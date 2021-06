7 de junio de plazo para aumentar la valoración impuesto a la propiedad de protesta se acerca

By RioGrande Legal Aid

CONDADO DE PRESIDIO — Si posee una propiedad en el condado de Presidio, es posible que haya recibido ya un “Aviso de valor de tasación 2021” por correo de la oficina del Distrito de tasación del condado de Presidio. Por favor no lo considere como correo basura. Este aviso le dice cuánto la oficina de impuestos cree que vale su propiedad. Esta información es importante porque sus impuestos subirán si la oficina de impuestos cree que el valor de su propiedad ha aumentado con respecto al año anterior.

¿Qué pasa si no protesta por el valor de tasación?

Sus impuestos pueden incrementar. Dependerá de los tipos de exenciones que tenga presentados.

¿Debería protestar?

Usted tiene derecho a protestar. Si no ha podido costear el mantenimiento de su casa, es posible que la casa no valga lo que la oficina de impuestos dice que vale.

¿Cuál es la fecha límite para protestar?

La fecha límite para el condado de Presidio es el 7 de junio. Esto se debe a que los avisos se enviaron por correo el 6 de mayo y la fecha límite es 30 días después de eso. Si no recibió su notificación hasta mucho más tarde, es posible que tenga una buena razón para presentar la protesta tarde, pero debe tratar aun así de cumplir con la fecha límite del 7 de junio.

¿Cómo se presenta una protesta?

El formulario se envió por correo con el aviso y es bastante sencillo de completar. Si lo perdió, puede encontrar otra copia en el distrito de tasaciones o en el sitio web aquí: http://www.presidiocad.org/index.php/Form

Puede presentar la protesta en la oficina del distrito de tasaciones o enviarla por correo postal. Asegúrese de que tenga el matasellos anterior al 7 de junio o que se entregue a más tardar ese día.

¿Qué sucede después de presentar una protesta?

Después de presentar una protesta, recibirá un aviso por correo que le informará la fecha y hora de su audiencia. Mientras espera, comience a reunir pruebas para demostrar por qué cree que el valor de tasación de su casa es demasiado alto. Por ejemplo, tome fotografías del interior de la casa que muestren dónde necesita reparaciones o mejoras. Si hay reparaciones necesarias, puede obtener presupuestos para las reparaciones o para la remodelación de compañías o contratistas locales.

En ocasiones, se darán negociaciones informales con la oficina del distrito de tasaciones después de presentar una protesta. La oficina del distrito de tasaciones puede ofrecer un valor de tasación diferente, que es un acuerdo que puede ya sea aceptar o rechazar. Si acepta el acuerdo, no tendrá una audiencia. Si no está de acuerdo con la cantidad que ofrecen, tendrá una audiencia. Es posible que pueda hacer que el jefe de tasaciones cambie de opinión incluso sin una audiencia. Puede hacer esto proporcionando la información que reunió a la oficina de tasaciones para ver si cambiarán la cantidad. En algunas veces podrá llegar a un acuerdo. Si no puede llegar a un acuerdo, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas a un grupo de ciudadanos locales que integran la “junta de revisión de tasaciones” o ARB. Luego, la ARB puede ordenar al distrito de tasaciones que cambie el valor imponible de su propiedad según la evidencia que considere en la audiencia.

Laura Tucker es miembro de Equal Justice Works y Richard L. Tate Rural Justice, patrocinado por la Fundación de Acceso a la Justicia del estado de Texas en la oficina de Alpine en Texas. RioGrande Legal Aid, Inc. / TRLA brinda servicios legales civiles gratuitos en una variedad de áreas. Para solicitar estos servicios, comuníquese al teléfono 888-988-9996.