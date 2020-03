El condado y la ciudad de Marfa cerrarán bares, limitarán restaurantes y detendrán el cierre de servicios públicos durante el brote de virus

By Abbie Perrault

CONDADO DE PRESIDIO — La ciudad de Marfa y el condado de Presidio se han coordinado para cerrar hoteles, alquileres a corto plazo y parques de casas rodantes a partir del lunes 23 de marzo. En los límites de la ciudad de Marfa, los cierres continuarán durante siete días y en el condado, el pedido es por 15 días .

La Ciudad de Marfa también está ordenando que todos los bares cierren y que todos los restaurantes cambien para llevar o entregar solo, a partir de hoy a las 8:00 a.m. La ciudad no desconectará los servicios públicos, que abarcan servicios de recolección de agua, alcantarillado, gas natural y recolección de basura mientras la orden esté vigente. El aumento de precios es ilegal, y la ciudad comparará los precios actuales con los precios el 13 de marzo para hacer cumplir la ley.

La proclamación emitida por el alcalde de Marfa Manny Baeza es efectiva durante siete días y puede extenderse por semanas o más en función de la situación que cambia rápidamente en torno al coronavirus. La ciudad se reunirá prácticamente a principios de la próxima semana para discutir las extensiones. El condado se reunirá en persona el lunes en Presidio a las 10:00 a.m., limitado a 10 asistentes. Esperan transmitir la reunión.

El condado ordenará el cierre de Riata, El Cosmico , Tumble In RV Park, Apache Pines RV Park, Cibolo Creek, alquileres a corto plazo, Chinati Hot Springs y Loma Paloma RV Park por 15 días, pero sujeto a extensión.

La jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, declaró un desastre local a las 5:00 pm del martes, citando el nuevo coronavirus y la enfermedad COVID-19 que causa. La ciudad hizo lo mismo, y ambas acciones ampliaron los poderes de los gobiernos locales.

A la mañana siguiente, ella reunió a los trabajadores de salud locales, funcionarios del gobierno de la ciudad, el coordinador de gestión de emergencias y un grupo de propietarios de negocios para discutir lo que se debe hacer a medida que el COVID-19 se propaga por todo el mundo, los Estados Unidos, Texas y en el cercano El Paso-Juárez.

“No estamos aquí para decir: ‘Necesitamos que todos cierren sus negocios’ o ‘Queremos que los hoteles cierren,'” dijo Guevara al inicio de la reunión, “pero sí es importante que empecemos a comunicarnos y creo que habrá más momentos como éste en un futuro muy cercano.”

El grupo de 25 asistentes a la reunión superó la recomendación de la Casa Blanca de limitar las reuniones a no más de 10 personas. Mientras que algunos se mantuvieron a distancia, otros chocaron los codos como saludo y se quedaron charlando antes de que empezara la reunión. La juez Guevara dijo que Shelley Bernstein se ha ofrecido a formar a los funcionarios del condado y la ciudad para utilizar Zoom, un software que cumple con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas y que facilitaría las reuniones virtuales en lugar de las reuniones presenciales durante el brote. El tribunal de comisionados del condado planea reunirse el lunes, y Guevara espera que sea una reunión digital.

El Dr. John Paul Schwartz fue nombrado autoridad sanitaria del condado el año pasado cuando el Condado de Presidio se dio cuenta de que tener una autoridad para intervenir en las solicitudes de reuniones masivas era una necesidad según el Código de Texas. En la reunión del miércoles, habló de que otros condados de Texas tomaban medidas drásticas, como ordenar el cierre de bares y obligar a los restaurantes a preparar comida únicamente para llevar, para controlar mejor la propagación del virus.

Schwartz elogió las “soluciones creativas para hacer que la vida siga adelante lo mejor que puedan,” pero añadió, “Va a tener resultados desastrosos si la gente tiene que hacer cosas que no quiere hacer.” Esperaba que el condado pudiera mantener los negocios abiertos, mantener a la gente a salvo y contener la propagación. Luego mencionó opciones como animar a los turistas a dejar la ciudad o tomar las temperaturas en todos los hoteles, señalando que las temperaturas de los huéspedes de Airbnbs serían casi imposibles de controlar con éxito.

El médico también señaló que algunas partes de la zona de los tres condados todavía no están tomando la enfermedad en serio. “En el oeste de Texas las personas se ayudan solas, pero así es como las cosas se ponen muy feas muy rápido,” dijo Schwartz. “Cuando la gente todavía es terca, habrá que poner más regulaciones.”

El gerente de la ciudad de Marfa, John Washburn, también sopesó la decisión, planteando su preocupación por el impacto económico a corto y largo plazo. “¿Es mejor ser realmente proactivo y reaccionar exageradamente y decir, ‘Veamos si estos 15 días realmente funcionan? La gran pregunta desde el punto de vista de la salud es, si no lo intentamos, nos arriesgamos a que sea mucho más largo.”

El Coordinador de Gestión de Emergencias del Condado, Gary Mitchke, quiere trabajar con los dueños de los negocios, para escuchar su opinión y elaborar un plan. Mencionando que la jurisdicción local tiene autoridad “para hacer lo que hay que hacer para proteger a todos,” Mitchke dijo que si el condado no ve suficientes cambios por parte de los dueños de negocios, “puede que tengamos que hacerlo posible.”

Fue entonces cuando intervino Kaki Aufdengarten, propietaria de un negocio local. “No quiero ser desagradable, pero ¿por qué no lo haces si realmente crees que un cierre de 15 días nos evitaría un largo desastre económico?”

“Estamos aquí como dueños de negocios. Estas son las vacaciones de primavera y así es como nos ganamos la vida,” dijo Aufdengarten, propietaria del restaurante de barbacoa Convenience West. “Pero si cerramos y digamos que Ty [Mitchell, del Lost Horse] no lo hace porque es así como él también se gana la vida, ¿de qué sirve cerrar voluntariamente si él no lo hace también?”

Mitchke dijo que lo que al condado le gustaría es que los propietarios cerraran voluntariamente, y el alcalde Manny Baeza añadió que el condado y la ciudad no quieren atacar por sorpresa a los negocios, restaurantes y hoteleros con una decisión que no incluyera su aportación. “Los negocios aquí viven al margen y eso podría hundir un negocio,” añadió el Dr. Schwartz.

“Ninguno de nosotros sabe lo que está pasando o tiene alguna autoridad,” dijo Aufdengarten. “El hecho de que digan: ‘¿Qué debemos hacer al respecto, chicos?’ es algo alarmante porque se supone que deben saber lo que está pasando.”

La Directora General del Hotel Saint George, Emily Williams, proporcionó más contexto sobre el estado del turismo de las vacaciones de primavera de su hotel. Su ocupación ha bajado un 30 por ciento de la noche del martes a la noche del miércoles y el propietario del hotel, Tim Crowley, dijo que su ocupación probablemente bajará más del 90 por ciento entre la semana pasada y la próxima. Williams dijo que no era sostenible a largo plazo, y que era posible un cierre debido simplemente a los márgenes de operación. “Si algo se pusiera en marcha hoy, nos ocuparíamos de ello hoy,” dijo Crowley a los funcionarios que preguntaron cuánto tiempo de espera se necesitaría si se pusiera en marcha un cierre de hotel.

“¿Tenemos todas las respuestas? Absolutamente no, pero no creo que nadie las tenga. Ninguno de nosotros sabe realmente dónde vamos a terminar con todo esto,” dijo el coordinador de gestión de emergencias a los propietarios de negocios. “No les estamos pidiendo permiso, no les estamos preguntando qué hacer. Solo queremos escuchar su opinión.”

El virus se propaga a través de interacciones de persona a persona, puede propagarse incluso antes de que una persona infectada muestre síntomas y el método recomendado para detenerlo es el distanciamiento social. Lo que no está claro es qué tipo de impacto tendrán las cuarentenas, cierres o cierres en la salud pública y la economía del condado de Presidio.

No se dieron directivas a los dueños de negocios en la reunión, pero horas después, la ciudad y el condado dieron sus órdenes. Los cierres anunciados representan los continuos esfuerzos de la ciudad y el condado para combatir un virus que aún no ha llegado.

Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA