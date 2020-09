La sequía excepcional golpea con fuerza durante la temporada de lluvias típica

By Abbie Perrault

FAR WEST TEXAS — El tri-condado está experimentando algunas de sus condiciones más secas en años, con grandes franjas de los condados de Presidio y Brewster declaradas en “sequía excepcional, ”La categoría más alta en el monitor de sequía. Y aunque la estación seca puede ser simplemente una casualidad, es probable que un calentamiento constante de las temperaturas de Texas afecte las precipitaciones en el futuro. Mientras tanto, los ranchos y granjas están sintiendo la presión de la estación seca de este año, y los jefes de bomberos de la zona están al borde de que cualquier chispa pueda provocar un intenso incendio forestal.

La temporada de monzones excepcionalmente seca de este año probablemente sea “solo mala suerte” asociada con la variabilidad natural en el sistema, según Mike Crimmins, científico climático de la Universidad de Arizona y experto en Evaluación del clima para el suroeste, una organización que estudia los monzones.

Este año, la “cresta monzónica de nivel medio” no se encuentra en su posición habitual debido a un patrón meteorológico activo en los Estados Unidos, que impide que la humedad empuje hacia el norte fuera de México. Ese clima también está atrayendo aire seco hacia Texas, reprimiendo aún más los monzones del oeste de Texas y previniendo la vital lluvia de verano de la que depende el área.

Crimmins investigó los datos históricos de lluvias para la cuenca de Chisos en Big Bend durante la temporada de monzones, de junio a agosto. Si bien no parece haber una tendencia a largo plazo hacia el secado, los datos revelaron que 2020 es la temporada de monzones más seca registrada para los Chisos.

Matt Salerno, un pronosticador de la oficina de Midland del Servicio Meteorológico Nacional, observó una escasez de lluvia similar. Por lo general, caen más precipitaciones durante los meses de mayo y junio, pero incluso en agosto, se supone que el área recibe de una pulgada a dos pulgadas.

En cambio, “Hemos visto meses en los que hemos avanzado menos de una décima de pulgada en la mayoría de las áreas”, dijo Salerno sobre el clima de este año. “Ha sido especialmente malo entre Marfa, Alpine y Big Bend”.

Como climatólogo del estado de Texas y director del Centro de Estudios Climáticos de Texas en la Universidad Texas A&M, el Dr. John Nielsen-Gammon ha observado una tendencia de temperaturas más altas de lo normal, y anunció en julio que el estado ahora tiene un promedio de 3 grados por encima de lo normal, con la mitad occidental de Texas alcanza 3-6 grados por encima de lo normal. “No hay una tendencia significativa en las precipitaciones”, dijo, “pero se ha vuelto más cálido”.

Incluso sin una tendencia de precipitación ahora, los modelos informáticos predicen de manera bastante consistente una mayor disminución de la precipitación en la región Trans-Pecos en comparación con la mayor parte del resto del estado, dijo Nielsen-Gammon a The Big Bend Sentinel, con condiciones cada vez más secas para el oeste de Texas empezando al fin del siglo XX.

Se supone que la sequía excepcional es rara; ocurren el 2% de las veces, pero las tendencias climáticas predicen que se volverán más comunes con el tiempo. La última vez que los condados de Presidio y Brewster vieron condiciones de sequía excepcionales fue en mayo de 2012, según la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, que mantiene el mapa del monitor de sequía.

“Las áreas del oeste de Texas que experimentan déficits de lluvia significativos (de 4 a 8 pulgadas) han aumentado durante los últimos 90 días”, dijo el portavoz de la TCEQ Brian McGovern. Aparte de la falta de lluvia, el calor extremo y los vientos secos son factores que contribuyen a “estresar los cultivos y degradar las condiciones de los pastizales”, dijo.

“En la región Trans-Pecos del oeste de Texas, el período de agosto de 2019 a julio de 2020 fue el más cálido registrado, según la NOAA. Las temperaturas promedio continuaron por encima de lo normal (2 ° F a 8 ° F) en el Far West Texas ”, dijo la agencia estatal.

“Hace calor, está seco, tengo miedo”, dijo el jefe de bomberos de Marfa, Gary Mitschke. “Incluso con un poco de lluvia, nos cae un rayo con algo de viento se puede prender rápido, y con suerte eso no sucederá”.

El jefe de bomberos está agradecido de que no haya habido grandes incendios esta temporada, pero está un poco desconcertado por el motivo, dadas las condiciones extremas. Observa el pronóstico del tiempo todos los días y señala que “es tan malo como cuando tuvimos los grandes incendios en 2011. Está muy, muy seco en este momento”.

El año comenzó húmedo en el oeste de Texas, lo que le dio al área un exceso de lluvia, por encima de lo normal. Pero a medida que avanzaba el verano, se produjo un déficit que creció hasta alcanzar las intensas condiciones en las que se encuentra hoy.

“La sequía aumenta el peligro de incendio de la zona, disminuye la humedad de los suelos, impide que los cultivos crezcan muy bien”, dijo Salerno. “Básicamente, puede estar lidiando con la escasez de agua, los niveles de los embalses bajando, y también es malo para fines agrícolas y ganaderos porque sin las lluvias adecuadas, el rendimiento de los cultivos será pobre y, por lo tanto, ha sido una mala temporada en general para el cultivo”.

Bobby McKnight, un ranchero de Fort Davis, dijo que las condiciones de sequía han afectado su negocio. “Para nosotros, la sequía es nuestro peor enemigo. En estos días calurosos, te quedas sin forraje para tu ganado y terminas teniendo que enviarlo y cortar tu ganado. Es lo más difícil para todos nosotros ”.

“Vivimos en Trans-Pecos, y sí, aquí está seco, pero los últimos años han sido excepcionales. No recuerdo un momento de mi carrera tan seco. Tenemos un país que no ha hecho pasto. En última instancia, sólo tiene que reducir el stock ”, dijo, y,“ en algún momento, el país no los apoyará y es hora de irse ”.

Las pequeñas empresas no agrícolas en los tres condados se volvieron elegibles esta semana para préstamos federales por desastre a bajo interés de la Asociación de Pequeñas Empresas debido a las condiciones de sequía. Los préstamos cubren empresas afectadas directamente por la sequía, así como aquellas empresas que dependen de operaciones directamente afectadas. Los agricultores y ganaderos pueden acceder a otra asistencia a través de la Agencia de Servicios Agrícolas.

“Las proyecciones climáticas realmente han tenido problemas con cómo puede cambiar el monzón en el futuro, y no estoy seguro de si este verano es un presagio de futuros monzones o simplemente parte de la variabilidad natural”, dijo Crimmins. “De lo que podemos estar seguros es de que este verano es más caluroso de lo que sería sin el cambio climático. Las temporadas de monzones secos también son más cálidas que el promedio, pero el cambio climático está haciendo que estas estaciones sean más cálidas de lo que serían de otra manera. Esto genera una mayor evapotranspiración y puede conducir a un mayor estrés por sequía en la vegetación y los recursos hídricos, lo que hace que la preciosa lluvia que recibimos sea absorbida por la atmósfera “.

“Necesitamos septiembre y octubre, que normalmente son meses húmedos para nuestra región, por lo que esperamos obtener las precipitaciones que necesitamos para ayudar a nuestra situación de sequía aquí”, dijo Salerno. “Ha sido bastante malo ahí fuera, bastante abismal; así que esperamos “.