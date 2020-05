La pandemia y la supuesta fijación de precios dejan a los ganaderos en espera

By Stephen Paulsen

TEXAS DEL OESTE LEJANO – La industria ganadera corre en oferta y demanda, como le gusta señalar a Bobby McKnight, presidente de la Asociación de criadores de ganado del suroeste y de Texas. Y en este momento no es diferente, incluso cuando la pandemia de coronavirus y una controversia en el mundo del ganado hunden a algunos ganaderos en la incertidumbre.

Los ganaderos aún esperan ver cómo la pandemia de coronavirus y los bloqueos posteriores afectarán la demanda, especialmente en las exportaciones a lugares como China, que, antes de la pandemia, muchos ganaderos esperaban convertirse en una gran nueva base de consumidores.

McKnight dice que las exportaciones a la segunda economía más grande del mundo todavía están aumentando lentamente, pero dijo que los ganaderos están tomando las cosas día a día a medida que el coronavirus da vuelta las economías globales y las políticas comerciales habituales. “Lo que pase mañana, ni siquiera comenzaría a adivinar”, dijo.

Mientras tanto, un escándalo de fijación de precios está floreciendo en el mundo ganadero. El comisionado de agricultura de Texas, Sid Miller, junto con los fiscales generales de al menos 10 estados, están investigando lo que dicen que es posible fijar los precios en las plantas de empaque. El USDA también está investigando el asunto.

Queda por ver cómo terminará la investigación, pero el Comisionado Miller insiste en que las empacadoras están estafando a los ganaderos.

“Tiene que parar”, le dijo a The Big Bend Sentinel en una entrevista esta semana. “[Las casas empacadoras] lo han estado haciendo desde siempre, y tenemos que hacer algo al respecto”.

Las exportaciones de carne siempre han sido una parte importante de la industria ganadera. Los consumidores estadounidenses, después de todo, representan solo alrededor del 4 por ciento de la población mundial, otro hecho que el presidente de TSCRA McKnight menciona a menudo.

China había prohibido las exportaciones de carne de res estadounidense por casi dos décadas, aparentemente por preocupaciones sobre la enfermedad de las “vacas locas”. Pero a principios de este año, los ganaderos estadounidenses estaban entusiasmados después de que Estados Unidos y China aprobaron un acuerdo para permitir las exportaciones de carne de res, como The Big Bend Sentinel informó anteriormente.

En su entrevista esta semana, McKnight parecía confiado en que esos mercados se mantendrían estables, señalando que las exportaciones eran “muy buenas” antes de la crisis del coronavirus y que los ganaderos estadounidenses aún tienen “un buen suministro de ganado de carne”. Hasta ahora, los datos respaldan esa conclusión.

Incluso durante la crisis, la demanda mundial de carne de res estadounidense se ha mantenido “muy resistente”, dijo Joe Schuele, vicepresidente de la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos. Aún así, enfatizó que los datos del primer trimestre no mostraron los efectos del cierre temporal de las plantas y que probablemente habrá “un poco de desaceleración” en las exportaciones. Eso es “debido a los desafíos de oferta”, dijo, y “no la falta de demanda”.

Sin embargo, no se trata solo de exportaciones. Alrededor del 85 por ciento de la carne de res estadounidense se consume en el país, dijo Schuele, y ese mercado ha recibido más golpes.

Alrededor de la mitad de las ventas domésticas de carne de res van a restaurantes, dijo McKnight, y “la demanda se ha ido”. Dijo que algunas de las pérdidas se “absorben a través de los consumidores que cocinan en casa”, pero agregó que el coronavirus ha dejado un “gran golpe en el negocio de los restaurantes” que “sentimos desde aquí en el rancho”.

Otra preocupación es el clima. Gran parte del Lejano Oeste de Texas se encuentra bajo un clima “anormalmente seco”, según el Monitor de sequía de los Estados Unidos en la Universidad de Nebraska-Lincoln, con parches del estado que incluso se enfrentan a una “sequía extrema”.

“Está seco”, coincidió McKnight. Pero al igual que con los otros desafíos que enfrenta la industria ganadera, está adoptando una perspectiva de esperar y ver.

“Julio, agosto y septiembre son críticos”, dijo. “Si podemos mojarnos en esos meses, nos llevará mucho tiempo”.

Podría decirse que el mayor desafío que enfrentan los ganaderos en este momento es un atasco en las empacadoras. Con demasiadas vacas y sin suficiente poder de procesamiento, las plantas empacadoras han reducido sus pagos a los ganaderos.

McKnight describió el problema como “una gran cantidad de productos que intentan pasar por un reloj de arena”. Ha habido un “shock de precios” para los ganaderos, dijo, cuando el ganado llego a un “embotellamiento” en el procesamiento.

Ese embotallamiento es lo que el Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, las autoridades y varios estados ahora están investigando. A principios de este mes, Miller envió cartas tanto a Texas AG Ken Paxton como a US AG William Barr, pidiéndoles que investiguen.

En su carta a Barr, Miller señaló que mientras “los precios de los alimentos y el combustible han bajado” y los agricultores y ganaderos “se enfrentan a la devastación financiera”, los precios de la carne en las tiendas “siguen siendo altos y los productores de ganado de nuestra nación no están compartiendo las ganancias”.

“Algo simplemente no cuadra”, escribió Miller, “y no me refiero solo a las dificultades actuales causadas por el virus COVID-19”.

En una entrevista esta semana, Miller dijo que solo cuatro empacadoras dominan el mercado de carne de res de los Estados Unidos y, por lo tanto, tienen un control desmedido sobre los ganaderos. El verano pasado, las plantas empacadoras también redujeron sus ofertas de precios a los ganaderos después de que una fábrica de Tyson fuera dañada por un incendio, una medida que provocó la investigación inicial del USDA.

Miller, quien es un ranchero, dijo que los precios más bajos han sido devastadores para la industria ganadera. “Cuando un empacador me compra [ganado], estoy perdiendo $ 300 a $ 400 por cabeza”, dijo. “Ganan $ 2000 por cabeza. Básicamente, el consumidor se estafa y la agricultura se estafa ”.

Cuando se le preguntó si una obstrucción en las plantas (y no la fijación directa de precios) podría estar causando los pagos más bajos, Miller dijo que es “probablemente ambos”. Pero dijo que debería haber regulaciones que impidan a las empacadoras ser propietarias de su propio ganado, lo cual, según él, contribuyó al exceso de oferta y le dio a las empacadoras demasiada influencia.

De lo contrario, dijo, no habría forma de evitar que las empacadoras vendieran a menor precio que los productores de ganado.

Las empacadoras “no tienen muchos incentivos para que la producción vuelva a funcionar”, agregó. “Estirarán esto todo el tiempo que puedan”.

Cuando se le preguntó sobre las controversias legales, McKnight objetó, diciendo que prefería dejar que las investigaciones siguieran su curso antes de emitir un juicio.

“Personalmente, no puedo hablar con él”, dijo. “Esperaremos y veremos qué sucede, y entonces haremos nuestro juicio”. Aún así, enfatizó que las auditorías e investigaciones de la situación son “algo saludable”.

Sin embargo, para McKnight, todo vuelve a la oferta y demanda. “Es la naturaleza de nuestro negocio”, dijo. “Vemos conmociones todo el tiempo, ya sea relacionadas con el clima o con problemas del mercado. No los disfrutamos, pero los superaremos ”.

“Siempre trato de buscar un lado positivo”, agregó McKnight. Y si hay uno, es que los estantes vacíos y otras interrupciones han dado a los consumidores estadounidenses un sentido de la importancia de las cadenas de suministro de alimentos.

“Si hay algo positivo de toda esta pandemia, es la conciencia que se ha planteado en todo el país, y realmente en todo el mundo, lo importante que es la agricultura”, dijo. “Creo que por primera vez, los consumidores miran hacia arriba y dicen: ‘Ag es importante'”.