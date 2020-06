Los casos suben en tres condados, ya que el rastreo de contactos abruma al estado y los funcionarios advierten sobre la propagación

By Abbie Perrault , Stephen Paulsen

TRI-COUNTY — El coronavirus está ganando terreno en la región de los tres condados, con funcionarios en los condados de Presidio y Brewster advirtiendo sobre la propagación de la comunidad a medida que los recuentos de casos locales alcanzan nueve activos y uno recuperado en el condado de Presidio y 21 activo y uno recuperado en el condado de Brewster. Al cierre de esta edición, el condado de Jeff Davis todavía se encuentra en cero casos.

El coronavirus ha estado en la región desde abril, cuando el condado de Brewster informó su primer caso confirmado. Pero por primera vez, los funcionarios están viendo casos sin un origen claro y están asumiendo la propagación de la comunidad, lo que significa que los residentes podrían contraer la enfermedad no solo con viajes a El Paso y más allá, sino con salidas en la comunidad local. Y con el creciente número de casos, ha recaído en el departamento de salud regional del estado para rastrear la propagación en el oeste de Texas.

“Cinco investigadores de nuestra región están trabajando a tiempo completo para hacer el rastreo de contactos”, dijo el miércoles la jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara. “Los investigadores son personal médico, están empantanados y tienen que ocuparse de toda la región”.

“Nuestra región incluye áreas que tienen hogares de ancianos y, francamente, su prioridad serán los hogares de ancianos debido a la vulnerabilidad de esas personas”, dijo Guevara.

Un mapa de la Región 9/10 del Departamento de Servicios de Salud del Estado muestra que el tri-condado está agrupado en una región con 36 condados, que cubren El Paso, Midland-Odessa y otras áreas rurales en el oeste de Texas como Crane, donde un brote reciente en un hogar de ancianos aumenta el caso de conducción.

Los cinco investigadores principales cuentan actualmente con la asistencia de seis miembros del equipo de emergencias para contactar a los hogares de personas que dieron positivo en la Región 9/10. Todos los demás potencialmente expuestos a aquellos que dieron positivo ahora pasan por el nuevo programa en línea del estado, donde se asignan rastreadores de todo el estado para contactar a las personas.

En un informe de abril que presentaba los planes de “reapertura” de Texas, los funcionarios estatales dijeron que planeaban coordinarse con los funcionarios de salud locales y “movilizar completamente el rastreo de contactos de hasta 4,000″ trazadores. Por el contrario, Illinois también planea contratar 4.000 rastreadores de contacto a pesar de tener menos de la mitad de la población de Texas. Y como The Texas Tribune informó este mes, Texas incluso se ha quedado corto de ese objetivo.

Para el 4 de junio, el estado había contratado a menos de 3,000 rastreadores, incluidas 600 personas en una compañía que recibió un contrato de $ 295 millones del estado. Según lo informado por The Dallas Morning News, la compañía MTX Group Inc., no va a “revelar los subcontratistas involucrados en el proyecto” o “decir cuánto se está pagando los trazadores.”

Cuando el gobernador Greg Abbott permitió por primera vez la reapertura, los pequeños condados como Presidio y Brewster con menos de cinco casos podrían solicitar abrir a una capacidad aún mayor si pudieran cumplir con algunos requisitos, incluido un plan de seguimiento de contactos.

Cuando los jueces de Presidio y Brewster se comunicaron con el DSHS para hacer sus propios planes de rastreo de contactos, se les dijo que el estado se encargaría de ellos. Después de esa garantía, aplicaron y abrieron a una mayor capacidad, dependiendo del DSHS para las necesidades de rastreo local.

En una entrevista el martes, el Dr. John Paul Schwartz de la Autoridad de Salud del Condado de Presidio dijo que no había tenido noticias de funcionarios del DSHS desde la última vez que confirmaron un caso el viernes 5 de junio, once días antes. “Simplemente no estoy recibiendo el apoyo que necesito”, dijo Schwartz. “No estoy recibiendo los comentarios”.

Después de múltiples intentos por parte de The Big Bend Sentinel de comunicarse con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas en Austin, al momento de esta publicación, la agencia no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre el rastreo de contactos o la situación cada vez mayor en Far West Texas.

Durante la pandemia de coronavirus, el DSHS de Texas solo ha respondido a una solicitud de prensa de The Big Bend Sentinel , y aun así, no respondieron completamente nuestras preguntas. La Big Bend Sentinel semana pasada,presentó una solicitud de registros con la agencia, solicitando información detallada sobre sus esfuerzos locales de búsqueda de contactos y está esperando una respuesta a la solicitud.

“Los funcionarios locales están frustrados por la escasa respuesta del departamento de salud al área,”dijo el Dr. Schwartz. “El rastreo de contactos generalmente no se discute una vez que se ha descrito el único caso”, dijo. “No parece haber mucho seguimiento de lo que sucede después. Esa ha sido mi experiencia “.

El 5 de junio, los funcionarios del condado de Presidio dijeron que habían encontrado un caso confirmado de coronavirus en Marfa: un hombre de unos 40 años que se cree que contrajo la enfermedad al viajar.

Luis “Junior” Núñez, residente de Marfa, confirmó en una entrevista telefónica con The Big Bend Sentinel que era ese paciente. Y con cuatro miembros de la familia viviendo en su casa, los funcionarios de salud están tratando a esos cuatro como “probables”, que no se cuentan en los recuentos oficiales.

Un empleador de uno de los miembros de la familia esperaba escuchar del estado sobre el rastreo, revisando repetidamente sus correos electrónicos y teléfonos para detectar cualquier mensaje, pero el empleador confirmó que doce días después del anuncio del caso, aún no habían sido contactados.

El martes por la noche, otro negocio local, el restaurante de barbacoa Convenience West, dijo en las redes sociales que estaba cerrando temporalmente después de estar “en contacto con alguien que dio positivo por coronavirus”. Se enteraron no de los funcionarios de salud estatales, sino de la persona COVID positiva preocupada.

Mark Scott, chef y uno de los propietarios del restaurante, dijo que un residente que se había detenido a recoger comida luego los contactó para revelar que habían dado positivo por coronavirus en un sitio de prueba móvil en Marfa el viernes, uno de los nuevos casos anunciados aquí. Al cierre de esta edición del miércoles, el restaurante aún no había tenido noticias del estado.

“Cero contacto en este momento”, dijo Scott en una llamada de seguimiento el miércoles por la mañana.

En una llamada telefónica el miércoles, Greg Davis, un portavoz de la Patrulla Fronteriza, confirmó que un empleado de la sede del sector Big Bend en Marfa había dado positivo por coronavirus. Se cree que el empleado contrajo la enfermedad a través del viaje y ahora está en cuarentena en casa, dijo Davis. Los funcionarios locales de la Patrulla Fronteriza aún no han tenido noticias del Departamento de Servicios de Salud del Estado sobre el caso.

“En una comunidad pequeña como la nuestra, la palabra viaja más rápido de lo que pueden hacer su investigación”, dijo Guevara sobre los intentos del estado de rastrear nuevos casos a medida que surgen.

El miércoles, el condado de Presidio anunció oficialmente ocho nuevos casos en Marfa, todos los resultados de las pruebas de manejo más recientes en Marfa. “Según las investigaciones de casos de seguimiento de contactos, todos los pacientes tienen residencias en Marfa, Texas. Todos son transmisión comunitaria. La mayoría de los casos van desde ningún síntoma hasta síntomas leves “, según el juez Guevara. La edad de los pacientes varía desde la adolescencia hasta los 60 años.

Alpine tampoco ha demostrado ser inmune al aumento del número de casos. Después de encontrar un caso de coronavirus en el sur del condado en abril, el recuento de casos del condado de Brewster se mantuvo durante semanas en solo uno. Ese paciente se recuperó. Luego, el sábado, el condado de Brewster anunció seis nuevos casos confirmados. El lunes anunció cuatro más. En un comunicado de prensa esta semana, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas advirtió que en Alpine, “se supone que todas las transmisiones se propagan a base de la comunidad”.

El miércoles por la noche, el juez del condado de Brewster Eleazar Cano anunció que el total del caso en Brewster había subido a 22 en total, diciendo que “la mayoría se debió a la transmisión comunitaria”.

A medida que la crisis local creció, Stephanie Elmore, la coordinadora de manejo de emergencias para el condado de Brewster, hizo una solicitud de asistencia del estado de Texas para alrededor de 300 pruebas de coronavirus más, que serían para el hospital, dijo. Al menos algunas de las pruebas están destinadas a empleados en un restaurante alpino, que Elmore dijo que se había convertido en un “punto de acceso” para el coronavirus. Los empleados estaban en cuarentena, dijo Elmore, y el restaurante cerró durante 14 días para limpiar.

Cuando el condado de Brewster tuvo su primer caso de coronavirus en abril, DSHS contactó a ese paciente, dijo Elmore. Sin embargo, de lo contrario, ha escuchado poco sobre los esfuerzos estatales de búsqueda de contactos en la región. “Sé que se supone que deben hacerlo” , agregó sobre los esfuerzos estatales, pero no había “entendido los hechos” sobre aspectos del enfoque del estado.

En su propia declaración el sábado, el Distrito Escolar Independiente de Alpine anunció que uno de los miembros de su personal tenía coronavirus. Comenzaron un cierre de 14 días “inmediatamente”, cancelaron toda la escuela de verano para niños de pre-K a 8º grado y dijeron que los edificios serían “profundamente desinfectados”. Texas está dirigiendo a las personas a las pautas de desinfección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que recomiendan esperar 24 horas o “siempre que sea posible” para limpiar, abrir ventanas y puertas y encender los ventiladores para “aumentar la circulación de aire en el área” y desinfectar utilizando desinfectantes registrados por la EPA en todas las áreas “utilizadas por las personas enfermas, centrándose especialmente en las superficies tocadas con frecuencia”.

Las escuelas públicas alpinas también cancelaron sus entrenamientos de verano y acondicionamiento para atletas y el programa de comidas escolares de verano. Becky McCutchen, la superintendente de Alpine ISD, no respondió a las solicitudes de comentarios antes del cierre de esta edición.

Por separado, Basecamp Terlingua, una empresa de alquiler a corto plazo en Terlingua, dijo en una publicación en las redes sociales que un grupo de cuatro invitados dieron positivo por coronavirus y que uno comenzó a sentir síntomas durante su estadía.

Basecamp también dijo que los invitados “no hicieron caso a nuestra sugerencia de permanecer fuera de los establecimientos locales”. En respuesta, Basecamp dijo que estaba realizando su propio rastreo de contactos, que incluía contactar a un servidor en un restaurante del área que podría haber estado expuesto.

Ese es precisamente el trabajo que los funcionarios de salud estatales dijeron que harían para el tri-condado. Pero a medida que Texas avanza con su estrategia de “reapertura” y el rastreo de contactos va a la zaga, esa tarea recae cada vez más en los funcionarios de los tres condados . Los residentes locales y las empresas también se están uniendo al esfuerzo, para bien o para mal.

En el caso de Basecamp Terlingua, esos aspectos positivos se contarán en el condado de origen de los huéspedes y serán administrados por su departamento regional de DSHS. En el momento de la publicación, Basecamp no había confirmado si fueron contactados por algún funcionario estatal de rastreo.

Cuando DSHS comenzó a rastrear el primer caso de Marfa, Nuñez le dijo a los funcionarios de salud el 5 de junio que su familia se había quedado en su lugar y lo dejó así. Los funcionarios locales instaron a DSHS a investigar más a fondo, a lo que DSHS estuvo de acuerdo.

Incluso bajo cuarentena, Nuñez viaja fuera de la región tres veces por semana para diálisis, un procedimiento de emergencia regular que requieren algunos diabéticos y personas con otros problemas renales para mantener los órganos en equilibrio. Tales viajes son esenciales y se consideran una razón válida para viajar, y Nuñez especuló que podría haber sido el lugar donde contrajo la enfermedad.

Pero las autoridades policiales dicen que después de ser confirmado positivo, Nuñez también estaba haciendo visitas por la ciudad, violando las reglas de cuarentena. La semana pasada, los funcionarios del condado advirtieron que Núñez y su familia “no habían estado respetando las medidas de control”. Por esa razón, la Oficina del Sheriff del Condado de Presidio advirtió en las redes sociales que “existe la probabilidad de una posible propagación”.

En una entrevista con The Big Bend Sentinel, Nuñez insistió en que él y su familia habían seguido las reglas de cuarentena. Pero Steve Márquez, jefe del Departamento de Policía de Marfa, dijo que recibió numerosas llamadas de ciudadanos preocupados.

Una persona dijo que vio a uno de los niños de Nuñez en una tienda local. Dos dijeron que vieron a Nuñez ordenando en un restaurante. Otra persona en una tienda en Alpine puso un letrero, instando a los empleados a no servir a la familia. El jefe Márquez dijo que siguió las quejas de Marfa con una advertencia para Núñez de que podría enfrentar cargos si estaba violando las órdenes de cuarentena.

Pero los informes seguían llegando. Una persona dijo que vio a la esposa de Núñez en un parque. Una persona dijo que vio al hijo de Nuñez en la oficina de correos.

El viernes, dos personas llamaron para informar que Nuñez estaba caminando por la ciudad. Márquez llamó a Núñez. Negó que él estaba en Marfa, de acuerdo con Márquez. “Me aconsejó que en realidad estaba en El Paso” para diálisis, dijo Márquez. “Dijo que acababa de hablar con su esposa y que ellos [la familia] estaban todos en casa”.

Nuñez dijo que no estaba seguro de por qué la gente informaba haberlo visto por la ciudad. “Simplemente te molesta”, dijo sobre la situación. “Realmente no sabes lo que está pasando, y de repente todo el mundo te ve en todas partes”.

Algunos residentes en las redes sociales estaban furiosos con Nuñez por los supuestos avistamientos. Otros sintieron que estaba siendo injustamente convertido en un paria y se unieron en su defensa. Se creó un “tren de comidas” en línea para la familia, de modo que los residentes pudieran donar y entregar alimentos.

Cuatro días después de que se confirmó el caso, el juez Cinderela Guevara emitió una declaración de que un departamento regional de DSHS había tomado medidas “para garantizar la prevención de la introducción, transmisión y propagación de la enfermedad en esta comunidad”. Es decir, emitieron una orden que permanece vigente hasta que el DSHS notifique a la persona por escrito cuando haya pasado el período de incubación y ya no se sospeche que tienen la enfermedad contagiosa. Si el paciente con COVID-19 no cumple, estaría sujeto a enjuiciamiento penal, se lee en el comunicado.

Núñez, quien dijo el viernes que se sentía “bien”, se sintió alentado por la efusión de apoyo. “Me hace sentir un poco bienvenido”, dijo. “Todo el mundo me dice que mantenga la cabeza en alto y que me recupere pronto”.

Al cierre de esta edición, Guevara dijo que Núñez y su familia aún no han sido liberados de su orden de cuarentena por DSHS.

Guevara escribió en su comunicado que estaba proporcionando esa información al público en respuesta a “las numerosas llamadas telefónicas o mensajes de texto con inquietudes de personas sospechosas (o personas) que no cumplen con las medidas de control”, y agregó: “El único recurso para nosotros en autoridad fue contactar al Director Médico Regional del Departamento de Servicios de Salud del Estado “.

Núñez, el primer paciente de Marfa, dijo que los funcionarios estatales lo han estado llamando regularmente. “Nos han estado contactando todos los días”, dijo, “solo para decirnos que nos quedemos en casa y permanezcamos en el lugar hasta que terminen nuestros días de cuarentena”.

Para el juez del condado, el contacto con DSHS es menos regular. “Los únicos detalles que me darán tienen que ver con si alguien es positivo, y luego me darán la información generalizada que hemos recibido”, dijo Guevara, incluida información como el género de la persona anónima y una sugerencia aproximada de su años. Agregó que debido a que no es doctora, el estado daría más información a la autoridad de salud local.

Pero el Dr. Schwartz, la autoridad de salud local, tampoco escucha mucho. “La última vez que hablé con ellos, tuve que perseguirlos, hablar con ellos, y creo que eso es indicativo de lo mal que están manejando esto”, dijo el médico.

Schwartz dijo que le gustaría que el estado brinde mejores instrucciones y pautas para aquellos que den positivo y proporcione un asistente social que los controle y los ayude a acceder a los servicios o obtener comidas mientras se les ordena quedarse en casa.

También pidió pruebas más exhaustivas que los eventos “esporádicos” de un día en la región de Big Bend y una mayor comunicación entre el estado y el condado.

En cuanto al rastreo, Schwartz dijo que quería un informe del estado después de que se hubiera completado el rastreo de un caso, informando al condado de cuántas personas entraron en contacto con el caso positivo y asegurándose de que esas personas puedan hacerse la prueba rápidamente. “Eso es lo que necesitamos. Ahí es cuando podemos diseñar qué hacer con este fin ”, dijo.

El jefe Márquez no se ha impresionado con la respuesta estatal al primer caso confirmado de coronavirus en Marfa. “Me gustaría ver dónde está este rastreo de contactos”, dijo. “Tenemos muchas personas vulnerables aquí”.

A pesar de no recibir recursos para realizar el seguimiento de contactos, Márquez sintió que la tarea le correspondía a él. “Se está volviendo ridículo”, agregó. “Queremos ayudar a la situación, pero no sabemos a quién contactar”. Pero dijo que la policía local estaba feliz de ayudar en los esfuerzos “si el estado quiere darnos esos recursos”.

Teresa Todd, abogada de la ciudad de Marfa, dijo que desde el principio, Texas debería haber puesto a los líderes locales a cargo de la búsqueda de contactos.

“Creo que hubiera sido un mejor sistema para que el dinero se hubiera dado a los gobiernos locales para contratar rastreadores de contactos y manejarlo localmente”, dijo. “Creo que cuando estás en una comunidad y conoces gente, simplemente haces un mejor trabajo”.

Todd argumentó que los rastreadores de contactos locales tendrían una mejor idea de los movimientos de los pacientes y los posibles contactos. Y además, “tenemos gente sin trabajo aquí”, dijo. “Me gustaría que fueran contratados como rastreadores de contactos”.

Marfa y el condado de Presidio, dijo, estaban haciendo un buen trabajo al proteger a los locales del coronavirus. “Y luego, de repente, el gobernador entró en acción”, promulgando normas estatales que anulaban las medidas de seguridad locales, incluso aquellas que requerían cubrirse la cara.

“Creo que aquí se salvaron vidas”, agregó. “Cuando estaba en el ayuntamiento y en la vigilancia del alcalde, no teníamos ningún caso confirmado. Ahora lo hacemos. Y eso fue después de que el gobernador intervino “.