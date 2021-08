En la demanda del condado de Presidio, la defensa le pide al juez que deseche el veredicto del jurado de $ 2 millones 

By Sachi McClendon

CONDADO DE PRESIDIO – Apenas un mes después de que un jurado determinara que el condado de Presidio y su tesorera, Frances García, habían violado a la ex empleada del condado Katie Los derechos de la Primera Enmienda de Sánchez, la defensa del condado le está pidiendo al juez presidente que anule el fallo del jurado y se ponga del lado del condado. Si bien el juez aún no ha emitido un fallo sobre el asunto, esta presentación judicial más reciente es una señal de que el condado y su equipo de defensa aún no están dispuestos a renunciar al caso.

Como The Big Bend Sentinel anteriormente informó, un jurado federal determinó que el condado de Presidio tomó represalias contra Sánchez, exdirectora de la Oficina de Administración y Presupuesto, al eliminar su cargo meses después de que se postulara sin éxito para tesorera del condado contra el titular García en marzo de 2018. El jurado determinó que Sánchez tiene derecho a $ 2,000,000 en daños pasados, futuros y punitivos, la cantidad más alta en dólares sugerida por el abogado de Sánchez.

En un juicio civil como este, el juez presidente, David Counts, tiene la autoridad para anular el veredicto del jurado si un jurado razonable no pudo haber llegado a la misma conclusión que el jurado en el juicio del condado de Presidio.

Un factor que un juez sopesa en tal situación es si hubo suficiente evidencia para respaldar el veredicto del jurado a favor de Sánchez. El juez también podría considerar si el jurado interpretó y aplicó correctamente la ley en el caso.

En su apelación para revertir el veredicto del jurado a favor del condado y García, el equipo de la defensa se abrió con muchas de las mismas líneas de argumentación que en el juicio: “La decisión de eliminar la Oficina de Presupuesto Administrativo (OMB) fue una decisión legislativa y presupuestaria del Tribunal de Comisionados del Condado de Presidio y no hay pruebas suficientes de que el tribunal de comisionados tomó su decisión en represalia por el demandante que se postuló para Tesorero contra Frances García ”. En otras palabras, no hay evidencia suficiente para establecer que el condado tomó represalias contra Sánchez.

El equipo de la defensa, que fue proporcionado como asesor legal del condado a través de la Asociación de Condados de Texas, continúa diciendo que si se permite que el veredicto se mantenga, se abrirán las puertas a más demandas de esta naturaleza. “Abrirá las compuertas para que cada funcionario electo o designado descontento pueda adivinar y litigar en un tribunal federal las difíciles decisiones presupuestarias que los tribunales de los comisionados deben tomar cada año. El Tribunal debería ignorar el veredicto y emitir un fallo para el condado de Presidio como una cuestión de derecho ”, escribió la defensa.

En una presentación judicial separada, los abogados del condado afirman que García tiene derecho a inmunidad calificada, que protege a los funcionarios del gobierno de ser personalmente responsables por daños razonables causados ​​en el desempeño de su trabajo. “No hay evidencia de que García no actuó de una manera objetivamente razonable con respecto a la eliminación de la OMB”, escribe la defensa. “De hecho, la única evidencia creíble proporcionada al jurado fue que Frances García simplemente estaba haciendo su trabajo como tesorera del condado al proporcionar información al comisionado [Loretto] Vásquez sobre si la oficina del tesorero del condado podría asumir algunas de las funciones de la OMB si el departamento fue eliminado.”

Al mismo tiempo, Sánchez está pidiendo $ 252,395 en honorarios de abogados por las 388 horas que su abogado pasó trabajando en este caso. Tal como está, el condado está cubierto por hasta $ 2,000,000 a través de la Asociación de Condados de Texas, la misma cantidad que el jurado dictaminó que el condado debería pagar a Sánchez en forma de daños pasados, futuros y punitivos. Cualquier cantidad por encima de eso, como en el cuarto de millón solicitado al abogado de Sánchez, podría empujar al condado más allá de los límites de su seguro, dejando al condado encargado de el resto, según el fiscal del condado Rod Ponton.

Como The Big Bend Sentinel anteriormente informó, Ponton advirtió a los comisionados en una reunión que además de posiblemente llegar al máximo de su póliza de cobertura, las primas de seguro del condado “ciertamente” van a subir, lo que recaería en los contribuyentes que pagan los costos del seguro. todos los años.

Dicho esto, Judge Counts todavía tiene que emitir un fallo, ya sea apoyándose o anulando el veredicto del jurado en su totalidad o en parte. Además, si el juez se pone del lado del jurado, lo más probable es que el condado apele la decisión y lleve el caso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.