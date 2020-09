Un encuestado afortunado del censo ganará $100 para The Bean Café

By Big Bend Sentinel

TRI-COUNTY – Hay cientos de recompensas que se están rifando los que se inscriban para completar el censo antes de la fecha límite del 30 de septiembre.

La semana pasada en el condado de Presidio solo uno de cada cuatro hogares había respondido al censo. Las cifras finales de 2010 fueron casi el doble, y después de que el coronavirus ralentizó los esfuerzos de conteo, los funcionarios locales están trabajando arduamente para recuperar el tiempo perdido.

Shelley Bernstein, organizadora de Marfa Steps Up y miembro del comité de conteo completo, comenzó a hacer los cálculos. “Yo estaba como, espere un minuto, no podemos perder millones de dólares que ingresan al condado en los próximos años debido al recuento”, dijo. Al hablar con Rainer Judd, el presidente de la junta directiva de Judd Foundation, la fundación se asoció con Marfa Steps Up para recopilar los números de teléfono de cualquier persona que no haya sido contada, para que los trabajadores del censo puedan comunicarse y ayudarlos a completar el conteo.

A partir de esa asociación, los esfuerzos se inspiraron en otras ciudades locales, lo que dio lugar a premios en Fort Davis, Alpine y Presidio también.

“El conteo se cierra el 30, el sorteo se cierra el 29”, dijo Bernstein. “Necesitamos que la gente se registre antes de eso para ser contados”.

Marfa Steps Up y la Judd Foundation se asociaron con el esfuerzo del censo del Far West Texas del Consejo de Gobierno de Río Grande para ayudar a aumentar el conteo del censo ofreciendo un gran obsequio de alimentos.

Entre los premios de Marfa se encuentran cinco tarjetas de regalo Convenience West BBQ de $ 50, cinco tarjetas de regalo Porter’s de $ 50, 150 Burritos Marfa y 30 grandes DQ Blizzards.

Peggy O’Brien, la coordinadora de Get Out the Count del COG, ha descubierto que la recopilación de números de teléfono es un “método de difusión fácil y realmente eficaz, por lo que lo estamos construyendo”, dijo Bernstein.

Las personas ingresan su número en un formulario y los trabajadores del censo llaman. Esto ayuda al personal del censo a conectarse con las personas rápidamente sin la necesidad de tener contacto físico, y el personal del censo puede guiar a las personas sobre cómo responder por teléfono y brindarles el apoyo que necesitan.

Los hogares que no hayan completado el censo pueden seguir el enlace de su ciudad e ingresar su número de teléfono para ingresar y ganar premios.

190 premios que incluyen parrillada, burritos, Porter’s, DQ:

Marfa Counts (inglés): https://bit.ly/marfacounts

Marfa Cuenta (Español) l: https://bit.ly/marfacuenta

$ 100 en alimentos y bebidas no alcohólicas en The Bean Cafe:

Presidio Counts (inglés): http://bit.ly/presidiocounts

Presidio Cuenta (Español): http://bit.ly/presidiocuenta

Uno de los 30 cupones para una bola doble de helado en Fort Davis Drug Store:

Fort Davis Counts (inglés): http://bit.ly/fortdaviscounts

Cuenta Fort Davis (español): http://bit.ly/fortdaviscuenta

Uno de los 30 cupones para una bola doble de helado en Plaine:

Alpine Counts (inglés): http://bit.ly/alpinecounts

Cuenta Alpine (español): http://bit.ly/alpinecuenta

Ayude a asegurarse de que todos los hogares se incluyan en el censo de EE. UU. Antes del 30 de septiembre y gane premios en el camino. Ser contado es fácil: use el enlace para ingresar su número de teléfono. Los trabajadores del censo llamarán y automáticamente ingresará para ganar.