Como nueva compañía prepara pruebas de lanze en los tres condados, los funcionarios locales evalúan el último esfuerzo

By Stephen Paulsen

TRI-COUNTY — Hay una nueva compañía de pruebas de coronavirus en la ciudad, y no es el Grupo de Gestión de Honu. La semana pasada, The Big Bend Sentinel informó que la compañía Honu, con sede en el estado de Washington, se estaba haciendo cargo de los sitios de prueba de la Guardia Nacional después de obtener un contrato de la División de Manejo de Emergencias de Texas.

Los desarrollos se produjeron tal cuál Texas se mueve para privatizar aspectos centrales de su respuesta al coronavirus. Una compañía llamada MTX Group en mayo ganó un contrato de $ 295 millones para ayudar con el rastreo de contactos de Texas, mientras que compañías como Honu coordinan todo, desde los sitios de recolección hasta las pruebas mismas.

A principios de este mes, Honu organizó tres días de pruebas en el tri-condado, incluidos dos en Marfa y uno en Alpine. También se programó un cuarto día de pruebas en Alpine, pero se canceló porque los trabajadores “no estaban preparados”, dijo Stephanie Elmore, coordinadora de manejo de emergencias del condado de Brewster, a The Big Bend Sentinel.

Pero cuando las autoridades locales anunciaron esta semana los últimos sitios de prueba, incluido uno el próximo lunes 3 de agosto en Marfa y el martes 4 de agosto en Alpine, Honu no formó parte de ese impulso. En cambio, los equipos de pruebas militares estarían de vuelta y estarían usando hisopos orales proporcionados por la compañía Curativa, confirmó Seth Christensen, un portavoz de TDEM, en un correo electrónico.

Devin Thornton, el CEO de Honu, dijo que la compañía estaba “trabajando con el estado de Texas para expandir más sitios”. Christensen, la persona de TDEM, dijo en una entrevista de seguimiento que había una “posibilidad de que Honu pueda regresar [en el Big Bend] en algún momento”, pero enfatizó que Texas trabajó con una variedad de “vendedores del sector privado”.

“Recuerde, han estado haciendo esto para el estado desde abril”, agregó sobre los sitios de pruebas militares administrados por la Guardia Nacional, describiendo a la guardia como “grandes socios” que “trabajan eficientemente”. TDEM alienta a los tejanos a visitar http://covidtest.tdem.texas.gov para obtener más información sobre los sitios de prueba cerca de ellos.

Los resultados del empuje de pruebas de Honu en julio en el oeste de Texas fueron mixtos, pero se inclinaron hacia lo positivo. Además del sitio de prueba cancelado en Alpine, la compañía también tuvo “un problema” en El Paso a principios de este mes cuando comenzó a administrar un sitio de prueba en la ciudad, Laura Cruz-Acosta, portavoz de la ciudad de El Paso, le dijo previamente a The Big Bend Sentinel.

En un correo electrónico la semana pasada, Thornton, el CEO de Honu, dijo que a medida que El Paso se convirtió en un punto de acceso estatal, un “aumento inesperado en las necesidades de pruebas” contribuyó a los retrasos allí. También citó problemas con “el flujo del tráfico, la seguridad y la configuración del equipo”.

Por un lado, los funcionarios locales elogiaron a Honu por sus colecciones de pruebas rápidas y eficientes. Cuando este reportero visitó un sitio de Honu en Marfa, todo el proceso terminó en solo 15 minutos.

Por otro lado, los funcionarios y residentes dicen que Honu hasta ahora no ha cumplido su objetivo de obtener resultados de laboratorio consistentemente en 72 o 96 horas. Mientras que algunos residentes obtuvieron sus resultados en un día o dos, otros, incluido el Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Presidio, Gary Mitschke, todavía están esperando. Es un problema que The Big Bend Sentinel ha informado anteriormente varias veces, y fue un problema mucho antes de que Honu se involucrara.

La semana pasada, Elmore elogió a la compañía por obtener resultados para algunos residentes el lunes pasado después de ejecutar un sitio de prueba en Alpine solo dos días antes. Un coordinador de TDEM vino a revisar el sitio ese sábado, pero terminó saliendo porque la operación estaba funcionando sin problemas, dijo.

En una llamada de seguimiento esta semana, Elmore dijo que “casi todos” de los alrededor de 150 residentes examinados en Alpine habían recibido resultados. No pudo proporcionar de inmediato cifras exactas sobre cuántas pruebas de Honu aún estaban pendientes.

En las redes sociales, las actualizaciones del condado de Brewster muestran que más de 400 de las aproximadamente 3,200 pruebas en el tri-condado aún están pendientes. Pero esas son cifras para toda la región de Big Bend e incluyen pruebas realizadas antes de que Honu subiera a bordo.

Mitschke, el coordinador de manejo de emergencias del condado de Presidio, se mostró satisfecho con “la recopilación real de pruebas”, y también lo describió como sencillo. Pero cuando se trataba de obtener resultados para los residentes, Mitschke fue menos efusivo que Elmore.

Al igual que Elmore, Mitschke no estaba exactamente seguro de qué proporción de residentes del condado de Presidio habían recibido resultados del último sitio de pruebas en Marfa. Pero sabía que algunas personas todavía estaban esperando resultados, incluido él mismo.

Otro residente que todavía espera: la fotógrafa residente en Marfa, Nina Dietzel. Al igual que Mitschke, estaba contenta con cómo fue el proceso de hacerse la prueba.

“Fueron súper amables en el drive-thru”, dijo. Todo el proceso fue rápido, y aún mejor, solo involucró un hisopo nasal incómodo en lugar de dos. “No sé si podría haber ido mejor”, agregó.

Pero después de más de una semana, Dietzel todavía estaba esperando resultados. Había conducido para visitar a amigos en California después de hacerse la prueba y, aunque solo se hizo una prueba por precaución y no tenía ningún síntoma, estaba frustrada porque no podía tranquilizar a sus amigos allí porque era negativa. “Cada vez que podemos condensar las pruebas y los resultados, creo que es algo realmente bueno”, dijo. “Si no obtienes un resultado, es algo nulo”.

“Incluso si son tres o cuatro días [para obtener resultados], realmente no funciona en términos de contener el virus o el rastreo”, agregó. Y en Texas, al menos, “de todos modos, prácticamente no hay rastreo”.

El viernes, Dietzel llamó a una línea directa estatal para verificar sus resultados. Pero los trabajadores no pudieron encontrar ninguna información con su número de teléfono en el sistema, dijo. Y cuando trató de proporcionar su correo electrónico, un trabajador le dijo: “No tenemos esta información aquí”.

Dietzel creció en el estado de Baviera en Alemania y planea viajar pronto para visitar a su familia. Ella comparó ese país, que como gran parte del mundo industrializado parecía estar manejando el virus, con la situación en los Estados Unidos y particularmente en Texas, donde los esfuerzos de respuesta de retazos y las peleas partidistas han hecho poco para frenar la propagación.

No estaba segura de cuánto tiempo, en promedio, les tomó a las pruebas alemanas obtener resultados, pero sabía que las autoridades del país estaban probando a muchos viajeros internacionales cuando llegaron. “Parece que están realmente por delante”, dijo.

En su correo electrónico, Thornton, el CEO de Honu, dijo que Honu estaba procesando sus propias pruebas a través de laboratorios que ejecuta “en todo el país”. Al notar que algunos laboratorios tomaban hasta 16 días para procesar los resultados, pensó que Honu estaba manejando las pruebas relativamente bien. Citó otros aspectos que pensó que a Honu le estaba yendo bien, incluyendo “proporcionar un gran servicio a la vez que era rentable” y la capacidad de “obtener sitios rápidamente en función de la necesidad inmediata”.

Aun así, reconoció que Honu tenía espacio para crecer en otras áreas, incluida la garantía de que “los pacientes reciben mejores recursos para garantizar que reciban sus resultados”. Y dijo que la compañía necesitaba más trabajadores y estaba “constantemente buscando contratar”.

“Este es un enfoque para garantizar que podamos reducir los tiempos de espera y también ayudar a acelerar los servicios”, dijo, y agregó que Honu “siempre estaba buscando contratar personal de la comunidad que quisiera ayudar a ser una solución en un momento como este”.

Mitschke dijo que mientras Honu venía preparado para hacer alrededor de 300 pruebas cada día en Marfa, “realmente nos quedamos cortos”. En el transcurso de dos días, solo unas 180 personas se presentaron para hacerse la prueba.

Si los Marfanos quieren ver más pruebas, “los números deben justificar ir a estos lugares y hacer estas pruebas”, agregó. “Esa es la razón por la que me decepcionó un poco la última vez”.

Para los residentes que se hicieron la prueba de coronavirus pero aún no recibieron resultados, los funcionarios locales recomiendan llamar a la línea de ayuda del estado al 1-833-213-0643 o enviar un correo electrónico a help@txcovidtest.org.