste de Texas también han enfrentado cargos penales por autodefensa, dijo Gina Wilcox, coordinadora del programa y defensora del Family Crisis Center de Big Bend. En sus nueve años trabajando en el centro, Wilcox ha sido testigo directo de la criminalización de los sobrevivientes.

“Sin violar la confidencialidad del cliente, actualmente estamos tratando con alguien a quien la policía le preguntó si se defendió”, dijo Wilcox. “Le dijeron que los tribunales lo habían cumplido en otros casos, que podrían acusarla de agresión porque había contraatacado”.

Aunque los estatutos de Texas protegen los actos de autodefensa, dijo Wilcox en la práctica, ha visto a clientes enfrentar cargos por ello. “Tuvimos una [cliente] que fue arrestada, no aquí en Alpine, a pesar de que le dijo a la policía cuando respondieron que su pareja tenía un arma y la había amenazado con un arma”, dijo Wilcox. “Tenía un rasguño en el cuello donde ella lo había empujado cuando él la estaba sacudiendo, y la arrestaron. Ella todavía enfrenta cargos por eso, no han sido retirados “.

Wilcox dijo que desearía que los tribunales tuvieran una mejor capacitación en la dinámica del abuso, con la esperanza de que pudiera mejorar los resultados para las víctimas de violencia doméstica. “Siento que si algo va a un juicio con jurado, necesitan traer testigos expertos para que el jurado vea el abuso prolongado durante años y lo que le hace a la psique de la víctima y su sistema de regulación emocional”, dijo.

Pattillo reflexionó sobre lo que esperaba que West Texas pudiera trabajar. “Hay formas en que cualquier comunidad puede idear para ayudar a los sobrevivientes. Comienza queriendo creer en su experiencia, y ¿cómo podemos apoyarlos para que no llegue a este punto crítico?”

“Seguí esta película durante tanto tiempo para ayudar a que la gente se preocupe”, dijo Pattillo. “Tenía que ser sobre violencia doméstica, con mi experiencia personal con ella en una relación pasada. Me había ido y todavía estaba lidiando con los efectos de las fallas sistémicas en la protección de los sobrevivientes, especialmente los sobrevivientes con niños “.

Ella espera que la película pueda estrenarse a finales de este año, y el equipo de filmación está planeando una “campaña de impacto” para mostrar la película en ciudades de todo el país y comenzar conversaciones dentro de esas comunidades sobre la criminalización de los sobrevivientes de violencia doméstica, así como mostrar la película en instituciones educativas y en las cárceles.

Para apoyar la película y su campaña de impacto, se pueden hacer contribuciones deducibles de impuestos a https://bit.ly/3cFuQux.

El Centro de Crisis Familiar ofrece servicios de consejería, grupos de apoyo, asistencia financiera y referencias para asistencia legal, vivienda y asistencia alimentaria, entre otros recursos, a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y delitos violentos. Para obtener más información, visite familycrisiscenterofthebigbend.com. Si necesita ayuda, el centro opera una línea directa las 24 horas: 800-834-0654.