El ayuntamiento de Marfa firma los esfuerzos de búsqueda de contactos locales

By Stephen Paulsen

MARFA — Las autoridades de la ciudad de Marfa están avanzando con los planes para el rastreo de contactos local. En una reunión del consejo de la ciudad el lunes por la noche, el consejo votó por unanimidad para aprobar dicho programa.

Los esfuerzos de rastreo de contactos locales (junto con los estatales) ya son la norma en lugares como Houston y Corpus Christi, donde la existencia de departamentos de salud a nivel de ciudad y condado facilita la coordinación de los funcionarios de salud a nivel estatal y local. Pero la iniciativa de búsqueda de contactos de Marfa sería la primera para la pequeña ciudad rural de Texas, lo que llevaría a algunos líderes de la ciudad a llamarlo un programa piloto.

La votación del lunes fue el último desarrollo en lo que ha sido un largo viaje para los defensores del rastreo de contactos locales. Después de escuchar informes contradictorios sobre los esfuerzos de búsqueda de contactos de Texas, los funcionarios de la ciudad de Marfa han pasado semanas descifrando la logística de las investigaciones de contactos locales.

Buck Johnston, un miembro del consejo de la ciudad que ha asumido un papel de liderazgo en esos esfuerzos, dijo que había planteado por primera vez la idea de la búsqueda de contactos en marzo. Pero el problema terminó “en segundo plano”, ya que el gobernador Greg Abbott “asumió más control a nivel local” y aprobó normas que limitan los poderes de toma de decisiones de los funcionarios de la ciudad y el condado.

Aún así, la falta de control local sobre temas como la salud y la seguridad pública dejó a Johnston y otros buscando formas alternativas de ayudar a la comunidad. Y cuando quedó claro que los esfuerzos de búsqueda de contactos de Texas se estaban tambaleando, comenzaron a trabajar para poner en marcha un programa local de búsqueda de contactos.

“Estoy realmente emocionado”, dijo Johnston en una entrevista el martes después de la votación del concejo municipal. “Esto es algo que podemos hacer para proteger nuestro pequeño pueblo”.

Durante un tiempo, un programa de rastreo de contactos de Marfa parecía estar lejos de estar garantizado. Los líderes del condado dijeron que el programa probablemente no sería factible, citando conversaciones con funcionarios estatales y preocupaciones éticas con los Marfans que buscan amigos y vecinos.

Pero los líderes de la ciudad estaban escuchando lo contrario, incluido Buck Johnston, quien solicitó el consejo del Dr. John Carlo, un médico con sede en Dallas y miembro del grupo de trabajo estatal sobre coronavirus. Dijo que no veía ninguna razón por la cual Marfa no pudiera establecer un programa de rastreo de contactos.

La abogada de la ciudad Teresa Todd escuchó lo mismo de la oficina del senador estatal José Rodríguez, y particularmente de su jefe de gabinete, Sushma Smith. Smith ayudó a coordinar una reunión entre los funcionarios locales y los superiores de DSHS, quienes finalmente dieron luz verde al programa.

Recibió otro impulso el lunes, cuando el ayuntamiento también aprobó por unanimidad el programa. Johnston, quien investigó el tema, le dijo al consejo que Marfa probablemente podría pagar el rastreo de contactos locales a través de los fondos de la División de Manejo de Emergencias de Texas.

Con la decisión de la ciudad ahora alcanzada, Todd llevará esa respuesta a los funcionarios de salud estatales, quienes han dicho que resolverían la logística final una vez que los líderes de Marfa dieran el visto bueno. Salvo algunos cambios repentinos e imprevistos, y en la respuesta del coronavirus de Texas, ciertamente ha habido un buen número de ellos, eso significa que Marfa probablemente obtendrá un programa de rastreo de contactos.

La reunión del consejo de la ciudad de Marfa también ofreció más detalles sobre cómo se verá el programa local de rastreo de contactos, y en lugar de solo usar datos del DSHS, probablemente funcionará en colaboración con los funcionarios estatales.

Después de todo, los líderes de la ciudad han argumentado que el estado tiene una variedad de recursos que no tienen, incluidas conexiones a ayuda de emergencia y asesoramiento. Pero los marfileños están mejor en contacto con la situación en el terreno, incluida la información sobre dónde viven realmente las personas en una ciudad donde casi todas las direcciones postales son apartados postales.

Es probable que la ciudad publique anuncios, pidiéndoles a las personas que se pongan en contacto con ellos si han tenido resultados positivos o síntomas. La ciudad establecerá un número no solo para las llamadas salientes, sino también para las entrantes, e idealmente, será un número local, atendido por rastreadores de contactos que trabajan oficialmente para la ciudad.

La ciudad quiere contratar de una a tres personas para el papel, y en el momento de la publicación, dos candidatos han sido anunciados públicamente. Primero, como The Big Bend Sentinel informó anteriormente, está Don Culbertson, un asistente médico de la Clínica Marfa que también ayudó a impulsar el posible programa de rastreo de contactos y probablemente lo ejecutaría. Anteriormente trabajó como rastreador de contactos en el estado de Washington y recibió capacitación en búsqueda de contactos de la Universidad Johns Hopkins.

Esta semana, los funcionarios de la ciudad también anunciaron que estaban considerando a Leticia “Letty” García, una asistente médica también en la Clínica Marfa, para el papel. Aunque todavía no se ha capacitado en el rastreo de contactos, ha trabajado con los Servicios de Protección Infantil, que según las autoridades de la ciudad se superponen.

“Con mi trabajo anterior como trabajadora social, todo se une”, dijo García en una entrevista telefónica el martes. Como trabajadora social, también realizó controles de bienestar, realizó investigaciones y ayudó a las familias a encontrar recursos, dijo.

Sin embargo, el programa de rastreo de contactos de Marfa aún podría ver desafíos. Por un lado, el Dr. JP Schwartz, quien se desempeña como autoridad de salud local y podría ayudar a facilitar la comunicación entre los rastreadores de contacto de Texas DSHS y Marfa, es técnicamente un funcionario del condado.

Con Marfa del tamaño que tiene, también resulta ser el colega de Culbertson en la Clínica Marfa. “Trabajamos juntos todo el tiempo”, dijo Schwartz. Ya tienen una buena relación de trabajo, y Schwartz apoya la idea de los esfuerzos de búsqueda de contactos locales.

Aún así, la jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, dijo que la ciudad necesitaría obtener la aprobación para usar a Schwartz, un funcionario del condado, en su capacidad oficial durante cualquier respuesta de coronavirus que no sea del condado. (Guevara no estaba disponible para comentar al momento de la publicación sobre este tema en particular). De lo contrario, la ciudad necesitaría encontrar su propia autoridad de salud, que parece ser otra opción legal, de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad de Texas.

Otro problema son los problemas con los datos del estado. Tanto Schwartz como Culbertson dijeron que habían aprendido más sobre el alcance del virus en Marfa hablando con pacientes que leyendo informes estatales.

En un caso, Culbertson le dijo al ayuntamiento, un paciente recibió resultados positivos, pasó por cuarentena y fue dado de alta antes de tener noticias de funcionarios de salud estatales.

“Me sentí como un congresista recibiendo una versión redactada del informe Mueller”, dijo sobre los datos estatales, que se canalizan del estado a los funcionarios del condado antes de ser publicados en comunicados de prensa públicos. Hay una acumulación de esa información a nivel estatal, y la información que se publica, como Culbertson lo planteó al consejo, no es “particularmente útil”. Es por eso que los funcionarios de Marfa piensan que no solo rastrearán los datos estatales, sino que encontrarán sus propios casos y los agregarán a las listas estatales.

En una entrevista el martes, Culbertson dijo que estaba contento con el nuevo programa. “La gente no necesita sentirse avergonzada o cohibida o juzgada por tener COVID”, dijo. “Todo lo que estamos tratando de hacer aquí es evitar la propagación. Y realmente se propaga de manera inocente e invisible “.

Después de la decisión del consejo, Culbertson dijo que consideraba celebrar. Luego, decidió que no tenía nada que celebrar.

“Nos invitaron a la carrera, pero todavía no tenemos un automóvil”, dijo. “En eso estamos trabajando ahora”.