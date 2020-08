Frente a los recortes de pandemia y postales, los funcionarios del condado se preparan para unas elecciones agitadas

By Abbie Perrault , Stephen Paulsen

TRI-COUNTY — El Servicio Postal de Estados Unidos – y las preocupaciones sobre la reestructuración y los recortes en la agencia – ha estado en las noticias mucho últimamente. Después de problemas presupuestarios crónicos exacerbados por el coronavirus, el Servicio Postal en abril advirtió que se enfrentaba a la insolvencia.

En el momento de la publicación, no está claro cómo o si los cambios en USPS han afectado a los residentes locales. USPS no respondió preguntas sobre horas extra y volumen de correo en los códigos postales de los tres condados, y aunque The Big Bend Sentinel ha presentado solicitudes de registros en busca de esta información, aún no hemos recibido ningún registro. Los trabajadores de USPS en la región también se negaron a comentar para esta historia, citando la política de USPS.

Pero en entrevistas con The Big Bend Sentinel, los funcionarios electorales locales de toda la región describieron cómo se estaban preparando para los desafíos de las elecciones de este año, incluido un aumento en las solicitudes de boletas por correo. A pesar de los disturbios, los funcionarios locales dicen que están seguros de que las papeletas de voto por correo y en ausencia no se perderán en la confusión. Y para mayor tranquilidad, también enfatizaron que este año, los lugareños pueden enviar sus boletas por correo en persona.

Recientes cambios con el Servicio Postal han preocupado a muchos estadounidenses, particularmente en las zonas rurales, donde la oficina de correos sirve como un salvavidas para todo, desde la recepción de medicamentos para el envío de órdenes a partir de las pequeñas empresas.

En Texas, los funcionarios estatales han luchado en los tribunales para limitar el voto por correo solo a los votantes mayores y discapacitados. Dado que las áreas rurales también son más antiguas que las urbanas, las preocupaciones postales son especialmente importantes en Big Bend. Los funcionarios electorales en los tres condados dijeron que estaban viendo una mayor demanda de boletas por correo este año, en comparación con las elecciones anteriores.

Lora Nussbaum, la administradora de elecciones del condado de Brewster, ya ha recibido casi 150 solicitudes de boleta por correo más para las elecciones generales que para las primarias, y su oficina aún está a meses de la fecha límite del 23 de octubre para solicitar un envío por correo. votación.

“El primer año que estuve aquí, tuvimos menos de 300 solicitudes por correo”, dijo Nussbaum esta semana. “En este momento, tenemos un poco más de 400”. Hizo hincapié en que las solicitudes deben recibirse antes de la fecha límite del 23 de octubre, no solo con matasellos de esa fecha. “Las solicitudes también se pueden entregar”, dijo.

Para obtener una boleta por correo, los votantes primero deben registrarse para votar, y la fecha límite de registro es el 5 de octubre de este año.

En mayo, el presidente Donald Trump nombró a Louis DeJoy director general de correos. DeJoy, una figura polarizadora sin experiencia previa en la oficina de correos, tiene grandes inversiones en algunos de los principales competidores de USPS, incluida la empresa de logística XPO, y ha sido donante de las campañas del presidente Trump.

El 7 de agosto, DeJoy modificó la estructura organizativa del USPS, “en un esfuerzo por operar de una manera más eficiente y efectiva”, anunció un comunicado de prensa. La medida expulsó a un puñado de líderes del USPS desde hace mucho tiempo, reasignando o reemplazando a 23 ejecutivos.

Las preocupaciones aumentaron entre el Congreso y los residentes de EE. UU. Ya que, según los informes, el Servicio Postal de EE.UU. de DeJoy redujo las horas extraordinarias, comenzó a eliminar buzones de correo en todo el país y siguió las órdenes de desmantelar las máquinas de clasificación de correo en los principales centros de correo.

“Estoy muy preocupado por las demoras”, dijo Genie Mitchell, miembro de los promotores regionales electorales independientes de los tres condados. Como anécdota, Mitchell dijo que “ya lo ha notado en la entrega por correo que recibo, así que animaría a las personas a que reciban esas solicitudes lo antes posible, hagan planes ahora sobre si van a votar por correo o votar en persona, o hacerlo lo más rápido posible ”, dijo. “No espere hasta el último minuto”.

El senador de Texas John Cornyn negó cualquier problema en la agencia gubernamental, calificándolo como un “no escándalo” en un artículo de opinión del Washington Post y una “teoría de la conspiración” en una entrevista televisiva esta semana. Pero otro republicano que representaba a los tres condados parecía no estar de acuerdo. Cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una nueva reunión especial este verano para abordar las preocupaciones de la oficina de correos, el congresista de los tres condados, el representante Will Hurd, votó junto con muchos demócratas para autorizar $ 25 mil millones para ayudar al USPS a manejar la pandemia y las próximas elecciones.

“USPS proporciona recetas, boletas para votantes en ausencia, productos de limpieza, tarjetas de cumpleaños, un método para pagar facturas y mucho más al pueblo estadounidense, y lo están haciendo durante toda la pandemia”, dijo Hurd. “El servicio postal de Estados Unidos es esencial y, como siempre, seguiré apoyándolos”.

En particular, también rompió con la línea del partido al pedir una votación por correo a nivel nacional para todos. “Deberíamos facilitar la votación en lugar de poner barreras”, agregó el comunicado. “El ejercicio de nuestro deber cívico en tiempos sin precedentes requiere medidas sin precedentes. La solución es que todos los estados permitan que los votantes soliciten una boleta por correo debido a los riesgos para la salud de COVID-19, no enviar las boletas al azar ”.

Al testificar ante el Congreso esta semana, DeJoy dijo que detendría cualquier cambio adicional en los servicios postales públicos (pero no revertiría los existentes) hasta después de las elecciones de noviembre. Pero algunos expertos temían que el daño ya estuviera hecho, poniendo en peligro el programa más popular del gobierno federal. El noventa y uno por ciento de los estadounidenses ven al USPS de manera favorable, según una encuesta de Pew de abril, una vez más superando a todas las demás agencias federales.

A pesar de un aumento en las boletas electorales por correo esperadas, los funcionarios de los condados de Presidio y Jeff Davis dijeron que ya se estaban preparando para las elecciones y estaban seguros de que podrían manejarlas.

“No me preocupa”, dijo Florcita Zubia, secretaria adjunta del condado de Presidio que durante años ha ayudado en las elecciones del condado. Reconoció que habría desafíos, desde “más tráfico” hasta el hecho de que los funcionarios del condado este año también ayudarán con las elecciones de la ciudad de Marfa, pero dijo que “a veces las noticias pueden exagerar lo que está sucediendo”. Y en el caso del condado de Presidio, al menos, no creía que hubiera motivos para hacer sonar las alarmas.

Zubia alentó a las personas a llamar al condado si tenían alguna pregunta e instó a los residentes a votar, ya sea por correo o en persona. Puede comunicarse con la oficina de elecciones al 432-729-4081.

“La forma en que hablamos es a través de nuestro voto”, agregó Zubia. “Tenemos máquinas de votación disponibles y son muy fáciles de usar”.

Carol Truax, secretaria adjunta del condado / distrito en el condado de Jeff Davis, dijo lo mismo. Si bien dijo que el condado de Jeff Davis también estaba experimentando un aumento en las papeletas de votación por correo, dijo que se estaban haciendo ajustes a nivel estatal y local para hacer frente a cualquier desafío. Este año, por ejemplo, las personas pueden entregar las boletas por correo en la oficina del secretario no solo el día de las elecciones, sino en cualquier momento durante la votación anticipada.

Truax también abordó otra preocupación que está circulando: que la gente pueda votar por correo y nunca saber si su boleta fue realmente contada.

Los votantes ausentes pueden comunicarse con la oficina del secretario en cualquier momento para asegurarse de que se reciba su boleta, dijo Truax. Y en el caso de una boleta que fue recibida pero también rechazada, dijo que los residentes serían contactados por los funcionarios electorales.

“Nuestra oficina de correos hace un gran trabajo”, agregó. “Son muy, muy buenos”. Aún así, con las precauciones adicionales contra el coronavirus este año, reconoció que la votación en persona este año puede “demorar un poco más”.

Fuera de las oficinas del condado, las preocupaciones sobre la integridad del Servicio Postal se derrumbaron principalmente en líneas partidistas. Dan Dunlap, presidente del Partido Republicano del condado de Presidio, dijo que no le preocupaba la capacidad de USPS para manejar las boletas por correo.

Clark Childers, presidente del Partido Demócrata, dijo que si bien estaba preocupado por algunos de los problemas del USPS, no quería “alimentar la desconfianza en el USPS” y tenía “mucha fe en nuestras elecciones locales”.

“Animo a todos a que voten de la manera en que se sientan más seguros”, dijo. “Lo más importante es simplemente votar”. Aún así, agregó que “deseaba tener más fe en las capacidades de nuestro director general de correos” y que esperaba que “la gente se ponga en contacto con sus funcionarios electos y brinde su apoyo al USPS”, una agencia que, agregó, empleaba a más de siete millones de personas en general, incluidos más de 97.000 veteranos.

Y aunque es posible que la oficina de correos no siempre gane dinero, Childers señaló que muchos otros servicios gubernamentales, incluido el ejército, también funcionaban de esa manera. El USPS tiene desafíos únicos en su contra: en 2006, el Congreso requirió que el USPS pagara por adelantado las pensiones de los próximos 75 años, un requisito inusual que, según los críticos, hace que sea prácticamente imposible que la oficina de correos obtenga ganancias.

“Si todos los demás condados reciben boletas por correo como yo, la oficina de correos estará muy ocupada”, dijo Nussbaum. Sin embargo, el funcionario electoral del condado de Brewster se mostró cauteloso a la hora de advertir a los votantes con qué rapidez debían devolver el correo en las boletas, sin embargo, temía que pudiera “decir que son un par de días y luego la oficina de correos no lo recibe a tiempo”. Los residentes de Brewster pueden enviar sus boletas directamente a Nussbaum en persona en cualquier momento después de recibirlas por correo. Para los residentes del condado de Brewster preocupados por la logística de la votación, Nussbaum instó a los votantes a comunicarse directamente con su oficina al 432-837-6230.

En una breve publicación en las redes sociales esta semana, el Servicio Postal, sin proporcionar más detalles, envió un mensaje a los votantes por correo. “Si planea votar por correo”, decía la publicación, “planifique con anticipación”.