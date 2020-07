La ola de nuevas órdenes de máscaras trae precauciones adicionales, confusión

By Beck Andrew Salgado

TRI-COUNTY — Con el gobernador Greg Abbott capitulando sobre su postura hacia las regulaciones COVID-19 en medio de una afluencia de casos en todo el estado de Texas, se ha abierto la puerta para que los gobiernos locales utilicen aspilleras sancionadas por el estado para hacer cumplir el uso de máscaras. Ya es una situación confusa, pero para las ciudades de los tres condados, una amalgamación de órdenes de ciudades y condados ha complicado aún más estos problemas.

Marfa, la ciudad de Presidio y Alpine aprobaron las ordenanzas de máscara el mes pasado. Todos ellos tenían requisitos ligeramente diferentes, desde Marfa (que efectivamente requería máscaras en las empresas) hasta Alpine (que requería que las tiendas publicaran carteles indicando si se requerían o no máscaras).

Luego, esta semana, los condados de Presidio y Brewster aprobaron las ordenanzas de todo el condado en línea con las de Marfa. Y aunque la jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, aclaró que sus órdenes no reemplazaban a las locales, la jueza del condado de Brewster Eleazar Cano no hizo tales exenciones. Como resultado de todo esto, las diversas reglas bajo las cuales viven los residentes de tres condados han cambiado semana a semana, o incluso día a día.

El miércoles pasado, el ayuntamiento de Presidio se reunió con la intención de hacer una ordenanza de máscara orientada principalmente a las empresas y los clientes que interactúan con ellas. Las regulaciones que elaboraron incluyen el uso obligatorio de máscaras para empleados en entidades comerciales, el uso obligatorio de máscaras para clientes como entidades comerciales, así como una reiteración de las pautas de distancia recomendadas por los CDC.

La ordenanza se aprobó por unanimidad con la excepción de Irvin Olivad, quien se abstuvo. A Olivas le preocupaba que imponer máscaras en su gimnasio dañaría su negocio en particular más que la mayoría, lo que podría haber creado un conflicto de intereses, según el alcalde de Presidio, John Ferguson. La ordenanza de la ciudad dice que las empresas pueden solicitar exenciones si consideran que son necesarias, pero aún así tendrían que colocar un cartel que aliente a los clientes a usar máscaras.

En una entrevista, el alcalde Ferguson dijo que probablemente una exención de máscara se le otorgaría a Olivas dado el contexto de su situación. Todas las exenciones de máscara serán revisadas por el administrador de la ciudad de Presidio, Joe Portillo, el director de EMS de la ciudad, Malynda Richardson, y finalmente el jefe de policía de Presidio, José “Joe” Cabezuela.

El lunes, el Condado de Presidio finalizó su propia versión de una ordenanza de máscara en todo el condado. Esta ordenanza es similar a la de la ciudad de Presidio en el sentido de que todos los ciudadanos deben usar máscaras cuando trabajan o visitan entidades comerciales.

Sin embargo, la orden del condado presenta un par de diferencias distintas que incluyen una multa de $ 1,000 para los dueños de negocios que violan la ordenanza de máscara, además de no dar a las empresas la opción de exenciones de máscara.

La ordenanza original del condado fue interpretada para reemplazar las ordenanzas municipales ya existentes en Marfa y Presidio, pero con una modificación a la ordenanza del condado el martes, el juez Guevara aclaró que no es el caso.

Dada la existencia de dos ordenanzas de máscara aplicables con filosofías que no se alinean en cosas como las exenciónes, queda por ver cómo las autoridades manejarán los negocios que solo pueden optar por cumplir con la ordenanza de la ciudad de Presidio en lugar de la del condado de Presidio. O, para el caso, cómo responderá el gobernador Greg Abbott no solo a la creciente confusión en torno a sus directivas, sino a la creciente cantidad de casos.

Cuando se le preguntó acerca de la discrepancia entre el Condado de Presidio y la ciudad,el Alcalde Ferguson declaró que preferiría que la ciudad procediera con la ordenanza de la ciudad ya establecida. La orden es “razonable y prudente” para la ciudad, dijo, subrayando que los funcionarios de la ciudad preferirían tener exenciones como una opción y considerarían seriamente si dar una en cada caso en particular.

Alpine, mientras tanto, se encontró en una posición similar esta semana. La semana pasada, como The Big Bend Sentinel informó, la ciudad adoptó una ordenanza de emergencia que no requiere que las empresas exijan que los clientes usen máscaras, sino que coloquen carteles que indiquen si se requieren o no máscaras.

Luego, el lunes, el juez del condado de Brewster, Eleazar Cano, adoptó reglas similares a las de Marfa para todo el condado, que efectivamente requieren máscaras. A diferencia de Marfa, eso puso a Alpine en una posición donde las reglas del condado eran en realidad más estrictas que las de toda la ciudad.

En una reunión de emergencia el martes por la noche, Rod Ponton, abogado de la ciudad de Alpine, dijo que las reglas del condado de Brewster reemplazarían a las locales. A diferencia del condado de Presidio, Cano no dijo explícitamente que sus reglas no reemplazaran a las locales. “Al ser un condado, [Brewster] incorpora todo en la ciudad”, dijo.

Al final, Alpine incorporó las reglas de máscara revisadas del condado de Brewster en su propia ordenanza. “El concejo municipal tiene muy claro que la orden del juez Cano se cumple”, dijo Chris Ruggia, director de turismo de la ciudad.

Alpine también está planeando esfuerzos de educación y divulgación para ayudar a las empresas a comprender no solo lo que se requiere para ellos, sino también cómo pueden mantener seguros a los residentes del área, dijo Ruggia. Al cierre de esta edición, los líderes de la ciudad se preparaban para reunirse y discutir esos esfuerzos.

Stephen Paulsen contribuyó a este informe.