Carreteras, trenes y transmigrantes: una mirada a la visión de TxDOT para la región

By Stephen Paulsen

TRI-COUNTY — Ya sea en forma de transmigrantes, más tráfico de camiones o nuevas conexiones de trenes, los funcionarios estatales y los líderes locales llevan años anticipándose y prepararse para un aumento esperado en el tráfico comercial de México.

El mes pasado, el Departamento de Transporte de Texas lanzó la última versión de su Plan de Transporte de Carga y Tren de Presidio. En la friolera de 91 páginas, el documento ofrece una visión de arriba hacia abajo del futuro del transporte en el área, desde el municipio de Ojinaga (técnicamente una parte del “área de estudio” del plan) hasta los intercambiadores y centros de transporte en Fort Stockton y Pecos. En total, la agencia estima que el comercio podría más del doble para el 2045, con cientos de miles de millones de dólares en comercio cada año que pasan por la región.

Cuando el coronavirus finalmente comience a alejarse de Big Bend, los problemas de tránsito volverán a convertirse en un gran tema de discusión y debate. Estas son algunas de las grandes historias de transporte e infraestructura que se avecinan en el horizonte, en este año y en el futuro.

Evitando Alpine

El aumento del tráfico de camiones comerciales podría afectar a toda la región. Pero en Alpine, los residentes se han interesado en particular después de que los funcionarios el año pasado describieran a los 90 a través del centro de la ciudad como un “principal generador de carga”.

“La última frontera se ha ido”, lamentó Amit Rangra, un hombre de negocios alpino, en una carta al editor. Con el aumento del tráfico destinado a la región, a Rangra le preocupaba que la calidad de vida de Big Bend pudiera “desaparecer en cinco años”.

Para empeorar las cosas, Alpine ya se ha enfrentado a los dolores de cabeza de Union Pacific, que posee vías férreas que atraviesan la ciudad y estaciona regularmente trenes en las principales intersecciones en el centro de la ciudad. A principios de este año, el Ayuntamiento de Alpine incluso aprobó una ordenanza para multar a la empresa por los cruces bloqueados.

En una reunión del consejo de la ciudad la semana pasada, el administrador de la ciudad, Erik Zimmer, enfatizó a los residentes que él y otros funcionarios se estaban asegurando de que TxDOT tuviera en cuenta los mejores intereses de Alpine.

“¿Qué significa eso para Holland Avenue?” preguntó sobre la posibilidad de más tráfico en la US 90. “¿Qué significa eso para el turismo a través de la ciudad, si tiene camiones que, en lugar de pasar cada minuto, podrían pasar cada 30 segundos?”

Para aliviar estos problemas, el plan de TxDOT considera un desvío ferroviario y vial para Alpine. Si eso es lo que quieren los residentes de Alpine, TxDOT puede intentar trabajar con la ciudad para que esto suceda, dijo Chris Weber, un ingeniero local de la agencia, en una entrevista.

Aún así, Weber enfatizó que “cada comunidad es diferente” y que ha habido casos de “comunidades que fueron pasadas por alto y que se salieron del mapa”. Por esa razón, dijo que algunas comunidades finalmente han decidido que los desvíos no son para ellos. Entre sus ejemplos estaba Fredericksburg, la famosa ciudad de Hill Country que recientemente rechazó una oportunidad de desvío. También lo hizo Alpine en la década de 1960, dijo Weber.

Transmigrantes

Los transmigrantes son comerciantes centroamericanos que compran y revenden bienes de consumo de los Estados Unidos. Antes de la pandemia de coronavirus, según los informes, México estaba cambiando el puerto de entrada designado para los transmigrantes a Presidio / Ojinaga, y los funcionarios de la tranquila ciudad de Presidio denunciaban simultáneamente el cambio y se preparaban para manejar una gran afluencia de tráfico de nuevos camiones.

Con la frontera entre Estados Unidos y México cerrada en gran medida al tráfico no esencial, y con los funcionarios de todo el mundo preocupados, el problema se ha quedado en gran parte en el camino. Entre los corredores, hay rumores de que los funcionarios mexicanos podrían retrasar o cancelar la ruta transmigrante de Presidio por completo, pero los funcionarios de la ciudad de Presidio dicen que no han escuchado nada. No ha habido actualizaciones en el Diario Oficial de la Federación, el registro federal mexicano. Juan Carlos Loera de la Rosa, un alto funcionario en el estado de Chihuahua que anteriormente desempeñó un papel en las discusiones sobre transmigrantes, no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.

Dado que la ubicación de las rutas transmigrantes depende de las decisiones de los funcionarios mexicanos, TxDOT no tiene ningún papel en la decisión y tampoco tuvo actualizaciones. Pero los transmigrantes, no obstante, obtienen un par de menciones en el nuevo informe de TxDOT. Su interés en el tema, como dice el informe, es “cómo se debe administrar el tráfico transmigrante” si los conductores locales ven repentinamente un aumento repentino del tráfico en la Ruta 67 de los EE. UU.

Sin embargo, Weber dice que los planes de TxDOT no dependen de ningún transmigrante planes de México. En cambio, la agencia cree que crear más carriles para adelantar y mejorar la capacidad de conducción en la US 67 ayudará no solo al tráfico comercial futuro, sino también a los automovilistas que ya están en la carretera.

“Ya sean de Centroamérica, Marfa o Dallas, esa es la belleza de esas mejoras”, dijo Weber. “Son victorias rápidas. No dependen de si conseguimos otros 1000 coches al día “.

Más ferrocarril

En una de las historias de tránsito más grandes, pero menos controvertidas, del año, los funcionarios de la ciudad de Presidio esperan ansiosamente un nuevo enlace de tren entre Estados Unidos y México que, según dicen, podría traer más empleos e impuestos a la ciudad con problemas de liquidez. Aunque Presidio tenía anteriormente un puente ferroviario internacional, se quemó en 2008, y los trabajos de reparación ni siquiera comenzaron hasta 2018.

Si bien las compañías de trenes a menudo poseen su propio ferrocarril, el puente Presidio es diferente: es propiedad de TxDOT. Y una vez que se reconstruya el puente, la agencia dice que podría tener grandes beneficios económicos en Presidio y más allá.

“Este aumento potencial representa una oportunidad de desarrollo económico no solo para el área de estudio de siete condados, sino también para las regiones adyacentes”, afirma TxDOT en su informe. Entre los productos que se espera utilicen la nueva ruta se encuentran el ganado, el algodón y los productos derivados del petróleo.

El mes pasado, en una carta a los funcionarios de Presidio, Texas Pacífico, la compañía mexicana que arrienda la línea, dijo que había recibido una subvención para “comenzar inmediatamente los trabajos de mejora del ferrocarril” y esperaba tener una línea ferroviaria en funcionamiento a principios de 2021. Ferromex, Texas Mientras tanto, la empresa matriz de Pacífico también está trabajando en mejoras ferroviarias en Chihuahua.

“Es imperativo que el tráfico ferroviario pueda comenzar a fluir tan pronto como sea físicamente posible mover los vagones por el puente”, escribió la compañía en su carta. “Estamos entusiasmados de tener la oportunidad de desempeñar un papel clave para ayudar a reconstruir las economías de Texas, Estados Unidos y México como proveedor de transporte internacional”.

Los funcionarios de la ciudad de Presidio no podrían estar más felices. “Tenemos un puerto de entrada, lo que nos hace únicos en todas partes de la región”, dijo Joe Portillo, administrador de la ciudad. Pero incluso con el siguiente puerto de entrada más cercano en El Paso, Portillo dijo que el de Presidio estaba “subutilizado”, dejando en gran parte a la ciudad fronteriza fuera de los miles de millones de dólares del comercio entre Estados Unidos y México cada año.

“Si miras las cantidades en dólares, es fenomenal”, dijo Portillo, y con el ferrocarril mejorado en Presidio, espera que su ciudad también pueda sacar provecho. “Si tuviera ese dinero trabajando aquí”, agregó, “eso significa más instalaciones, compañías de camiones, compañías de seguridad y áreas de almacenamiento. Creará más puestos de trabajo “.