El hospital organiza un seminario sobre coronavirus

ALPINE — El Centro Médico Regional de Big Bend organizó un seminario sobre coronavirus la semana pasada en el Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Nuestra Señora de la Paz para los representantes de los condados de Brewster, Jeff Davis y Presidio.

La Dra. Ekta Escovar inició el seminario diciendo, “el pánico y la histeria no son apropiados. No hay casos en el Big Bend y no somos como las grandes ciudades que están mucho más expuestas.”

Dijo que necesitamos seguir viviendo nuestras vidas pero estar informados para saber cómo reaccionar si el virus llega aquí, en el caso de que llegue.

Y es probable que así sea porque dijo que la propagación mundial de la enfermedad es “inevitable.”

El nombre formal es COVID-19 y el virus se llama SARS CoV-2.

El virus es similar a la epidemia de SARS de 2002 y la de MERS en 2012 y, aunque la tasa de mortalidad fue sustancialmente mayor en las enfermedades anteriores, esta es significativamente más contagiosa.

El 10% de los casos de SARS fueron mortales, y uno de cada tres casos de MERS fue mortal, mientras que la tasa de mortalidad de COVID-19 es del 3,4%, y eso incluye a China. La tasa de mortalidad de los Estados Unidos es de 0,17.

“El problema con este virus es que es altamente contagioso,” dijo. “Hay 124 casos en los EE.UU. y 11 de ellos fueron de persona a persona. Y puede tardar hasta tres semanas antes de que un paciente sepa que está enfermo.

“El propósito de este seminario es prepararse en caso de que llegue aquí,” dijo.

Los síntomas son una fiebre de 101 grados o más, dolores y una tos seca. Solo afecta al 1,4 por ciento de las personas sanas. Las que tienen otros problemas de salud tienen muchas más probabilidades de verse infectadas, con hasta un 13,2 por ciento para las que tienen enfermedades cardiovasculares, por ejemplo.

La edad media de los afectados es de 47 años y el 41 por ciento son mujeres. Afecta sobre todo a los ciudadanos mayores y los niños son un porcentaje mucho más bajo, con un cero por ciento para los menores de 9 años. Y el 83 por ciento de los casos serán leves a moderados. La recuperación puede ser de dos semanas para los casos moderados pero hasta seis semanas para los casos graves o críticos.

Sin embargo, no hay ningún caso reportado de alguien con COVID-19 que enferme de otra enfermedad al mismo tiempo.

“La contención es la clave,” dijo la Dra. Escovar. “China estaba reportando más de 1.000 nuevos casos por día en el momento más álgido, pero ahora ha bajado a tres por día. Lo hicieron con una contención agresiva.”

COVID-19 se propaga por medio de gotitas de la tos o los estornudos, que pueden viajar unos tres pies. Pero el contacto también puede hacerse tocando las gotitas en las superficies. La prevención incluye lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara. Al tocar una superficie afectada y luego la cara, se puede transferir el virus a través de los ojos, la nariz o la boca.

Sugiere que la gente limpie las superficies frecuentemente con desinfectantes. El virus puede vivir hasta nueve días en las superficies no porosas y hasta 27 días en las porosas.

La Dra. Escovar dijo que se debe evitar viajar siempre que sea posible, especialmente a la Costa Oeste, la Costa Este o el área de Chicago y los países afectados fuera de los Estados Unidos, con énfasis en China, Corea del Sur, Italia e Irán, donde se han reportado numerosos casos.

Con muchos miembros de la policía y la Patrulla Fronteriza en la audiencia, Escovar dijo que las aprehensiones en la frontera son de muy bajo riesgo. Se trata de personas que han cruzado el desierto durante semanas y que han tenido poco o ningún contacto con otras personas.

La Dra. Escovar enfatizó que si usted cree que ha estado expuesto, no vaya a la sala de emergencias y afecte a otros. Llame a su médico habitual ya que es el que mejor lo conoce. Si tiene que ir al hospital, llámelos primero para que le preparen un espacio de contención. Si está infectado, llame al Departamento de Salud e informe sobre ello.

Dijo que el laboratorio más cercano para analizar el COVID-19 está en El Paso, ya que el hospital de Alpine no tiene la capacidad de analizarla.

Las vacunas pueden tardar de 18 a 20 meses en ser aprobadas, aunque una fue identificada en solo tres días, dijo. Se están desarrollando antivirales, pero ninguno es prometedor hasta ahora.

Los hoteles, moteles y alquileres de corta duración deben ser alertados para que tomen precauciones extra en las habitaciones de huéspedes.

La Dra. Escovar dijo que la gente debería ser cautelosa al tocar cosas como volantes, interruptores de luz o cualquier cosa que otros puedan haber tocado cuando la enfermedad está presente.

