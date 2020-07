Blue Origin lanzará postales al espacio

By Stephen Paulsen

OESTE LEJANO DE TEXAS — Para los niños atrapados en casa y aburridos durante la pandemia de coronavirus, la compañía de exploración espacial Blue Origin les ofrece una forma novedosa de entretenimiento: enviar sus postales al espacio.

La iniciativa, organizada por la organización sin fines de lucro Club for the Future de Blue Origin, se titula “Earth Needs Space”. El grupo envió un comunicado de prensa sobre el proyecto esta semana y también ha creado un sitio web brillante en www.clubforfuture.org.

En una declaración a The Big Bend Sentinel, Josef Reinke, director de Club for the Future, dijo que tanto la organización sin fines de lucro como la iniciativa “Earth Needs Space” se lanzaron el año pasado. La misión del grupo es “inspirar a los jóvenes y educadores K-12 a seguir carreras en STEM” y “ayudar a visualizar el futuro de la vida en el espacio para beneficiar a la Tierra”. En un comunicado de prensa el lunes, el club también dijo que esperaba darles a las familias y maestros “una forma significativa de participar en actividades STEM mientras están en casa durante una pandemia”.

Con ese fin, el grupo no solo está lanzando postales más allá de la atmósfera: también está creando currículos orientados al espacio y alineados a los estándares para que los niños sueñen con las estrellas.

Entre esos planes de lecciones se encuentran el proyecto “Constitución espacial”, cuyo objetivo es que los niños de la escuela imaginen cómo “gobernar una población humana que vive y trabaja en el espacio” y el proyecto “Marketing espacial”, que hace que los niños “creen un anuncio para un espacio negocios relacionados para atraer nuevos clientes espaciales “. Los maestros interesados ​​pueden encontrar esos planes de lecciones en www.clubforfuture.org/educators/.

“Lo que estoy presentando aquí hoy es obviamente una visión multigeneracional”, dijo Jeff Bezos en un video promocional el año pasado, al anunciar el proyecto. “El trabajo de esta generación es construir ese camino al espacio”.

El video muestra a Bezos riéndose con los niños e inspeccionando sus postales espaciales en una escuela. (“Eso es realmente poético”, le dice a un niño, “eso es realmente genial”). También muestra la logística detrás del proyecto “Earth Needs Space”, que implica poner las letras en “casilleros de carga útil” y luego cargar esos casilleros en un cohete New Shephard de Blue Origin destinado al más allá.

Para los niños o padres que desean participar, así es como funciona el proyecto: obtenga una postal en blanco de cuatro por seis pulgadas o descargue una plantilla del sitio web del club. En la parte frontal, los niños reciben instrucciones de “colorear o escribir sobre su idea de lo que depara el futuro para la tierra y los humanos cuando vivimos y trabajamos en el espacio”. Para inspirarse, las posibles indicaciones incluyen: “¿Cómo sería su futura colonia lunar?” y “¿Cómo gobernarías y diseñarías una nueva sociedad?”

En la parte posterior, los niños deben incluir su dirección de devolución. Coloque en un sobre, agregue una estampilla y otra dirección de devolución y envíelo por correo a:

Club for the Future

PO Box 5759

Kent, WA 98064

Después de eso, el grupo dice: “Lo tomaremos desde allí”. Mejor aún, las postales regresan a casa con una estampilla que dice “Volado al espacio”.