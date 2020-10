Coronavirus, en cifras

By Stephen Paulsen

LOS TRES CONDADOS — El gráfico anterior muestra los recuentos de casos y muertes de coronavirus en Presidio, Brewster y los condados de Jeff Davis, así como para Ojinaga, una ciudad mexicana que limita con el condado de Presidio, y la Universidad Estatal Sul Ross en Alpine. Los datos de los Estados Unidos provienen del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y están actualizados al martes 29 de septiembre. Los datos de la Universidad Estatal Sul Ross provienen del rastreador COVID en línea de la escuela, y las cifras de Ojinaga provienen del gobierno del estado de Chihuahua y están actualizadas a partir del lunes 28 de septiembre.

Los funcionarios de los condados de Presidio y Brewster están informando un mayor número de casos totales que el estado. Como The Big Bend Sentinel informó anteriormente, a menudo hay discrepancias en los recuentos de casos de los funcionarios locales y estatales, ya sea porque los funcionarios estatales aún no han actualizado sus números o porque no están seguros de si un caso debe clasificarse en la región. Los funcionarios estatales tampoco incluyen casos probables en sus datos, lo que a veces hacen los funcionarios locales.

Para propósitos de datos, los lectores pueden asumir que los casos en la Universidad Estatal de Sul Ross son un subconjunto de los casos del condado de Brewster, pero eso no es necesariamente cierto. En una reunión del Concejo Municipal de Alpine en septiembre, Ekta Escovar, entonces la autoridad de salud local del condado de Brewster, explicó que los funcionarios estatales generalmente cuentan a los estudiantes universitarios en su dirección permanente (donde viven sus padres) sobre su dirección temporal (donde están viviendo para la universidad). Eso significa, por ejemplo, que un estudiante de Sul Ross de Marfa se contabilizaría en el condado de Presidio en lugar de Brewster.

Esa lógica tenía sentido, dijo Escovar, porque el estado no quería contar dos veces los casos y porque muchos estudiantes universitarios en todo el estado están tomando clases remotas. Aún así, sintió que era importante que el condado de Brewster rastreara los casos en Sul Ross, porque esos estudiantes normalmente viven, comen y compran en Alpine. Esa es otra razón probable por la que las propias cifras del condado de Brewster suelen ser más altas que las del estado.

La Universidad Estatal de Sul Ross proporciona información sobre recuentos de casos totales y activos. Para calcular el número de pacientes recuperados, The Big Bend Sentinel está restando el número de muertes y casos activos del número total de casos. Pero “recuperado” en este caso no significa que un paciente esté completamente libre de síntomas o que no tenga problemas crónicos. Más bien, solo significa que un paciente ya no es contagioso y que los trabajadores de la salud ya no consideran que su infección por coronavirus sea “activa”.

El recuento de casos activos del condado de Brewster se ha desplomado en los últimos meses, una señal de que Alpine se ha recuperado en gran medida de un brote a finales de junio y principios de julio. Mientras tanto, las cifras del condado de Presidio no capturan el hecho de que, hasta ahora, una cantidad desproporcionada de sus muertes provienen de la ciudad de Presidio.