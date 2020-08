Presidio realiza pruebas consecutivas después de casi dos meses de espera

By Stephen Paulsen

PRESIDIO — Las pruebas llegaron a Presidio el lunes y martes de esta semana, la primera vez que el estado realiza un sitio desde el 30 de junio. La semana pasada, The Big Bend Sentinel informó sobre la creciente preocupación por la falta de pruebas en Presidio. Aunque la ciudad fronteriza tiene la mayor parte de la población del condado, las cuatro muertes por coronavirus del condado y un número creciente de casos confirmados, no había tenido un sitio de pruebas público desde junio.

Incluso sin los sitios de prueba públicos de la División de Manejo de Emergencias de Texas, los funcionarios estatales y locales enfatizaron que había otras formas en que los residentes de Presidio podían hacerse la prueba. La ciudad podría patrocinar sus propias pruebas, por ejemplo, o los residentes podrían solicitar una prueba en una clínica privada.

Pero en una ciudad donde alrededor del 40% de los residentes viven por debajo del umbral de la pobreza, y donde el coronavirus también está ejerciendo presión adicional sobre las arcas de la ciudad, ninguna de las opciones parecía una forma viable de ofrecer pruebas de base amplia a los residentes. Joe Portillo, el administrador de la ciudad, ha estimado que el coronavirus podría crear un déficit enorme de $ 800,000, o alrededor del 25% del presupuesto anual típico de la ciudad.

Mientras tanto, la clínica privada de la ciudad, Preventative Care Health Services, dijo que si bien algunos pacientes calificaban para las pruebas gratuitas, los costos para otros pacientes oscilarían entre $ 25 y $ 200 por una cita. PCHS dijo que no ha visto un aumento en los residentes que desean hacerse la prueba, incluso cuando los recuentos de casos en la ciudad habían aumentado y las pruebas proporcionadas por el estado no se encontraban en ninguna parte.

Sin embargo, el viernes, un día después de que The Big Bend Sentinel cubriera la falta de pruebas de Presidio y más de un mes y medio después de la fecha de la última prueba, la División de Manejo de Emergencias de Texas llamó a los funcionarios del condado y de la ciudad con una oportunidad: ¿Les gustaría ¿Tiene otro sitio de prueba?

Los funcionarios locales aceptaron felizmente la oferta de TDEM, y la agencia pronto anunció pruebas consecutivas el lunes y martes.

El lunes, una enorme fila de residentes hizo cola en sus autos en la estación de bomberos de Presidio para hacerse la prueba, lo que emocionó a los funcionarios locales. “La línea probablemente tenía cerca de una milla de largo”, dijo el administrador de la ciudad Joe Portillo.

En un solo día, más de 300 personas de Presidio y sus alrededores, incluidos algunos residentes de Marfa, aprovecharon la oportunidad para hacerse una prueba gratuita de coronavirus con hisopo oral. El martes, aparecieron alrededor de 275 más.

En total, más de 600 personas fueron evaluadas en Presidio. A menos que una gran cantidad de esas personas provengan de otros lugares, eso es más del 10% de la población de la ciudad.

Para aquellos que han seguido los entresijos de las pruebas públicas de coronavirus en los tres condados, el repentino anuncio de las pruebas en Presidio fue sorprendente.

A pesar de las pruebas semi-regulares en Marfa, funcionarios del condado como el Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Presidio Gary Mitschke y la Jueza del Condado de Presidio Cinderela Guevara dijeron que habían intentado sin éxito durante semanas llevar las pruebas a la ciudad fronteriza. Y los funcionarios de Presidio se quejaron de que, a pesar de ser la ciudad más grande del condado de Presidio, estaban siendo ignorados.

Cuando The Big Bend Sentinel presionó a TDEM sobre estos temas la semana pasada, la agencia dijo que estaba tratando de “centralizar” sus pruebas. Y desafortunadamente para los residentes de Presidio, eso convirtió a la ciudad fronteriza en un lugar poco atractivo.

“Estamos trabajando con los funcionarios locales de gestión de emergencias para centralizar las pruebas”, dijo la agencia en un comunicado a The Big Bend Sentinel, “para que los sitios de prueba sean accesibles para tantos tejanos como sea posible en la región”.

Entonces, ¿qué cambió exactamente? En el momento de la publicación, no está exactamente claro. Varios funcionarios del condado, incluido el Coordinador de Manejo de Emergencias Gary Mitschke, dijeron que los equipos de pruebas militares se habían encontrado con tiempo adicional después de que se cancelara al menos otro sitio de pruebas en otra parte del estado.

“[TDEM] dijo que tenían algunas cancelaciones en otros lugares”, dijo Mitschke. “Esa es prácticamente la historia que escuché al respecto”.

En respuesta a las consultas de The Big Bend Sentinel, TDEM dijo que un equipo de pruebas “tenía disponibilidad” y estaba “programado para servir en el área de los tres condados”. Pero la agencia no confirmó los informes de que otro sitio en otro lugar había cancelado y no ofreció más información sobre lo que esto significaba para los esfuerzos de TDEM para centralizar las pruebas.

Independientemente, las pruebas consecutivas en Presidio ofrecieron tranquilidad no solo a los residentes, sino también a los funcionarios locales que han advertido durante mucho tiempo que la ciudad podría tener más casos de los que aparecen en los conjuntos de datos. La jueza Guevara dijo que estaba “definitivamente” feliz de ver más oportunidades de pruebas en la ciudad.

Con pruebas limitadas en Presidio en los últimos meses, Mitschke, el coordinador de manejo de emergencias, dijo que a los funcionarios del condado les preocupaba que “nuestras cifras en el condado de Presidio no reflejaran el condado correctamente”. Muchos pacientes con coronavirus tienen síntomas leves o son completamente asintomáticos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron ya en junio que los recuentos de casos de coronavirus estadounidenses podrían ser hasta 10 veces más altos de lo que estaban encontrando las autoridades.

Joe Portillo, el administrador de la ciudad de Presidio, atribuyó la cobertura de The Big Bend Sentinel por hacer que la ciudad fronteriza se sometiera a más pruebas. “¿No es sorprendente que aproximadamente una hora después de la publicación del artículo, nos den pruebas consecutivas?” él dijo.

En particular, Portillo citó una serie de estadísticas “asombrosas”, incluido el hecho de que, al comparar los recuentos de muertes con los casos confirmados, Presidio tiene técnicamente una de las tasas de mortalidad más altas del estado o del mundo. Esas estadísticas “me dieron un puñetazo en los ojos”, dijo Portillo, y se preguntó si los funcionarios de TDEM tuvieron la misma reacción.

Aún así, queda por ver si este sitio de pruebas en Presidio es único, o si no, qué tan regulares serán las pruebas en Presidio. Tanto Mitschke como Stephanie Elmore, coordinadora de manejo de emergencias del condado de Brewster, han escuchado rumores de que la logística de las pruebas en Texas podría cambiar. Dicen que los funcionarios estatales pueden comenzar a enviar pruebas y dejar que los funcionarios locales descubran la logística de al menos algunas operaciones de prueba.

Cuando se le preguntó acerca de los posibles cambios, TDEM dijo que “no había ninguna dirección para reducir las pruebas en este momento”. Pero si es cierto, el cambio podría mejorar las pruebas en la región y presentar nuevos desafíos.

Por un lado, permitir que los funcionarios locales establezcan sitios de prueba podría brindarles a los funcionarios en el terreno más supervisión sobre dónde se realizan las pruebas. Eso podría ser una bendición no solo para la ciudad de Presidio, sino para toda la región, incluso en el condado de Brewster, donde Elmore dice que ha tenido problemas para llevar más recursos estatales de pruebas a ciudades remotas como Terlingua y Marathon.

Por otro lado, podría presentar nuevos desafíos logísticos para los funcionarios locales, incluido el intento de encontrar voluntarios dispuestos a trabajar en sitios de prueba. El martes por la tarde, Elmore ya se estaba acercando a los trabajadores de primera línea en el hospital, la escuela y otros lugares para ver si alguien estaba abierto a la posibilidad.

Pero con los sitios de prueba que se realizan de manera irregular, y con muchos residentes que intentan activamente evitar la exposición al coronavirus, “es difícil intentar hacerlo”, dijo Mitschke. “Dios bendiga a las personas que se ofrecen como voluntarias, pero no siempre están disponibles”.