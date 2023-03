Presidio ISD dedica un campo de softbol a la leyenda del deporte juvenil Daniel G. DeAnda

By Sam Karas

PRESIDIO — El martes, Presidio ISD llevó a cabo una ceremonia oficial de nombramiento del campo de softbol del distrito, en honor a Daniel G. DeAnda. La junta escolar votó a favor de la dedicación el 15 de febrero y celebró unas semanas después con un emotivo programa de homenajes a un ícono deportivo de Presidio.

El entrenador Cesar Barriga ofreció una biografía de DeAnda, quien se graduó de la Escuela Secundaria Presidio de la Clase de 1960. DeAnda se fue de la ciudad por algunos años, pero regresó para pasar el resto de su vida sirviendo a los estudiantes y atletas en ciernes de Presidio ISD; sirvió en miembro de la junta directiva del distrito durante 12 años y fue entrenador de las Pequeñas Ligas, llevando un equipo a los campeonatos estatales en 1983.

DeAnda se dedicó a los deportes juveniles de muchas maneras. Más allá de su carrera como entrenador, recaudó dinero para uniformes, donó hamburguesas y perritos calientes para el puesto de comida y cuidó los terrenos de las instalaciones del distrito. “Cuando hacía 110 grados afuera, veías a esta persona afuera cuidando el campo”, dijo Barriga.

Generaciones de DeAndas jóvenes y mayores asistieron a la ceremonia del martes. Marcus DeAnda voló desde Marina del Rey, California, para apoyar a su madre, esposa del homónimo del campo. “Los muchachos con los que crecí se me acercan y me dicen: ‘Tu papá me enseñó todo sobre los deportes, me convirtió en el hombre que soy hoy'”, le dijo a la multitud. “Significa mucho para la familia ver este parque ahora y saber que lo cuidaba alguien que amaba el béisbol, amaba a los niños y amaba la enseñanza”.

Las feroces mujeres jóvenes de los actuales equipos de softball de Presidio High School estuvieron presentes en la ceremonia del martes, llevando la antorcha para la próxima generación de atletas de la ciudad. La estudiante de primer año Kesara Olivas era demasiado joven para recordar gran parte de la carrera de entrenador de DeAnda, pero dijo que su legado había dejado una impresión en ella y en sus compañeros de equipo. “Esto es más que solo un campo de softbol, hay un significado detrás de esto”, dijo.

Para ella, el softbol no es solo una actividad después de la escuela, es un estilo de vida. “Hay días difíciles, pero estar con tu equipo lo cambia todo”, dijo. “Nos empujamos unos a otros para jugar mejor, para ser mejores”.

Olivas y el equipo esperaban un partido después de la ceremonia para tocar en el campo recién inaugurado, pero los partidos se pospusieron debido al clima fangoso. Esperan con ansias las próximas oportunidades de jugar en casa: primero contra Kermit el 28 de marzo, luego contra su rival local Alpine el 4 de abril.

Vincularse con el equipo, y participar en el legado de los deportes de Presidio, es lo que hace que todo el entrenamiento valga la pena. “Somos una familia, una familia a la que le encanta jugar softbol”, dijo Olivas.