Los comisionados cierran los hoteles hasta el 3 de abril en una reunión digital

By Abbie Perrault

CONDADO DE PRESIDIO — La jueza del Condado de Presidio, Cinderella Guevara, dio la bienvenida el lunes a los residentes y funcionarios a la primera corte digital de comisionados del condado. La comisionada Brenda Bentley se unió a la llamada desde su casa, mientras que los comisionados Buddy Knight, Eloy Aranda y José Cabezuela aparecieron en la pantalla con la Jueza Guevara desde el Anexo del Condado de Presidio, sentados a unos pies de distancia ante la amenaza inminente del coronavirus.

Los comisionados votaron unánimemente para mantener cerrados los hoteles, los alquileres a corto plazo y los parques para autocaravanas hasta el 3 de abril, un esfuerzo que los condados de Presidio, Brewster y Jeff Davis habían decidido emprender juntos.

“Ahora estamos averiguando el verdadero significado de [la palabra] viral, y es incluso más rápido de lo que podamos imaginar,” dijo Guevara a los comisionados al inicio de la reunión. La semana pasada, Guevara anunció un desastre local en el Condado de Presidio, abriéndole las puertas al condado a ciertos fondos para catástrofes, al tiempo que ampliaba los poderes ejecutivos de la juez. Los jueces de los condados de Jeff Davis y Brewster, Kerith Sproul-Hurley y Eleazar Cano, hicieron lo mismo.

“Al cooperar juntos, hemos decidido permanecer juntos en el objetivo de detener la propagación de este virus. No solo para preocuparnos de ‘nuestro pueblo’ sino de toda la zona,” dijo Guevara.

Durante la reunión, la directora de los EMS de Presidio, Malynda Richardson, que se unió a la videoconferencia en línea a través de la aplicación “Zoom”, dijo a los comisionados que después de hablar con el personal del hospital, “La actual estrategia de contención está ayudando, pero probablemente necesitamos ser más proactivos para ‘aplanar la curva.'”

Aplanar la curva es la idea de que al frenar la propagación del coronavirus a través de la limpieza y evitar el contacto social, es menos probable que los hospitales se vean inundados de pacientes al mismo tiempo. Con un hospital de 25 camas y sólo dos ventiladores, el Centro Médico Regional de Big Bend podría verse rápidamente abrumado si el coronavirus se vuelve viral en el Big Bend. En Italia la curva no se aplanó, y muchos hospitales se vieron obligados a negar la atención a las personas infectadas con el virus, simplemente porque no había equipos o trabajadores para atenderlos.

Los comisionados dejaron sus temas habituales para permitir que los residentes llamaran por teléfono para hablar de la declaración de emergencia del coronavirus. Flavin Judd, llamando desde Nueva York, advirtió a los comisionados que estaban en una posición privilegiada para poder tomar decisiones antes de que el virus llegara. Nueva York se ha disparado a más de 26.000 casos esta semana. “Quiero animar a mis amigos y familiares del Condado de Presidio a hacer más de lo que los estados les dicen, porque no están haciendo lo suficiente,” dijo.

Los tres condados son las primeras localidades de Texas en ordenar el cierre de hoteles. Hasta ahora, el gobernador Greg Abbott ha adoptado un enfoque conservador para limitar las actividades, aplazando a los funcionarios locales la adopción de decisiones que limiten las escuelas, restaurantes, bares y reuniones, solo para anunciar más tarde restricciones por parte del estado.

El cierre de los hoteles proponía eximir a los huéspedes que hubieran establecido la unidad de alquiler como su lugar de residencia principal, como el personal del hotel que viviera en el local o los residentes a tiempo completo del parque de caravanas.

El fiscal del condado Rod Ponton dijo a los comisionados que habló con Justin Bragiel de la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Texas, un grupo de lobby de hoteles. Consideró que los hoteles son una infraestructura esencial y crítica, que los que utilizan los hoteles o los parques para autocaravanas como residencias principales tendrían que irse, y que cuando las personas enfermen, deberían utilizar los hoteles para ponerse en cuarentena.

Ponton dijo a los comisionados: “Por un lado pueden pensar, ‘Vaya, estamos siendo más seguros que nadie.` Por otro lado, se podría ver como si estuviésemos más allá de lo que el gobierno federal permite y más allá de lo que el gobierno estatal permite.” Advirtió que no se debe ir “demasiado lejos.”

Mientras debatían los funcionarios, surgió algo nuevo de la corte de comisionados, una faceta única en la nueva plataforma en línea para reuniones. Los asistentes, normalmente silenciosos a menos que se les llame para hablar o hacer preguntas durante un tema del orden del día, conversaban en la sección de comentarios del Zoom. Los residentes se quejaban, y aunque los comisionados de Presidio no vieron toda la conversación, Bentley estaba leyendo comentarios y respondiendo a la audiencia en Zoom, y la residente Shelley Bernstein leyó algunos en voz alta a los comisionados.

Del Juez [David] Beebe a todos: (11:01 AM) Las residencias primarias establecidas están exentas en el decreto del Juez. ¿A quién representa Ponton aquí?

De Flavin Judd a todos: (11:02 AM) Si mantiene los hoteles abiertos al público, recibirá un flujo de visitantes portadores del virus.

De Brenda Bentley a todo el mundo: (11:03 AM) No quiero exponerme a los que sirven en los hoteles. No está bien llevarles mi enfermedad a ellos.

La Jueza Guevara aclaró que tenía la facultad de ordenar a los hoteles que reabrieran para otros usos, ya que Ponton y otros expresaron que podría ser necesario un alojamiento extra si el condado necesitaba más personal de emergencia, enfermeras o infraestructura si el coronavirus abrumara completamente al hospital.

Bernstein señaló a los comisionados que, si bien ningún condado de Texas había cerrado todavía los hoteles, el Condado de Miami-Dade había ordenado que los hoteles cerraran esta semana debido a la condición de Miami como destino turístico popular.

De Malynda Richardson a todos: (11:05 AM) Me preocupa que mantener los hoteles completamente abiertos atraiga a la gente de las zonas con mayores tasas de infección y contribuya a la propagación de la enfermedad en nuestras comunidades.

“Las acciones del gobierno están haciéndose con propiedad privada. ¿Queremos que nos demanden por cerrar más allá de lo permitido por el gobierno federal y estatal?” Ponton preguntó.

De Neil Chavigny a todos: (11:07 AM) Los condados a veces son demandados por hacer lo correcto. Ese es el costo de hacer negocios.

De Brenda Bentley a todos: (11:08 AM) Estoy de acuerdo, Neil. Si podemos evitar una muerte, hemos hecho lo correcto a cualquier precio

Del Juez Beebe a todos: (11:10 AM) El grupo de lobby Hotel/Motel no debería nunca determinar lo que hacemos como órgano de gobierno independiente. Nunca.

Bentley encendió su micrófono y le dijo a sus compañeros comisarios: “Creo que, en este caso, vale la pena arriesgarse a una demanda. Si podemos salvar a una persona… no podemos permitirnos ir hasta ese punto, no podemos. Sé que es difícil asumir esto, pero tenemos que hacerlo ahora o nunca.”

Aranda añadió: “Creo que nuestra responsabilidad es la gente del Condado de Presidio”.

El Coordinador de Gestión de Emergencias del Condado Gary Mitschke estuvo de acuerdo, diciendo, “Creo que seríamos tontos si consideráramos la ganancia financiera sobre las vidas humanas en este momento. Creo que simplemente va a perjudicarnos financieramente a todos nosotros en el condado. Pero creo que en esta etapa de la situación es una tontería incluso considerar la ganancia financiera ahora mismo cuando estamos hablando de vidas humanas en el Condado de Presidio.”

Guevara dijo que quería cerrar los hoteles porque “estaba observando en las últimas dos semanas cuántos turistas había en Marfa, sin importar la situación. Por muy mal que se ponían las cosas allí, todavía había muchos turistas.”

“Esto va a perjudicar a los hoteles y a toda la industria,” dijo Guevara a los comisionados. “Pero si lo hacemos por un corto período de tiempo, será una forma de acorralar al virus.”

“[Este virus] no se parece a nada que hayamos visto anteriormente. Nunca, nunca, nunca antes. Viene aquí. Nuestra prioridad debería ser: ¿Qué vamos a hacer para prepararnos para eso?” dijo Guevara. “Hay mucho que hacer. Tenemos que imaginarnos el peor escenario.”

Guevara preguntó: “Nuestra siguiente y única preocupación es, ¿qué hacemos ahora? Lo peor está por venir, necesitamos prepararnos para lo peor.”

De Flavin Judd a todos: (11:20 AM) Alpine tiene 2 ventiladores. El Paso no muchos más. Todos estarán llenos en semanas.

“Demos el primer paso y hagámoslo,” dijo el Comisario Aranda. Bentley hizo una moción para aprobar la declaración de emergencia. Cabezuela la secundó, y la moción fue aprobada por unanimidad.

Para el martes, J.P. Bryan, dueño del Hotel Gage en Marathon, había presentado una demanda contra el vecino Condado de Brewster por su cierre de hoteles.

Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA