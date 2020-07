Un hospital de Odessa toma 3 pacientes con COVID-19 de Big Bend – a continuación, se dejan de aceptar las transferencias de los hospitales como BBRMC

By Abbie Perrault

WEST TEXAS — La región de Big Bend vio su primera muerte por COVID-19 el pasado fin de semana cuando un hombre en sus 70 años sucumbio a la enfermedad después de días de hospitalización. El sitio web del estado marcó una muerte en el condado de Brewster, pero el único hospital de la región, el Centro Médico Regional Big Bend, continuó reportando cero hospitalizaciones.

El hombre murió en la Unidad de Cuidados Críticos del Sistema de Salud del Centro Médico en Odessa, a casi 150 millas de su hogar y su familia en Alpine. MCHS aceptó a tres pacientes transferidos de BBRMC, pero en un cambio de política el miércoles por la noche, el hospital anunció que operaría en “desvío del condado” durante al menos la próxima semana.

“Esto significa que el hospital no aceptará transferencias de pacientes de fuera del condado de Ector”, dijo MCHS en un comunicado de prensa. La decisión se reevaluará la próxima semana para determinar “si el desvío debe extenderse”.

La primera muerte de Big Bend relacionada con COVID se produce en medio de un creciente brote de coronavirus en el condado de Brewster, donde los casos han aumentado en las últimas semanas después de meses de aplanamiento de la curva. Al cierre de esta edición del miércoles, ahora hay 140 casos reportados por la oficina del juez del condado, y 51 de esos casos llegaron en un solo día, el martes.

Las nuevas actualizaciones diarias del condado de Brewster están rastreando el rápido aumento de casos locales en su página oficial de Facebook, compartiendo los recuentos de casos junto con datos de tres condados que estiman cuántas pruebas se han realizado, cuántos resultados negativos se han informado y cuántas hospitalizaciones locales. ha ocurrido. Ese último número se ha quedado en cero.

En los descargos de responsabilidad de la publicación, el condado señala: “Se han solicitado números de hospitalización y transferencia de pacientes, pero la información que tenemos está limitada por lo que proporciona y divulga BBRMC”.

En otra publicación, el condado explica que solicitaron números de BBRMC pero que “las leyes de privacidad impiden que nuestro hospital publique ese número”.

El miércoles pasado, cuando el condado se reunió con solo 18 casos, un residente en un grupo local de Facebook centrado en la pandemia solicitó cualquier información sobre hospitalizaciones, incluida una solicitud de información sobre el rumor de que los pacientes con COVID-19 estaban siendo transferidos de BBRMC.

Ruth Hucke, portavoz y directora de marketing de BBRMC, respondió. “Hemos sido muy bendecidos”, escribió. “Hasta la fecha, el Centro Médico Regional Big Bend no ha tenido ningún paciente COVID-19 positivo hospitalizado”.

No está claro si algún paciente ya había sido transferido en el momento de la publicación de Hucke, pero al final de la semana, el MCHS de Odessa tenía tres pacientes del condado de Brewster, todos transferidos de BBRMC. Uno falleció el domingo, otro fue dado de alta y, al cierre de esta edición, el tercer paciente permanece hospitalizado en la unidad de cuidados críticos, aunque no con un ventilador.

“Las transferencias siempre continúan, incluso antes de COVID, y una vez que se sale de nuestro alcance de atención, pasa a un nivel de atención más alto”, dijo Hucke a The Big Bend Sentinel esta semana, y agregó: “Somos un Hospital de Acceso Crítico . ”

Hucke declinó hacer más comentarios sobre el estado del Hospital de acceso crítico de BBRMC y lo que eso significa para los residentes que buscan atención en Big Bend, y solicitó que se envíen más preguntas por correo electrónico. En el momento de la publicación, el hospital no ha respondido a ese correo electrónico, un seguimiento o llamadas telefónicas sobre la designación del hospital como CAH o en qué momento un paciente COVID positivo abandona el alcance de la atención en BBRMC y necesita un mayor nivel de atención .

CAH es una designación del Congreso para hospitales rurales, creada para mejorar el acceso a la atención médica rural al ofrecer beneficios que reducen el riesgo financiero para los hospitales rurales. Para cumplir con los criterios, el hospital debe tener 25 camas o menos, mantener los promedios de estadía hospitalaria para pacientes de cuidados agudos por debajo de 96 horas y estar a más de 35 millas de otro hospital.

Trevor Tankersley, director de relaciones públicas de MCHS en Odessa, dijo que su hospital también se pregunta por qué BBRMC aparentemente ha transferido a todos los pacientes con COVID-19 que necesitan hospitalización.

“En Alpine, tuvimos que hacer que nuestro coordinador regional viera lo que está pasando”, dijo Tankersley en una entrevista el lunes. No había recibido un informe del coordinador sobre sus hallazgos.

“Básicamente, cada positivo que obtenían, estaban tratando de transferir”, agregó Tankersley. Señaló que su hospital tiene una buena relación con BBRMC y esperaba que MCHS fuera su primera llamada cuando tratara de hacer transferencias, especialmente dada la situación cada vez peor de COVID-19 en la otra área metropolitana cercana de El Paso.

BBRMC tiene un total de 25 camas y dos ventiladores. En marzo, el Dr. Ekta Escovar le dijo a The Big Bend Sentinel que la capacidad del hospital dependería de la condición de los pacientes que ingresan y que no está necesariamente preparada para manejar a 25 pacientes positivos para COVID-19, especialmente un gran volumen de pacientes críticos. Además del coronavirus, los médicos locales aún están manejando hospitalizaciones no relacionadas con el coronavirus, desde accidentes y nacimientos hasta necesidades médicas de emergencia no relacionadas con COVID.

Pero el lunes, Tankersley no estaba seguro de que MCHS fuera capaz de absorber un gran volumen de transferencias desde la región de Big Bend. El hospital tiene 30 camas en 7 Central, su piso no crítico, y 20 camas en la Unidad de Cuidados Críticos, para un total de 50 camas COVID. “Recibimos muchas llamadas de los hospitales”, dijo Tankersley esta semana. “Estamos empezando a estar abrumados”.

El martes, Tankersley reportó 29 pacientes con COVID-19 internamente, al 58% de su capacidad, frente al 48% del día anterior. Para el miércoles, el hospital había subido a 34 pacientes con COVID-19, el 68% de la capacidad. Fue lo máximo que el hospital ha tenido alguna vez. “Tenemos un plan de sobretensión en caso de que sigamos viendo un aumento en los pacientes con COVID”, escribió Tankersley en su actualización diaria por correo electrónico.

Si bien no proporcionó una copia del plan de emergencia, Tankersley sí compartió algunos detalles. “Para la atención crítica, tendríamos que detener algunas cirugías electivas”, dijo, y agregó que sería “brutal” para el hospital en términos de pérdida de ingresos por dichos procedimientos.

En otras partes de Texas, los hospitales en las ciudades más grandes están luchando para continuar aceptando transferencias fuera del condado a medida que COVID-19 aumenta entre su población local. En ciudades como San Antonio y Houston, los hospitales están trasladando pacientes a las áreas menos afectadas para evitar alcanzar su capacidad total, mientras que también enfrentan demandas de transferencia de condados más pequeños.

Tankersley había afirmado el lunes que cesar las transferencias fuera del condado era parte del plan de aumento. “Estoy seguro de que en algún momento estamos limitando [las transferencias], y hemos rechazado algunas cuando no muestran síntomas. No creo que estemos en ese punto todavía, pero tampoco estamos dejando que nadie venga ”. Dos días después, el cese se hizo realidad.

El miércoles por la noche, el hospital de Odessa anunció que no aceptaría más transferencias de hospitales fuera del condado durante la próxima semana. Al mismo tiempo, agregó un nuevo piso dedicado al tratamiento con COVID-19, con 28 camas adicionales y suspendió todas las cirugías electivas que requieren pasar la noche durante las próximas dos semanas.