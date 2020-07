Los jueces locales no solicitan exención de la orden estatal de máscara del gobernador

By Abbie Perrault

TEXAS — El gobernador Greg Abbott emitió el jueves pasado una nueva orden ejecutiva que requiere que los tejanos usen cobertores para la cara, en un cambio radical de su postura anterior contra la máscara requisitos Se espera que los tejanos usen una cara que cubra su nariz y boca cuando estén dentro de una entidad comercial, edificio o espacio abierto al público, y en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia de seis pies de distancia de los demás.

Pero la ordenanza viene con muchas advertencias. Hay una larga lista de situaciones en las que los tejanos no tienen que usar máscaras, y una de ellas permite que algunos condados de Texas estén exentos de la orden de máscaras por completo.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Texas tiene dos criterios que deben cumplir los jueces del condado antes de que su condado pueda estar exento de la orden: debe haber 20 o menos casos activos de COVID-19, y el juez debe presentar un formulario que afirme que desean optar por no participar.

Sesenta y seis de los 254 condados de Texas ya presentaron un formulario de certificación y calificaron para estar exentos de la orden de máscara. Esos incluyen el cercano condado de Hudspeth, hogar de Sierra Blanca, el condado de Pecos, hogar de Fort Stockton, y el condado de Ward, hogar de Monahans.

Mientras que el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas informa 111 casos activos en el condado de Brewster en el momento de la publicación (haciéndolos no elegibles para la exención en este momento), el condado de Jeff Davis solo tiene cuatro y el condado de Presidio tiene ocho casos activos.

Pero la jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, dijo que no planea presentar un certificado para una exención de máscara, en parte porque todavía hay muchas pruebas pendientes en el área.

La última prueba que ocurrió en Marfa fue el 26 de junio y 238 personas la tomaron ese día. Guevara dijo que el condado ha recibido los resultados de 232 negativos, 5 positivos y un resultado pendiente. “Todavía no tenemos los resultados de las pruebas de Presidio del 30 de junio”, donde se administraron 208 pruebas COVID-19.

“Creo que lo mejor que puede hacer el condado es minimizar el riesgo, todo el riesgo, tanto como sea posible y continuar utilizando todas las medidas de seguridad que podamos”, dijo Guevara.

El condado de Presidio, Marfa y la ciudad de Presidio ya habían implementado sus propias ordenanzas para exigir a las empresas que requieran máscaras antes de la orden del gobernador. “En este momento, cada municipio y el condado tienen una ordenanza de máscaras, y debido al repentino aumento, es mejor continuar usando máscaras y continuar con las otras medidas de seguridad de distanciamiento social”, dijo Guevara.

Guevara dijo que no conduciría al condado hacia una exención, ni pediría a la corte de comisionados que la persiga, especialmente al considerar el brote repentino de casos de Alpine a fines de junio y principios de julio. “Es mejor para nosotros estar lo más seguros posible”.

El juez del condado de Jeff Davis, Kerith Sproul-Hurley, dijo que una exención “es algo que, por supuesto, vamos a considerar, pero todavía no tenemos todos los resultados de nuestras pruebas, así que vamos a esperar a que salgan los resultados y mira cómo va eso. Como la población más pequeña en el área de los tres condados, hasta ahora se han librado de un brote de coronavirus, y los cuatro casos activos son todo lo que han tenido.

El juez Sproul-Hurley aclaró que, por ahora, la orden de máscara está vigente para los residentes del condado de Jeff Davis, y agregó: “Haríamos [la exención de máscara] si lo considerara apropiado, pero aún no hemos llegado a ese punto”.

En un mensaje informativo inverso al 911 compartido en línea por el comisionado de Jeff Davis, Todd Jagger, el condado explicó la advertencia de exención el viernes 3 de julio. “La orden permite que los condados con menos de 20 casos soliciten una exención, pero hasta, o cuando, se apruebe la exención, ESTE PEDIDO ES TAL COMO ESCRITO “. Continuó: “Hoy es un feriado estatal, por lo que no se revisarán ni autorizarán exenciones hasta la próxima semana”. Se espera que el condado lo discuta más esta semana.

Además de las exenciones en todo el condado, las personas no tienen que usar una máscara en una amplia gama de circunstancias que el gobernador estableció en la orden. Las personas incluyen a los menores de 10 años y aquellos con una afección médica o discapacidad que impide el uso de una cubierta facial no tienen que usar máscaras.

Cualquier persona sentada en un restaurante o consumiendo alimentos o bebidas, haciendo ejercicio al aire libre mientras se mantiene a seis pies de distancia de otros que no están en su hogar, nadando, manejando solo o con otros en su hogar, dando un discurso para una transmisión o para una audiencia y aquellos que reciben un servicio que requiere exponer la cara puede ir sin una máscara para esas actividades.

Y luego hay exenciones para los trabajadores electorales, los que ayudan a los votantes y los votantes mismos, a pesar de que el distanciamiento no se menciona como un requisito allí y la votación se realiza en un espacio cerrado y cerrado. Sin embargo, la orden dice que se recomienda usar una máscara para la cara.

Ese fuerte estímulo también acompaña a la exención de la máscara para las personas que “activamente brindan u obtienen acceso a la adoración religiosa”.

El gobernador indicó explícitamente una situación en su orden que no calificaba como una exención a las reglas de máscara. “No se exceptúa de este requisito de cubrirse la cara cualquier persona que asista a una protesta o manifestación que involucre a más de 10 personas y que no esté practicando un distanciamiento social seguro de seis pies de otras personas que no estén en el mismo hogar”. Esas circunstancias ya caen bajo el requisito antes mencionado de enmascararse cuando están al aire libre y no pueden mantenerse a seis pies de distancia de los demás.

La policía local puede primero emitir una advertencia verbal o escrita a quienes violen la orden de máscara. La segunda vez que un individuo viola la orden, el acto se castiga con una multa de hasta $ 250, y los delitos posteriores se castigan con multas adicionales de hasta $ 250. El gobernador dejó en claro que no hay pena de prisión por violar esta orden.