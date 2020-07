Los funcionarios luchan ya que los resultados de las pruebas tardan semanas en volver: “Nuestras manos están atadas”

By Abbie Perrault

WEST TEXAS — “Tomó 15 días,” dijo Mike Pallanez a sus colegas comisionados del condado de Brewster sobre su experiencia en la prueba de coronavirus. resultados de vuelta. Y él no está solo. El Big Bend Sentinel habló con un puñado de residentes del oeste de Texas que esperaron semanas para recibir respuesta, mientras que otros simplemente nunca escucharon nada.

Pallanez dijo que solo recuperó sus resultados porque solicitó la ayuda de una enfermera practicante local que pudo encontrarlos por él, más de dos semanas después de la prueba. En ese punto, es probable que un paciente que haya estado expuesto o haya presentado síntomas de coronavirus haya salido de su ventana de contagio. Pallanez tuvo suerte, fue negativo. Pero debido a que había tomado precauciones por no conocer el estado de su examen, pasó dos semanas en cuarentena cuando no era necesario.

Lari Quigg, otro residente alpino, fue examinado en el sitio de prueba local del 23 de junio. Y al igual que Pallanez, Quigg dijo que nunca recibió notificación del estado de los resultados de sus exámenes. En un grupo de Facebook centrado en una pandemia de tres condados, Quigg encontró a otros que estaban en el mismo bote. Su publicación sobre no obtener resultados llamó la atención de un médico local que revisó los datos estatales para encontrar los resultados de Quigg, y finalmente dio la mala noticia de que era positiva, una semana después de la fecha de su examen.

“Conozco a otras personas que están experimentando el mismo problema, que no han recuperado sus resultados y han pasado 12, 15, 16 días desde la prueba”, dijo Pallanez a los comisionados del condado de Brewster.

En la reunión de comisionados, la autoridad de salud del condado y el médico local Ekta Escovar les dijeron a los comisionados que ha habido un gran número de personas que han obtenido resultados positivos de las pruebas y “están sorprendidos porque no tienen síntomas, no se sienten enfermos”, llamándole la probabilidad de que alguien sea positivo o negativo un juego de cara o cruz

Dado que los resultados regresaban esporádicamente, Escovar aconsejó: “Hasta que recuperemos los resultados de las pruebas, realmente queremos minimizar la cantidad de contacto que tenemos con otras personas para que cuando obtengas resultados positivos de las pruebas y llames a todos ‘ he estado en contacto cercano con ese número es cero o solo su hogar.”

Después de hacerse la prueba, Quigg había tomado precauciones y se quedó en casa porque ella estaba exhibiendo síntomas. En ese momento,había más de 630 pruebas pendientes en Alpine. “¿Cuántos nunca recibieron una llamada y están caminando, tal vez asintomáticos, dando vueltas por la ciudad para difundirla? Eso tiene que parar. Necesitamos ayuda federal, especialmente en los estados donde está creciendo exponencialmente ”, dijo Quigg.

Los laboratorios se han visto abrumados debido al aumento de las pruebas en Texas, que ha registrado más de 50,000 pruebas por día esta semana. Pero esos números colocan a Texas entre los 11 estados más bajos en pruebas por cada 1000 residentes. Sin embargo, el tri-condado se desempeña un poco mejor que el estado, administrando 131 pruebas por cada mil residentes.

“No puedo culpar al laboratorio”, dijo Quigg. “¿Te imaginas tener que hacer tantas pruebas en un día? Seguramente no hay forma de humanamente emprender esos números. Necesitamos más pruebas, pero necesitamos más personas para hacer las pruebas. O el estado necesita intensificar o el gobierno federal lo hace ”, dijo.

Las pruebas llegarán una vez más a Alpine los días 17 y 18 de julio y en Marfa los días 19 y 20 de julio, sin que los sitios requieran citas esta vez. Si bien hasta ahora la Guardia Nacional de Texas ha administrado las pruebas en sitios móviles en el tri-condado, estas próximas fechas marcarán la transición a una compañía privada contratada que administra los sitios.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Texas dijo a los funcionarios locales que los residentes no tienen que molestarse en preinscribirse, y que las pruebas ahora se administrarán por orden de llegada.

“Supongo que habrá un nuevo equipo aquí, será una curva de aprendizaje”, dijo Gary Mitschke, Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Presidio. El cambio se produce poco después de la fecha de la prueba de maratón del 6 de julio, donde las personas que llegaron fueron rechazadas y dijeron que era solo con cita previa. Stephanie Elmore, EMC del condado de Brewster, se sorprendió al enterarse de ese cambio el día de la prueba. También cambiaron a hisopos bucales, aunque ambos EMC dicen que los hisopos nasales volverán a futuros sitios de prueba.

Si bien Mischke y Elmore estaban al tanto del próximo cambio en las pruebas privadas dirigidas por la compañía, ninguno de los dos pudo determinar qué compañía realmente es, y TDEM no respondió las solicitudes de comentarios. Curative Inc., la compañía que se hizo cargo de la programación de citas después de que el estado cerró su propia línea telefónica y sitio web, confirmó que está tomando citas (que EMC locales afirman que no son necesarias), pero no respondió si tiene un papel en la gestión sitios de prueba reales.

Una declaración de la compañía dijo: “Una vez que los pacientes reciben el enlace de programación, elegirán su ubicación preferida y reservarán su cita. Toda otra comunicación relacionada con su prueba COVID-19, incluidos los resultados, se enviará por mensaje de texto o dirección de correo electrónico “.

Mistchke dijo que en los nuevos sitios de prueba administrados por contratistas, los residentes seguirán siendo notificados de sus resultados de la misma manera que antes, diciendo: “Los positivos serán notificados por la autoridad de salud local o DSHS”. Y para aquellos que no obtienen sus resultados, sugirió enviarcorreo electrónico a unhelp@txcovidtest.org para obtener ayuda.

En la reunión de la corte de comisionados, Escovar dijo: “Realmente no sé cómo arreglar las cosas que no están en nuestras manos”. El médico ha ido tan lejos como para ofrecerle su propio tiempo para hacer llamadas telefónicas personales para notificar a los pacientes cuando han dado positivo, con la esperanza de acelerar lo rápido que se enteren.

Pero el estado se ha mostrado reacio al decir: “‘No sabemos si necesariamente podemos hacer eso u obtener esa información de manera oportuna”. Siento que nuestras manos están atadas. Estamos ofreciendo lo que podemos ofrecer y simplemente no sé qué más hacer.

“Parece que hay mucha burocracia involucrada, y no están seguros de poder siquiera obtener una lista de personas que hayan dado positivo al final del día para que al menos podamos notificar a las personas rápidamente”, dijo Escovar.

La comisionada Betse Esparza hizo llamadas apasionadas para que el estado brinde pruebas rápidas al área. “Todos nosotros, no solo los comisionados de la corte, debemos comenzar a exigir pruebas rápidas y abrir algunos laboratorios y hacer lo que tienen que hacer para que todos los que se hagan la prueba obtengan una prueba ese día o al día siguiente”, dijo Esparza. En otras partes del estado, las pruebas rápidas pueden arrojar resultados en cuestión de horas, y ella sintió que “En el oeste de Texas, a veces nos olvidamos”.

“La mayoría de las personas no pueden ir a tomar una prueba y luego quedarse en casa durante dos semanas y esperar”, dijo Esparza. “Tienen un trabajo al que deben ir. Eso es algo muy difícil de esperar de la gente “.

Ya sea que el estado esté o no listo y pueda proporcionar resultados rápidos a los pacientes, EMC Elmore es optimista sobre el cambio de la Guardia Nacional a una empresa privada. Bajo la Guardia Nacional “fue un poco más difícil porque tuvimos que hacer cola para las pruebas”, y a veces esa línea era una larga espera, lo que significa que el área pasaría semanas sin ningún sitio móvil disponible. TDEM está trabajando con Elmore y otros EMC para tratar de poner el área en “un calendario semanal”, ofreciendo pruebas más consistentes para los residentes del área.

La próxima prueba en Alpine es el viernes 17 de julio y el sábado 18 de julio en el Centro de Respuesta de Emergencia del Condado de North Brewster en 102 S. 2nd Street, y no se requiere cita previa.

Las pruebas en Marfa son el domingo 19 de julio y el lunes 20 de julio en el Centro de Visitantes de Marfa en 302 South Highland Avenue, sin necesidad de cita previa.