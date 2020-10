Conocer a los candidatos, parte 1: TX-23 y Distrito 74 de la Cámara de Representantes de Texas

By Big Bend Sentinel

Bienvenido a la primera parte de nuestra serie para conocer a los candidatos. La votación anticipada comenzó en Texas la semana pasada, con un sitio de votación en el Edificio USO en Marfa y en el Edificio Anexo C en Presidio. Con el día de las elecciones a la vuelta de la esquina, Presidio International se acercó a los candidatos de la región para darles la oportunidad de hablar sobre los problemas que afectan a los residentes de Big Bend. Esta semana presenta dos carreras importantes en la zona. Primero, está la carrera por TX-23, un distrito de campo de batalla donde Gina Ortiz Jones, una demócrata, se enfrenta a Tony Gonzales, un republicano, por el escaño en el Congreso del republicano saliente Will Hurd.

A nivel estatal, también estamos analizando la carrera del Distrito 74 de la Cámara de Representantes de Texas. Anteriormente ocupado por el representante estatal demócrata Poncho Nevárez, Nevárez anunció el año pasado que no buscaría la reelección. Esta carrera presenta a Ruben Falcon, republicano, y Eddie Morales, demócrata. Estén atentos a la segunda parte de nuestra serie la próxima semana, donde veremos las carreras regionales del Senado estatal de Texas, así como la carrera por tres escaños en el Concejo Municipal de Marfa.

23° DISTRITO CONGRESIONAL DE TEXAS

TONY GONZALES (R)

¿Cuál es su prioridad número uno en el cargo y cómo afectará a los residentes?

Mi prioridad número uno es volver a encarrilar nuestra economía y reabrirla por completo de manera segura. La pandemia ha hecho tanto daño a los medios de vida de tantas personas, y el Congreso debe concentrarse en ayudar a nuestra gente a recuperarse.

Nuestra región está fuera de una de las principales carreteras interestatales y tiene menos de 20.000 residentes. Una vez en cargo, representará una gran parte de Texas. ¿Cómo se asegurará de que se escuchen nuestras voces y se representen nuestras necesidades?

He viajado a todos los rincones de este distrito y he escuchado las preocupaciones de tantas personas como he podido. No me importa si eres republicano, demócrata o independiente; me postulo para servir a todo Texas-23. Con demasiada frecuencia, Washington ignora las áreas rurales de Estados Unidos y tiene que cambiar. Trabajaré duro para asegurarme de que nuestras áreas rurales obtengan los recursos federales que necesitan para prosperar.

Muchos residentes de este distrito tienen que viajar más de 90 millas para acceder a cuidados intensivos y especializados. Algunos residentes mayores incluso se mudan por esta razón. ¿Tiene un plan para hacer que la atención médica sea más asequible, más accesible y menos confusa para los residentes, y qué papel cree que debería desempeñar el gobierno?

Debemos concentrarnos en aumentar el acceso a la atención médica para los habitantes de las zonas rurales de Texas. Mi oponente quiere ir en la dirección opuesta instalando una toma completa del gobierno de la atención médica, un desastre para las zonas rurales de Texas. Tenemos que concentrarnos en ampliar las opciones y el acceso y reducir los costos, no en socializar la medicina y aumentar los impuestos a la clase media para pagarla como mi oponente quiere hacer. Creo que debemos reducir las cargas y el papeleo cada vez mayores que no mejoran la atención al paciente y los costos que se imponen a los médicos y las prácticas médicas debido a los mandatos y regulaciones federales. Esta fue la fuerza impulsora en Obamacare que llevó a los médicos a la quiebra después de su aprobación. Además, debemos proteger, evaluar y posiblemente expandir los programas federales de condonación de préstamos estudiantiles para médicos que deseen trabajar en un entorno rural.

Un estudio reciente mostró que el condado de Presidio tuvo algunas de las mayores disminuciones de población entre las ciudades de Texas, ya que los residentes se van en busca de mejores oportunidades laborales y viviendas más asequibles. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes y las familias de toda la vida puedan prosperar aquí?

Necesitamos encontrar nuevas formas de incentivar la creación de empleo en las zonas rurales de Estados Unidos. Crecí, en parte, en las zonas rurales de este distrito y conozco los desafíos que enfrentamos. Pero también sé que la gente aquí es resistente y solo quiere una oportunidad justa del Sueño Americano, y eso es por lo que estoy corriendo para luchar.

En sus últimos meses en el cargo, el representante Will Hurd ha presionado para ampliar los parques y puntos de referencia, desde un Parque Nacional Big Bend más grande hasta un sitio patrimonial de la Escuela Blackwell en Marfa. ¿Qué papel ve para los parques, la recreación y el turismo en nuestra área, tanto en lo que se refiere a la economía local como a la calidad de vida de los residentes?

Ciertamente, nuestros parques e industrias turísticas juegan un papel importante en las economías de las comunidades dentro de este distrito. El Distrito 23 del Congreso tiene más parques federales que cualquier otro distrito del Congreso. A la gente le encanta visitar el aire libre y nuestro distrito tiene muchas oportunidades para que la gente lo haga. Siempre seré un defensor luchando por los recursos naturales que nuestro distrito proporciona a las familias para que aprendan y pasen tiempo juntos al aire libre.

La crisis del coronavirus ha presentado importantes desafíos no solo para la seguridad pública sino también para la economía local. ¿Cómo puede la región proteger a las empresas y los trabajadores sin comprometer la salud pública? ¿Y cómo se asegurará de que la región de Big Bend tenga los recursos adecuados para manejar esta crisis, desde pruebas y rastreo de contactos hasta equipos de protección?

Tenemos que hacer todo lo anterior. Tenemos que invertir en el equipo para ayudarnos a reabrir de forma segura. Las dos cosas, la infraestructura de atención médica y la construcción de nuestra economía, van de la mano. No podemos reabrir por completo y con éxito sin hacer el arduo trabajo de invertir en las tecnologías sanitarias necesarias para combatir el virus.

GINA ORTIZ JONES (D)

¿Cuál es su prioridad número uno en el cargo y cómo afectará a los residentes locales?

Mi prioridad número uno siempre será luchar por familias trabajadoras como la mía. Mi historia comienza hace más de 40 años, cuando mi madre vino a este país como empleada doméstica para una oportunidad en el Sueño Americano. Ella nos crió sola a mi hermana y a mí, y no siempre fue fácil. Mi madre tenía varios trabajos y muchas horas, y confiamos en inversiones críticas, no en limosnas, sino en inversiones como almuerzo reducido y vivienda subsidiada, para llegar a fin de mes.

Fui a la universidad con una beca del ROTC de la Fuerza Aérea de cuatro años y serví en la Fuerza Aérea, me desplegué en Irak y pasé casi 15 años trabajando para proteger nuestra seguridad nacional porque sabía que tenía que retribuir a un país que le había dado a mi familia tanto. Ahora, me postulo para el Congreso porque sé que proteger nuestra seguridad nacional comienza con la protección de nuestra seguridad económica aquí en casa.

A corto plazo, eso comienza con controlar esta pandemia y obtener más alivio en manos de las familias trabajadoras y las pequeñas empresas para que puedan recuperarse y podamos reabrir con seguridad. A largo plazo, significa hacer inversiones para crear más empleos bien pagados, garantizar que cada estudiante reciba una educación pública de primera clase y ampliar el acceso a atención médica asequible y de calidad para que todas las familias de este distrito tengan las mismas oportunidades que permitieron que crezca saludable, obtenga una educación y sirva a nuestro país.

Nuestra región está fuera de las principales carreteras interestatales y tiene menos de 20.000 residentes. Una vez en el cargo, representará una gran parte de Texas. ¿Cómo se asegurará de que se escuchen nuestras voces y se representen nuestras necesidades?

No podemos dejar atrás a los tejanos en ninguna parte de este distrito, ya sea que viva en un pueblo pequeño como Terlingua o en una gran ciudad como San Antonio. Los 29 condados de este distrito son igualmente importantes.

Antes de la pandemia, estaba en todo este distrito, incluso me reuní con gente de Marfa y Alpine y Presidio y Marathon y otras comunidades en todo el área de los tres condados, y estoy comprometida a luchar por las familias trabajadoras en cada parte del distrito 23 de Texas. Distrito del Congreso. Si soy elegida, definitivamente tendré una oficina de distrito en el oeste de Texas, y también espero trabajar con líderes locales, incluidos el alcalde Manny Baeza y el alcalde John Ferguson, por quien estoy orgulloso de contar con el respaldo, para asegurar que la región de Big Bend está bien representado en el Congreso.

Muchos residentes de este distrito tienen que viajar más de 90 millas para acceder a cuidados intensivos y especializados. Algunos residentes mayores incluso se mudan por esta razón. ¿Tiene un plan para hacer que la atención médica sea más asequible, más accesible y menos confusa para los residentes, y qué papel cree que debería desempeñar el gobierno?

Para muchas familias, particularmente en nuestras pequeñas ciudades y comunidades rurales, la atención médica de calidad y asequible todavía está fuera de su alcance. Este tema es profundamente personal para mí. Cuando volví a casa de Irak, quería sorprender a mi mamá, pero ella me sorprendió. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer y que ya estaba recibiendo quimioterapia. Nunca olvidaré el miedo que sentí de pie en su cocina y escuchando la noticia: que podría perder a mi mamá, pero también que su cuidado podría llevar a nuestra familia a la bancarrota.

Afortunadamente, tenía un buen seguro médico gracias a su trabajo como maestra de escuela pública, lo que le salvó la vida. Pero todas las familias merecen la misma oportunidad de luchar. Trabajaré para proteger y expandir la Ley de Atención Médica Asequible, introducir una opción pública para aumentar la competencia y reducir los costos, fortalecer nuestros hospitales rurales y clínicas comunitarias, permitir que Medicare negocie el costo de los medicamentos recetados, invertir en banda ancha para aumentar el acceso a telesalud y proteger programas como ACA, Seguro Social, Medicare y Medicaid que son fundamentales para mantener nuestras instalaciones de atención médica rurales.

Mientras tanto, mi oponente apoya la “eliminación” de la ACA, y tal como lo han hecho los republicanos de Washington durante la última década, no ha elaborado ningún plan para los 300,000 tejanos en este distrito con afecciones preexistentes como diabetes o asma a quienes se les podría negar la cobertura sin las protecciones de la ACA. Eso está mal y es especialmente cruel durante una crisis de salud pública en curso.

Un estudio reciente mostró que el condado de Presidio tuvo algunas de las mayores disminuciones de población entre las ciudades de Texas, ya que los residentes se van en busca de mejores oportunidades laborales y viviendas más asequibles. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes y las familias de toda la vida puedan prosperar aquí?

Los tejanos de la región de Big Bend, incluido el condado de Presidio, quieren que sus hijos puedan crecer y ver un futuro aquí. En el país más rico del mundo, en un estado con una economía de $ 1.8 billones, hacer las inversiones que necesitan nuestras comunidades no es una cuestión de recursos, es una cuestión de liderazgo.

En el Congreso, lucharé para crear más empleos bien pagados invirtiendo en el sector de energía limpia en rápido crecimiento y asegurándome de que el puerto de entrada de Presidio tenga la certificación ag, una importante fuente de ingresos para Presidio. En lugar de “acabar” con el derroche e ineficaz muro fronterizo que apoya mi oponente, trabajemos para aumentar el comercio y el tráfico entre Presidio y Ojinaga. Necesitamos ampliar el acceso a la banda ancha para que las pequeñas empresas puedan competir, los pacientes puedan utilizar la telemedicina y la telepsiquiatría, y el aprendizaje y el trabajo remotos sean opciones fiables. Y necesitamos fortalecer nuestras clínicas de salud rurales y capacitar, atraer y retener a los trabajadores de la salud en esta área de Texas, para que los residentes puedan obtener la atención que necesitan en la comunidad en la que viven.

También tuve el honor de reunirme con estudiantes en Presidio High School, y está claro que si bien el talento es universal, la oportunidad no lo es. Como producto orgulloso de las escuelas públicas, lucharé para asegurar que todos los estudiantes, independientemente del código postal, tengan una educación pública de primera clase, que incluya habilidades avanzadas y capacitación vocacional, para que nuestros estudiantes estén preparados para los trabajos del futuro.

En sus últimos meses en el cargo, el representante Will Hurd ha presionado para ampliar los parques y puntos de referencia, desde un Parque Nacional Big Bend más grande hasta un sitio patrimonial de la Escuela Blackwell en Marfa. ¿Qué papel ve para los parques, la recreación y el turismo en nuestra área, tanto en lo que se refiere a la economía local como a la calidad de vida de los residentes?

Nuestras tierras públicas y puntos de referencia históricos no son solo un motivo de orgullo para nuestra comunidad que merece protección, sino que son un motor económico fundamental, y uno que se ha visto muy afectado por la pandemia. Tenemos que tener COVID-19 bajo control para que podamos reabrir y dar la bienvenida de manera segura y completa a los viajeros que quieran visitar los tesoros que nuestro distrito tiene para ofrecer.

En el Congreso, trabajaré para proteger no solo estos recursos naturales y puntos de referencia históricos, sino también para proteger infraestructura como Amtrak, que es un vínculo fundamental para los turistas que se dirigen a Big Bend. Tampoco deberíamos desperdiciar $ 15 mil millones de dólares en el muro fronterizo apoyado por Tony Gonzales y el presidente Trump. No solo podríamos gastar esos miles de millones en otras prioridades como crear empleos bien pagados, mejorar el acceso a atención médica de calidad y asequible e invertir en banda ancha rural, sino también un muro fronterizo que se apodere de tierras privadas y atravesaría Big Bend, amenazando el medio ambiente local. sería una farsa absoluta.

La crisis del coronavirus ha presentado importantes desafíos no solo para la seguridad pública sino también para la economía local. ¿Cómo puede la región proteger a las empresas y los trabajadores sin comprometer la salud pública? ¿Y cómo se asegurará de que la región de Big Bend tenga los recursos adecuados para manejar esta crisis, desde pruebas y rastreo de contactos hasta equipos de protección?

Si bien los tejanos están trabajando arduamente para practicar el distanciamiento social y otras pautas de los CDC, y los líderes en el área de los tres condados se han esforzado para proteger la salud pública, incluso implementando esfuerzos de rastreo de contactos locales, todavía no tenemos un plan federal para garantizar nuestra las comunidades tienen las pruebas, el rastreo de contactos y el EPP que necesitan. Es completamente inaceptable que, gracias a fallas a nivel estatal y federal, las comunidades en la región de Big Bend hayan tenido que esperar semanas entre rondas de pruebas y que, a más de seis meses de esta crisis, los datos sobre los casos de COVID-19 sean críticos para Saber si nuestras comunidades se encuentran en medio de otro brote se retrasa con demasiada frecuencia.

Solo podemos proteger a las empresas y los trabajadores abordando esta pandemia por completo, y eso significa elegir líderes que prioricen escuchar a los expertos médicos en lugar de politizar la salud pública y trabajar para retrasar, distraer y negar en medio de una crisis en curso. Y aunque mi oponente dijo que más pagos de estímulo harían que los tejanos “se queden en casa y vean Netflix”, lucharé por otra ronda de alivio de COVID-19 para las familias trabajadoras, incluida la ayuda directa y más asistencia para las pequeñas empresas.

DISTRITO 74 DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS

RUBEN FALCON (R)

¿Cuál es su prioridad número uno en el cargo y cómo afectará a los residentes locales?

Soy un conservador fiscal. Creo que todo gasto debería tener una fuente de financiación directa. El estado de Texas que sigue funcionando, incluso con la disminución de los ingresos debido a COVID-19 y la caída del petróleo en 2020, muestra que el presupuesto estatal está inflado y que es hora de hacer una “línea cero” del presupuesto. Traiga a todas las agencias estatales y pídales que justifiquen sus gastos. Quiero poner fin a los mandatos no financiados; agotan los recursos de los gobiernos locales. Y quiero que el jefe de tasaciones del condado sea un puesto electo.

Nuestra región está fuera de las principales carreteras interestatales y tiene menos de 20.000 residentes. Una vez en cargo, representará una gran parte de Texas. ¿Cómo se asegurará de que se escuchen nuestras voces y se representen nuestras necesidades?

Texas HD74 es el distrito estatal más grande del país y el más ignorado. La razón por la que se ignora más es que desde principios de la década de 1990, el representante estatal de este distrito ha sido del partido político opositor como gobernador. Si soy elegido, seré del mismo partido que el gobernador, el vicegobernador y el presidente de la cámara. Esto facilitará que nuestro distrito, sus ciudadanos y nuestros problemas sean relevantes.

Muchos residentes de este distrito tienen que viajar más de 90 millas para acceder a cuidados intensivos y especializados. Algunos residentes mayores incluso se mudan por esta razón. ¿Tiene un plan para hacer que la atención médica sea más asequible, más accesible y menos confusa para los residentes, y qué papel cree que debería desempeñar el gobierno?

Tenemos la libertad de vivir donde queramos. Sin embargo, todos tenemos que tomar decisiones que afectan nuestras vidas, ya sea en el lugar donde viven nuestros hijos y nietos o en el acceso a atención médica especializada. El gobierno no puede jugar un papel en eso. Me encantaría prometerles un hospital en cada pueblo y una clínica en cada rincón, pero la realidad es que primero tenemos que solucionar el problema de ingresos y gastos en el Capitolio. Luego, podemos trasladar los fondos a las zonas rurales de Texas, donde realmente se necesitan.

Un estudio reciente mostró que el condado de Presidio tuvo algunas de las mayores disminuciones de población entre las ciudades de Texas, ya que los residentes se van en busca de mejores oportunidades laborales y viviendas más asequibles. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes y las familias de toda la vida puedan prosperar aquí?

Sin duda, la gente se está yendo de las zonas rurales de Texas y se está mudando a la ciudad. El costo de mantener nuestras escuelas, carreteras y hospitales se deja en manos de los que nos quedamos, mientras vemos que nuestros impuestos a la propiedad aumentan constantemente para pagar esas necesidades. Tengo un plan para reemplazar los impuestos a la propiedad con un impuesto al consumo. Los propietarios de viviendas, los propietarios de tierras y los propietarios de negocios no pueden seguir pagando por todos para disfrutar de los beneficios de vivir bajo el paraguas de Texas. ¡Todos deberían contribuir!

La crisis del coronavirus ha presentado importantes desafíos no solo para la seguridad pública sino también para la economía local. ¿Cómo puede la región proteger a las empresas y los trabajadores sin comprometer la salud pública? ¿Y cómo se asegurará de que la región de Big Bend tenga los recursos adecuados para manejar esta crisis, desde pruebas y rastreo de contactos hasta equipos de protección?

Con 20 años de servicio público electo, soy un “Halcón de control local”. El estado no debe interferir con las decisiones que toman los gobiernos locales con respecto a cómo manejar sus comunidades; en cambio, el estado debería ofrecer asistencia para apoyar cualquier acción que tomen. Los ciudadanos locales ven a sus funcionarios electos en la tienda, la iglesia o simplemente en la comunidad. Son fáciles de abordar, para que se les hagan preguntas o se les ofrezca información sobre todos los asuntos locales. Y cuando eso no funcione, elimínelos.

EDDIE MORALES (D)

¿Cuál es su prioridad número uno en el cargo y cómo afectará a los residentes locales?

Luchando por el financiamiento continuo para la educación pública y las mejoras de infraestructura dentro del Distrito 74. Estas dos prioridades tienen un efecto directo en los ciudadanos de todas las edades y debemos asegurarnos de que Austin se encargue del Distrito 74.

Nuestra región está fuera de las principales carreteras interestatales y tiene menos de 20.000 habitantes. Una vez en cargo, representará una gran parte de Texas. ¿Cómo se asegurará de que se escuchen nuestras voces y se representen nuestras necesidades?

Planeo continuar trabajando con personas en todo el distrito mediante el uso de tecnología como videoconferencia y reuniones públicas en el ayuntamiento. También planeo continuar mis contactos regulares con funcionarios electos y ciudadanos a través de las amistades establecidas desde la carrera primaria. Las personas pueden unirse a nuestro boletín de campaña y mantenerse en contacto con los asuntos importantes para el distrito, o informarnos sobre sus inquietudes en: www.moralesfortexas.com y registrarse. Finalmente, planeo visitar el Distrito 74 con regularidad, como lo hice durante toda la campaña.

Muchos residentes de este distrito tienen que viajar más de 90 millas para acceder a cuidados intensivos y especializados. Algunos residentes mayores incluso se mudan por esta razón. ¿Tiene un plan para hacer que la atención médica sea más asequible, más accesible y menos confusa para los residentes, y qué papel cree que debería desempeñar el gobierno?

Definitivamente apoyaré todos los esfuerzos para expandir Medicaid y apoyar o co-autorizar la legislación que recluta profesionales médicos en áreas rurales a través de programas de condonación de préstamos. Los médicos también necesitan un aumento en el reembolso de Medicaid, y debemos exigir que las áreas rurales reciban fondos adecuados para las necesidades médicas.

Un estudio reciente mostró que el condado de Presidio tuvo algunas de las mayores disminuciones de población entre las ciudades de Texas, ya que los residentes se van en busca de mejores oportunidades laborales y viviendas más asequibles. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes y las familias de toda la vida puedan prosperar aquí?

Crear y desarrollar oportunidades económicas en estas áreas rurales es clave para el progreso continuo de cualquier comunidad. Debemos incrementar nuestros esfuerzos para mejorar nuestra infraestructura estatal y apoyar la industria del petróleo y el gas que es vital para el Distrito 74. Apoyaré una legislación razonable destinada a reducir el desperdicio de la industria del petróleo y el gas y detener la práctica de la quema. También debemos crear oportunidades y caminos para la inversión continua en proyectos de energía renovable, así como apoyar a Blue Origin, la compañía de exploración espacial propiedad de Jeff Bezos de Amazon que está utilizando Van Horn como ubicación principal o sus lanzamientos de cohetes. Para crear oportunidades de vivienda asequible, debemos asegurarnos de que el estado apoye a los municipios locales y los gobiernos del condado con sus mejoras de infraestructura. Cuando los servicios públicos básicos están disponibles, el crecimiento de la comunidad es mucho más fácil de lograr.

La crisis del coronavirus ha presentado importantes desafíos no solo para la seguridad pública sino también para la economía local. ¿Cómo puede la región proteger a las empresas y los trabajadores sin comprometer la salud pública? ¿Y cómo se asegurará de que la región de Big Bend tenga los recursos adecuados para manejar esta crisis, desde pruebas y rastreo de contactos hasta equipos de protección?

Necesitamos exigir un plan nacional contra la pandemia, así como un plan estatal que ponga la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos en primer lugar. Como propietario de una pequeña empresa, conozco de primera mano toda la seguridad y las precauciones que los propietarios deben tomar cuando operan tiendas minoristas. El gobernador debe devolver el control local a los municipios y condados. Junto con la autoridad de salud local, los gobiernos locales pueden abordar mejor las necesidades de la comunidad en una pandemia. Seguiré apoyando los esfuerzos para establecer grupos de trabajo especiales que estén a cargo de la localización de contratos. El estado también debe asegurarse de que las ciudades, los condados y los distritos escolares tengan equipo PPE y suficientes pruebas de COVID-19 para abordar las necesidades de la comunidad.