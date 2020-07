Celebraciones socialmente distanciadas del Día de la Independencia

By Abbie Perrault

WEST TEXAS — El tri-condado contará con celebraciones más pequeñas para el cumpleaños 244 de los Estados Unidos este fin de semana, cada una animando celebraciones de libertades e independencia con seis pies de distancia. Desde desfiles hasta festividades, los condados y las ciudades han cancelado los eventos típicos del Día de la Independencia a favor de mantener al público distanciado durante un brote de coronavirus local. Aún así, los fuegos artificiales iluminarán el cielo este viernes en Fort Davis, y en los tres condados, los residentes pueden explotar los suyos con algunas restricciones.

En el condado de Jeff Davis, la Cámara de Comercio canceló todos sus eventos, excepto el espectáculo de fuegos artificiales. El presidente de la Junta, Adele Coffey, dijo: “Las festividades de este año fueron canceladas por la seguridad de nuestros residentes y turistas”.

El condado de Jeff Davis, junto con el vecino condado de Brewster, tiene prohibiciones de fuegos artificiales este año, lo que limita la venta de los tipos con “palos” y “aletas”, pero permite fuegos artificiales más pequeños y comunes. Sin embargo, Fort Davis todavía permitirá la gran presentación anual de Great Fireworks Extravaganza el viernes 3 de julio, a partir de las 9:30 pm.

El evento es en el Parque del Condado Jeff Davis en la autopista 17 Sur, y este año promete ser un poco diferente: no hay entrada al parque. En cambio, se les pide a los huéspedes que se alineen en sus autos en la carretera fuera del parque, con seis pies entre cada vehículo. Con esa distancia, los espectadores pueden sentarse en los capó de sus autos o en las camas de sus camionetas para hacer un picnic y disfrutar de la vista.

En Fort Davis, algunas empresas privadas realizarán sus propias aperturas o venderán sus productos. Algunos de los restaurantes tendrán formas alternativas de servir a las personas para evitar las filas y los espacios cerrados, en lugar de hacer pedidos al aire libre o solo permitir comer al aire libre y para llevar.

La jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, dijo que dado que el condado está prohibido por quemaduras, los fuegos artificiales están permitidos el 3 y 4 de julio, pero se limitan al Parque Vizcaino cerca de Marfa y la pista de carreras en Presidio. Partes de South County están en extrema sequía según la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, por lo que se les pide a los residentes que tomen precauciones con los fuegos artificiales.

Las recientes órdenes ejecutivas del gobernador limitan las reuniones a no más de 100 personas. En la ciudad de Presidio, una celebración del 4 de julio el sábado en el parque industrial de Presidio tendrá fuegos artificiales de 10 p. M. A 11 p. M. Y un “horario de descanso” de 12 a. M. “Practique el distanciamiento social, use una máscara, no grupos más grande que 10 personas y no se mezclen con otros grupos y mantengan a sus hijos cerca también “, dice un mensaje en la página de redes sociales de la ciudad.