Autoridades investigan retiros no autorizados de fondos del condado

By Stephen Paulsen

PRESIDIO COUNTY — Las autoridades están investigando después de que alguien o grupo hizo más de $ 14,000 en retiros no autorizados de la cuenta bancaria del fondo general del condado de Presidio.

Los problemas comenzaron en marzo, dijo Frances García, tesorera del condado de Presidio. Ese mes, el personal de tesorería notó tres cargos sospechosos en sus extractos bancarios, incluidos dos cargos por más de $ 3,000 en Nordstrom’s.

García dijo que también era sospechoso un retiro a Verizon que los funcionarios del condado no reconocieron. García se acercó a Nordstrom’s, quien dijo que no podía brindarle más información sobre las compras.

Los funcionarios también se comunicaron con el Marfa National Bank, donde se encuentra la cuenta del fondo general, y el banco pudo reembolsar el dinero en su totalidad. Con todos los fondos faltantes recuperados con éxito, los funcionarios decidieron no presionar el asunto.

Luego, el mes pasado sucedió nuevamente, con seis retiros no autorizados realizados en un solo día de julio. Eso fue seguido por un séptimo retiro no autorizado en agosto, dijo García.

En ese momento, los funcionarios se concentraron en la nómina y no notaron de inmediato las discrepancias. Pero después de que se hizo la nómina, un funcionario del condado estaba revisando los extractos bancarios y notó algunos cargos más sospechosos, dijo García.

Esta vez, los cargos incluyeron no solo compras, sino también cheques y depósitos electrónicos. Uno de los cheques estaba a nombre de García, que dijo que no reconocía “en absoluto”. Algunos de los cheques se firmaron con la firma de García, así como la firma de un ex empleado de la oficina del tesorero.

Esos acontecimientos dejaron a García preocupado de que hubiera un problema mayor.

“Deben haber obtenido una copia de un cheque [del condado] de alguna manera”, dijo sobre el perpetrador aún no identificado. “Pero cómo, no lo sabemos”.

Los funcionarios del condado se comunicaron una vez más con el Marfa National Bank, que, enfatizó García, una vez más pudo reembolsar por completo los fondos robados.

“Lo atrapamos y no perdimos nada”, dijo García sobre esos últimos cargos. “Recuperamos todo el dinero de nuestros contribuyentes”.

Pero al darse cuenta de que tenían un problema más serio en sus manos, los funcionarios del Tesoro se pusieron en contacto esta vez con las autoridades. La Oficina del Sheriff del Condado de Presidio ahora está investigando el incidente.

Hasta ahora, las autoridades no han nombrado públicamente a un sospechoso ni han presentado cargos formales. Con el caso aún en curso, la Oficina del Sheriff del condado de Presidio no respondió a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

Pero un informe de incidente, obtenido por The Big Bend Sentinel a través de una solicitud de registros públicos, muestra que PCSO está investigando un robo de alrededor de $ 14,000 de la cuenta. El informe también dice que la Oficina Federal de Investigaciones está involucrada en la investigación. (Un portavoz del FBI se negó a confirmar o negar esto, como es la política estándar del FBI).

En una entrevista el martes, la jueza del condado de Presidio Cinderela Guevara reiteró que el condado había podido recuperar todos los fondos perdidos en el caso. Dijo que estaba “muy orgullosa” de la tesorería personal por revisar regularmente los extractos bancarios, lo que, según dijo, permitió al condado darse cuenta rápidamente del robo.

Después de la serie de retiros no autorizados, García, el tesorero del condado, dijo que los funcionarios se mantienen alerta. En una reunión de la corte de comisionados el viernes pasado, los funcionarios votaron para cerrar la cuenta del fondo general por completo, transfiriendo fondos a una cuenta recién creada con la esperanza de salvaguardar los fondos del condado.

“Seguiremos estando al tanto”, dijo García. “Todas las mañanas ahora revisamos [nuestras declaraciones] para asegurarnos de que no haya nada nuevo”.