Perfiles de los candidatos a la Junta Escolar de Presidio ISD: Perla Natividad

By Sam Karas

PRESIDIO — El 9 de marzo, Presidio ISD anunció una lista de candidatos que se postularán para la junta escolar en las próximas elecciones. Los mandatos de los miembros actuales de la junta, Yvonne Spencer, Ethel Barriga, Hugo Ramos y Fidel Baeza, vencen en mayo; la junta realizará una elección conjunta con la Ciudad de Presidio en las próximas elecciones generales.

Cada semana, The Presidio International publicará un perfil de candidato antes de la votación anticipada, que comienza el 24 de abril. Los candidatos a la junta son Brenda Witty, Jaime Sanchez, Steve “Nicky” Alvarez, Jeremy Velasquez, Carlos Reyna, Jessica Acevedo Nunez, Perla Natividad y Marco Luján. Ninguno de los consejeros salientes ha optado por presentarse a la reelección.

PERLA NATIVIDAD

Perla Natividad se graduó de la clase 2004 de Presidio HS. Obtuvo una licenciatura en administración de empresas internacionales de Texas Tech University y asistió al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey como parte de su experiencia de estudios universitarios en el extranjero. Tiene una Maestría en Ciencias en Contabilidad de Texas A&M – Commerce. Natividad fue educadora de Presidio ISD y actualmente se desempeña como oficial en la Organización de Padres y Maestros de LRFMS. Está casada con Isael “Maja” Natividad y juntos están criando a sus tres hijos: Ruben, Isael y Mikaela.

¿Qué experiencia traes a la mesa?

Como candidata a Síndico de la Junta de Presidio ISD, puedo contribuir con antecedentes educativos y profesionales.

Soy un ex maestro de educación técnica y profesional (CTE) de Presidio HS. Enseñé múltiples cursos de contabilidad y finanzas durante siete años (2014-2021). Actualmente tengo un Certificado de Educador de Texas activo para educación empresarial con suplementos de educación especial y educación bilingüe. También estoy acreditado por Texas State Technical College y Odessa College como instructor adjunto para impartir cursos de negocios de doble crédito.

Algunos aspectos destacados durante mi mandato como educador incluyen haber trabajado con el programa “Grow Your Own”, que allanó el camino para que los estudiantes que desean convertirse en futuros educadores en PISD realicen prácticas/pasantías como estudiantes de secundaria en la Escuela Primaria Presidio. Tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo de Mejoramiento Educativo del Distrito (DWEIC) y del Comité de Tecnología. Obtuve el título de webmaster de PISD y patrociné el Club de Grabado de PHS, el Equipo de Porristas de PHS y el equipo Campeón del Distrito de Contabilidad de la UIL de 2021. Más importante aún, tuve el privilegio de trabajar con estudiantes, maestros y personal extraordinarios de PISD. Soy muy consciente de las fortalezas y debilidades que están presentes en PISD y estoy preparado para compartir mis experiencias de manera positiva.

Profesionalmente, tengo antecedentes corporativos y gubernamentales. Trabajé para el desarrollador inmobiliario internacional más grande como contador de propiedades y actualmente soy auditor de la Agencia de Auditoría del Ejército de los EE. UU. Mantengo sólidos estándares éticos, tengo conocimiento sobre el proceso y la responsabilidad de los fondos federales y estatales (incluido el dinero de los contribuyentes) y entiendo todo el ciclo contable.

¿Cuáles son algunos problemas que espera abordar durante su mandato?

Me siento honrado de ser un producto de las escuelas de Presidio ISD. ¡Asistí a K-12 aquí! Ahora, soy padre de tres estudiantes de PISD que actualmente están inscritos en prekínder, segundo y séptimo grado de EC. Tengo cinco sobrinas y sobrinos que están en segundo, tercero, cuarto, sexto y noveno grado y un hermano que está en el último año. Tengo un gran interés personal como candidato a la Junta Directiva de PISD.

Mi prioridad siempre será maximizar la experiencia educativa de nuestros estudiantes y elevar la moral de los empleados. Si bien no puedo hacer un compromiso individual para resolver cada problema, puedo, como miembro de la junta, asegurarles a las partes interesadas que escucharé y representaré las necesidades de la comunidad lo mejor que pueda.

Algunos de los problemas que espero abordar durante mi término incluyen aumentar la seguridad de los estudiantes y empleados mientras están en la escuela y mientras viajan hacia y desde la escuela y las actividades extracurriculares. Impulsaré los currículos, las técnicas y los recursos de aprendizaje adecuados en el salón de clases, así como la minimización de las pruebas innecesarias. Me educaré sobre cómo el distrito puede obtener más subvenciones y solicitar oportunidades de financiación, como la Asignación de incentivos para maestros, principalmente para aumentar los salarios y bonos de los empleados.

La contratación y retención de docentes es un problema a nivel nacional, pero es especialmente un desafío aquí. Tenemos que abordar nuestros contratos de maestros, puestos administrativos y salarios de los empleados con el objetivo final en mente, nuestros estudiantes. Al tomar decisiones de recursos humanos, debemos preguntarnos: “¿Qué es lo mejor para nuestros estudiantes?”

También abogaré por más programas de asesoramiento para tratar temas como problemas familiares, depresión, intimidación y suicidio. Me aseguraré de que los estudiantes en poblaciones especiales que tienen un Programa de Educación Individualizada (IEP), plan 504, superdotados y talentosos (GT) y/o dominio limitado del inglés (LEP) reciban los servicios que necesitan para tener éxito. Estoy muy motivado para discutir la renovación de nuestro sistema de cuentas por pagar reemplazando los procedimientos obsoletos con métodos innovadores y simplificados. Por último, me comprometo a fomentar y apoyar todas las actividades/programas extracurriculares.

¿Cuáles son algunas de las cosas maravillosas de Presidio ISD que le gustaría celebrar o preservar durante su mandato?

Creo firmemente y me enorgullezco de la grandeza de Presidio ISD. He confiado y seguiré confiando en este sistema educativo. Sé que los “presidentes” son resistentes por naturaleza y eso es algo que me encantaría preservar durante mi mandato. Durante décadas, Presidio (contra todo pronóstico) ha crecido abogados, ingenieros, maestros, dentistas, servidores públicos, arquitectos, médicos, enfermeras, soldados, oradores, plomeros, soldadores, electricistas, enmarcadores, mecánicos, empresarios, la lista puede seguir y en. Mi visión para Presidio ISD es que continuemos preparando adecuadamente a nuestros niños, niñas y adultos jóvenes para el mundo real para que algún día se conviertan en nuestros futuros líderes. Quiero ver a Presidio ISD en su mejor momento, con maestros felices, estudiantes motivados, personal apasionado y padres involucrados. Todo individuo debería prosperar en Presidio ISD, punto. Si mientras sirvo como fideicomisario de la junta puedo contribuir a estos esfuerzos, ¡lo celebraré!