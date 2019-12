El Fiscal General dice que el Sheriff puede recoger ganado descarriado en pastizales abiertos en el Condado de Presidio

By Abbie Perrault

CONDADO DE PRESIDIO – La semana pasada la oficina del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, emitió una opinión largamente esperada en la que afirmaba que los sheriffs pueden recoger ganado descarriado, incluso en los condados con pastizales abiertos. La opinión respondía a una petición hecha por el Sheriff Danny Domínguez y contradecía un consejo anterior dado a los comisionados por parte del fiscal del condado, Rod Ponton.

La batalla sobre los animales descarriados en el Condado de Presidio comenzó con ganado descarriado. El ganado del ganadero local Chon Prieto apareció repetidamente en la propiedad vecina de Neil Chavigny en los primeros meses de 2019. Poco después, el condado se vio implicado en el asunto. Los terratenientes, los abogados y los comisionados del condado estudiaban y debatían las aplicaciones de las leyes que datan de los años 1800 y que garantizan leyes de pastizales abiertos y de animales descarriados y que permiten que el sheriff pueda recoger ganado descarriado.

Chavigny dijo en una reunión de la corte de comisionados que tuvo lugar en julio que después de que el ganado fuera descubierto en su propiedad, llamó a sus vecinos –incluyendo a Prieto– antes de ponerse en contacto con el Sheriff Domínguez para pedir ayuda para sacar el ganado de su terreno.

Domínguez permitió que Chavigny contratase a unos vaqueros para recoger el ganado y transportarlo a los corrales del condado. El condado reembolsó los costes a Chavigny y el ganado permanecería en los corrales hasta que Prieto lo recuperase y entregase un cheque a Chavigny para el reembolso. Prieto recogió su ganado y pagó.

Fue entonces cuando el Fiscal del Condado Rod Ponton proporcionó consejo legal a la juez y a los comisionados, afirmando, “Incautarse de ganado bajo la ley de animales descarriados en el Condado de Presidio es ilegal y somete al dueño agraviado de la propiedad a daños.” Ponton sacó la conclusión de que “las leyes de animales descarriados no son aplicables a un condado con pastizales abiertos” y “el ganado de un vecino conocido no es un animal descarriado.”

Ponton también dijo que el condado comprometía su responsabilidad si seguía recogiendo ganado. “Si la Oficina del Sheriff del Condado de Presidio o cualquier otra agencia de la ley participa en cualquier procedimiento relacionado con los animales descarriados que tenga como resultado la confiscación, la imposición de tarifas o la eventual subasta del animal, todas las partes involucradas –los vaqueros, los ayudantes del sheriff o los agentes de policía, etc.– serán responsables personalmente y el Condado de Presidio será responsable civilmente por los daños contra el propietario del ganado.”

Prieto consultó con el abogado Albert Valadez, que envió una carta al Sheriff Domínguez en la que afirmó que el ganado de Prieto fue “confiscado ilegalmente,” basándose en el estado permanente de “pastizales abiertos” en el Condado de Presidio, donde los ganaderos no tienen que “encerrar con vallas” a su ganado sino que son los vecinos los que tienen que “vallar para que no entre” ganado no deseado.

Citando la carta de Ponton, Prieto y su abogado exigieron una devolución de los Comisionados y amenazaron con presentar una demanda judicial si el pago que hizo Prieto al condado no fuera devuelto.

Poncho Nevárez, en nombre del Sheriff Domínguez, pidió que el fiscal general opinase sobre el ganado descarriado en los condados con pastizales abiertos. La opinión, emitida el 4 de diciembre, contradice la conclusión que sacó Ponton de que incautarse de ganado bajo la ley de animales descarriados en el Condado de Presidio es ilegal, afirmando, “Un sheriff de condado tiene la autoridad y la responsabilidad de aplicar las leyes de animales descarriados según el capítulo 142 del Código de Agricultura ya sea en el caso de que el condado haya adoptado una ley de ganado de elección local o siga siendo una zona con pastizales abiertos.”

La opinión del Fiscal General también contradice la afirmación que hizo Ponton de que el ganado conocido no es considerado como descarriado. “Según los actuales estatutos de animales descarriados, el capítulo 142 define a `animales descarriados´ como `ganado descarriado, ganado exótico descarriado, bisontes descarriados o aves exóticas descarriadas.´ Id.§ 142.001(1). Un animal puede ser un animal descarriado sujeto a la confiscación bajo este capítulo si su propietario es conocido o desconocido,” afirma la opinión del fiscal general.

Pero en julio de este año, los Comisionados decidieron no esperar a la opinión del fiscal general y siguieron el consejo de Ponton, votando por un escaso margen a favor de reembolsar a Prieto y evitar la demanda judicial que tenía previsto presentar. La juez Cinderela Guevara y los comisionados Eloy Aranda y José Cabezuela votaron a favor del reembolso.

Los comisionados Brenda Bentley y Frank “Buddy” Knight votaron en contra, ya que querían esperar a la opinión del fiscal general, ante lo que Ponton dijo, “Simplemente creo que ustedes están otorgando favores especiales a la gente rica de Marfa.” Bentley lo negó, diciendo que quería más claridad sobre las leyes “imprecisas.”

El condado devolvió el dinero a Prieto. Habiendo reembolsado a Chavigny por los costes incurridos y devuelto el dinero a Prieto, el condado tenía 1,964$ menos cuando finalizó el debate.

Ahora con la opinión presente, los funcionarios del condado están reaccionando frente al nuevo documento y ofreciendo varias ideas sobre cómo seguir adelante.

Ponton dijo que no tenía ningún problema con la opinión del fiscal general, afirmando que servía de ayuda para fijar una lista de control sobre cómo identificar y recoger adecuadamente a los animales descarriados.

“Si hay alguien que deba reembolsar a otro, Chavigny debería reembolsar al condado,” dijo Ponton, añadiendo que piensa que el condado debería esforzarse por recuperar el reembolso que le hizo a Chavigny. El abogado dijo que la situación con Prieto era “un carrito delante del caballo,” diciendo que Chavigny llamó primero al Sheriff, en lugar del propietario, y que fue inapropiado por parte de Chavigny contratar a vaqueros para recoger su ganado en lugar de que lo hiciera el sheriff.

La opinión del fiscal general afirma que cuando un propietario de propiedad privada descubre animales descarriados, el propietario “inicia el procedimiento con animales descarriados al informar de la presencia del animal al sheriff del condado.” Luego el sheriff llama al propietario en el caso de que sea conocido, informando de la ubicación del animal. El propietario luego puede recuperar el animal con un “pago de reembolso” acordado por el propietario de la propiedad o como dicte un tribunal de justicia.

El sheriff puede confiscar el ganado por varias razones según el fiscal general, incluyendo si el animal descarriado es desconocido, en el caso de que el sheriff no pueda avisar al propietario o si el animal descarriado no es recuperado a más tardar cinco días después del aviso, a menos que haya una iniciativa de buena fe.

No obstante, el Sheriff Domínguez dice que hizo intentos por contactar con Prieto y, tras esperar, permitió que Chavigny contratase a unos vaqueros para recoger el ganado de parte del condado, que luego le reembolsaría. Él no cree que Chavigny deba pagar.

Domínguez dijo, “Creo que la corte de los comisionados debería haber esperado antes de devolverle el dinero al hombre, pero tienen ganas de no escucharme. Quisieron hacerlo por despecho.”

“Ahora nos faltan mil dólares y me falta el coste de los vaqueros que recogieron el ganado. ¿Y ahora qué?” Domínguez dijo que los comisionados “deberían sacar el dinero de sus bolsillos y devolver lo que deben al condado.”

Reaccionando ante la opinión del fiscal general, la comisionada Bentley dijo, “En adelante, deberíamos permitir que el sheriff haga su trabajo. Creo que recibimos un mal consejo aquel día por parte de nuestro fiscal del condado. A mí me parece que la opinión que dio otorga el derecho y la responsabilidad al sheriff de hacer exactamente lo que hizo.” No estaba segura sobre qué se puede hacer –si es que fuese posible- respecto a la devolución concedida a Prieto en julio.

El comisionado Knight dijo que Chavigny no debería pagar. Su interpretación de la opinión del fiscal general era que Domínguez tenía el derecho de hacer lo que hizo.

Clay McKinney, ranger especial para la Asociación de Ganaderos de Texas y del Suroeste, pensaba lo mismo acerca de las acciones de Domínguez en el caso del ganado de Prieto, diciendo que el sheriff tomó la decisión e “hizo un buen trabajo,” según su parecer. McKinney dijo que según lo que ha interpretado, la opinión significa que el sheriff hizo bien en recoger el ganado de Prieto.

El comisionado Aranda no pudo ser localizado para hacer un comentario y no fue devuelta la petición realizada a la oficina del comisionado Cabezuela para hacer un comentario. La juez Guevara quiso hablar con el abogado Ponton durante una reunión celebrada el martes por la noche antes de hacer un comentario, pero no devolvió una posterior petición para hacer una declaración.

Chavigny dijo “no pagaré ni cinco centavos” y que el fallo fue justo lo que esperaba.

De momento, el ganado puede vagar por el Condado de Presidio y el Sheriff Domínguez puede seguir recogiendo animales descarriados. Ayer, Chavigny contactó de nuevo con el sheriff. Ha habido 25 cabezas de ganado descarriado en su propiedad esta semana.

Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA