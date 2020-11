Conocer a los candidatos, parte 1: Distrito Senatorial 29 de Texas

By Big Bend Sentinel

CÉSAR BLANCO (D)

¿Cuál es su prioridad número uno en el cargo y cómo afectará a los residentes locales?

Ahora más que nunca, West Texas necesita un líder dispuesto a elevarse por encima de la política para poner a nuestra gente en primer lugar y hacer las cosas.

El problema que está en primer plano en la mente de todos es COVID-19. La pandemia ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas. Necesitamos mantener el oeste de Texas seguro y fuerte. La recuperación de la pandemia es mi máxima prioridad. Eso significa garantizar que las personas tengan acceso a atención médica de calidad y asequible, proteger a nuestras personas mayores, apoyar a las pequeñas empresas y a los trabajadores desplazados, garantizar que nuestros estudiantes, maestros y personal estén seguros cuando regresen al aula, crear un manual de estrategias para la pandemia en todo el estado que siga la ciencia, y Asegurarse de que las regiones más afectadas y las comunidades afectadas de manera desproporcionada tengan un acceso equitativo a las futuras vacunas COVID-19.

Nuestra región está fuera de las principales carreteras interestatales y tiene menos de 20.000 residentes. Una vez en el cargo, representará una gran parte de Texas. ¿Cómo se asegurará de que se escuchen nuestras voces y se representen nuestras necesidades?

Tuve el honor de trabajar para miembros del Congreso que representaban al oeste de Texas. Conozco a los líderes, no solo a los funcionarios electos, sino también a los líderes comunitarios. Entiendo los problemas que son exclusivos de las zonas rurales.

Si soy elegido, continuaré con los mismos esfuerzos de alcance comunitario que hago como representante estatal. Tendremos líneas abiertas de comunicación, alcance comunitario y visitas regulares a la región. También exploraremos el uso de videoconferencias y el uso de tecnología para conectar a los constituyentes con nuestras oficinas de distrito y capitolio. Creo que un funcionario electo debe ser accesible para sus electores, y siempre tendré una puerta abierta para mis electores y responderé a la correspondencia.

Muchos residentes de este distrito tienen que viajar más de 90 millas para acceder a cuidados intensivos y especializados. Algunos residentes mayores incluso se mudan por esta razón. ¿Tiene un plan para hacer que la atención médica sea más asequible, más accesible y menos confusa para los residentes, y qué papel cree que debería desempeñar el gobierno?

Aprobar la expansión de Medicaid en Texas podría ser una de las herramientas más efectivas para abordar los impactos económicos y de salud causados ​​por COVID-19. Devolvería dólares de los contribuyentes de Texas a nuestro estado por una suma de $ 10 mil millones por año y puede brindar seguro médico a más de 1.7 millones de familias sin seguro en todo Texas. Desde 2010, Texas ha cerrado más hospitales que cualquier otro estado de la nación, al menos 20 de los cuales eran rurales, porque los republicanos se negaron a expandir Medicaid. La expansión de Medicaid ayudará a mantener las luces encendidas en los hospitales rurales para garantizar que las zonas rurales de Texas tengan acceso a atención médica crítica.

También presionaré para expandir permanentemente las opciones de telemedicina. Esto ayudará a los pacientes a continuar los tratamientos y las citas por teléfono o virtualmente mientras se mantienen seguros, y nos aseguraremos de que nuestros médicos y proveedores de atención reciban una compensación justa para que puedan seguir viendo a los pacientes de forma remota. A medida que el estado de Texas continúa respondiendo al COVID-19 y mantiene los servicios y operaciones de atención médica regulares en todo el estado, la telemedicina es una de las herramientas más valiosas que tenemos para garantizar que los tejanos sigan recibiendo los servicios de salud que necesitan.

West Texas y El Paso son áreas designadas para la escasez de profesionales de la salud. Como senador estatal, continuaría luchando por el financiamiento total de nuestras escuelas y programas médicos, dentales y de enfermería locales en SRSU, TTUHSCEP, UTEP y EPCC para mejorar el acceso a los profesionales de la salud en la región.

Un estudio reciente mostró que el condado de Presidio tuvo algunas de las mayores disminuciones de población entre las ciudades de Texas, ya que los residentes se van en busca de mejores oportunidades laborales y viviendas más asequibles. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes y las familias de toda la vida puedan prosperar aquí?

Mejorar la educación pública, el acceso a la atención médica, el transporte, la infraestructura del agua y la conectividad de banda ancha puede ayudar a los residentes y familias de toda la vida a prosperar en el condado de Presidio y en las zonas rurales de Texas, y estos temas serán una prioridad para mí en el Senado de Texas.

En la última sesión fui coautor y ayudé a aprobar el Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes para proporcionar $ 4.5 mil millones en reformas educativas centradas en los estudiantes, $ 5 mil millones para desgravaciones fiscales a la propiedad y $ 2 mil millones para aumentos dinámicos para maestros trabajadores. Necesitamos continuar con estas inversiones históricas en la educación pública y oponernos a los vales para escuelas privadas.

Para aumentar el acceso a la atención médica, lucharé por la expansión de Medicaid para brindar cobertura a 1.7 millones de tejanos y ayudar a mantener abiertos los hospitales rurales, expandir las opciones de telemedicina e invertir en nuestros programas médicos, dentales y de enfermería en SRSU, TTUHSCEP, UTEP y EPCC.

Para mejorar la movilidad y la seguridad del transporte en el oeste de Texas, apoyaré el Plan Maestro de la US 67, que se desarrolló en coordinación con los condados y las comunidades a lo largo de la carretera, para identificar metas a corto y largo plazo para la región.

Texas está muy atrasado en un plan estatal de banda ancha, y creo que el estado necesita comenzar el proceso de creación de uno de inmediato para ayudar a conectar nuestras comunidades rurales a Internet de alta velocidad.

El agua sustenta el empleo y es el sustento de los agricultores, la industria y las comunidades rurales. Apoyo los esfuerzos de Texas para asegurar que Texas esté recibiendo su parte justa de agua bajo el Pacto de Río Grande con Nuevo México y el Tratado de Agua de 1944 con México, y realiza inversiones en proyectos de infraestructura de agua.

La crisis del coronavirus ha presentado importantes desafíos no solo para la seguridad pública sino también para la economía local. ¿Cómo puede la región proteger a las empresas y los trabajadores sin comprometer la salud pública? ¿Y cómo se asegurará de que la región de Big Bend tenga los recursos adecuados para manejar esta crisis, desde pruebas y rastreo de contactos hasta equipos de protección?

COVID-19 ha afectado todas las facetas de nuestras vidas. La salud y la seguridad de los tejanos deben ser nuestra máxima prioridad. Todos estamos juntos en esto y debemos trabajar juntos para proteger a nuestra comunidad, y eso significa seguir los consejos de los expertos en ciencia y salud pública, no las agendas políticas.

Como representante del estado, he trabajado de la mano con los funcionarios locales para asegurarme de que el estado responda a las necesidades locales. Por ejemplo, hace semanas, cuando los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar nuevamente en El Paso, le escribí una carta al gobernador Abbott solicitando flexibilidad y recursos para que nuestra comunidad aborde nuestros desafíos únicos. Días después, el gobernador Abbott envió personal médico y equipo de protección personal (PPE) al área para ayudar a nuestra comunidad.

La semana pasada también escribí una carta al Grupo de Trabajo sobre Preparación y Respuesta a Enfermedades Infecciosas para asegurar que las regiones más afectadas y las comunidades afectadas de manera desproporcionada no se queden atrás en los planes futuros de distribución y asignación de la vacuna COVID-19.

Como senador estatal, continuaré trabajando con nuestros funcionarios locales y fomentaré las relaciones con los líderes estatales para asegurar que el estado responda a nuestras solicitudes.

BETHANY HATCH (R)

¿Cuál es su prioridad número uno en el cargo y cómo afectará a los residentes locales?

Elegir una prioridad es difícil cuando el distrito tiene necesidades increíblemente diversas. Desde la reforma tributaria hasta la educación y el abordaje de los problemas del agua que enfrentan nuestros condados rurales, hay muchos temas que son tan importantes para los residentes de todo el distrito. Debido a que las necesidades varían tanto, es importante que asumamos las principales prioridades de cada condado. Sin embargo, una cosa que es común en todos los condados es la necesidad de crecimiento económico. Nuestro distrito tiene gente increíble y trabajadora que quiere más trabajos y oportunidades para venir al oeste de Texas. El resto de Texas tiene una economía en auge y una oportunidad increíble, y debemos llevar eso a nuestro distrito. Como propietaria de una pequeña empresa, tengo la experiencia necesaria para generar el crecimiento económico que tanto necesitamos en nuestra comunidad.

Nuestra región está fuera de las principales carreteras interestatales y tiene menos de 20.000 residentes. Una vez en el cargo, representará una gran parte de Texas. ¿Cómo se asegurará de que se escuchen nuestras voces y se representen nuestras necesidades?

Planeo usar tecnología para permitir que más residentes del Distrito Senatorial 29 compartan sus preocupaciones. Estamos muy lejos de Austin y quiero asegurarme de que nuestros residentes puedan comunicarse conmigo o con mi oficina siempre que surja un problema. También realizaré ayuntamientos regulares en todos los condados de nuestro distrito. Es imposible representar a los residentes de condados tan diversos si no existe una comunicación constante entre el representante y la comunidad. También me aseguraré de capacitar a los residentes interesados ​​sobre cómo pueden participar más en el proceso legislativo. La Legislatura de Texas tiene una tecnología increíble que permite a cualquier residente realizar un seguimiento de las facturas, establecer alertas y ver el progreso de la legislación que considera importante. Luego, cada residente podrá comunicarse con nuestra oficina en Austin y hacernos saber lo que piensan de cualquier proyecto de ley que se esté discutiendo y cómo quieren que vote. Necesitamos utilizar eso y brindar a los residentes de este distrito una forma de participar más en lo que está sucediendo en el Capitolio.

Muchos residentes de este distrito tienen que viajar más de 90 millas para acceder a cuidados intensivos y especializados. Algunos residentes mayores incluso se mudan por esta razón. ¿Tiene un plan para hacer que la atención médica sea más asequible, más accesible y menos confusa para los residentes, y qué papel cree que debería desempeñar el gobierno?

Necesitamos desregular nuestro sistema de atención médica para que los proveedores de atención médica más calificados puedan operar en todo el estado. La zona rural de Texas tiene una gran necesidad de opciones más accesibles, y al exigir que los profesionales médicos se adhieran a regulaciones innecesarias, es demasiado difícil para ellos ofrecer opciones más asequibles y accesibles. El gobierno debe apartarse del camino de los profesionales médicos y permitir que los pacientes y los médicos tomen el control de su atención médica. Una opción podría ser permitir la reciprocidad en la concesión de licencias. Si un profesional médico tiene licencia en otro estado, Texas debería facilitar que esa persona ejerza aquí. Si hacemos que sea menos costoso y requiera más tiempo que un profesional médico capacitado de otro estado ofrezca sus servicios cuando se muden aquí, entonces veremos un aumento en el acceso a la atención médica en todo el estado.

Un estudio reciente mostró que el condado de Presidio tuvo algunas de las mayores disminuciones de población entre las ciudades de Texas, ya que los residentes se van en busca de mejores oportunidades laborales y viviendas más asequibles. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes y las familias de toda la vida puedan prosperar aquí?

Necesitamos una reforma fiscal y desarrollo económico en este distrito. Las ciudades más grandes de todo el estado reciben constantemente más atención de nuestros funcionarios electos y más empleos van a esas ciudades. Es hora de que tengamos a alguien que luche para traer esos trabajos al oeste de Texas. El condado de Presidio no debería estar perdiendo población. Deberíamos trabajar para aumentar el desarrollo económico y el crecimiento del empleo incentivando a las empresas a elegir países que han sido ignorados durante demasiado tiempo. He trabajado en el sector privado durante más de una década y he sido dueño de mi propio negocio durante seis años. Tengo la experiencia que necesitamos para traer más trabajos y oportunidades a nuestro distrito.

La crisis del coronavirus ha presentado importantes desafíos no solo para la seguridad pública sino también para la economía local. ¿Cómo puede la región proteger a las empresas y los trabajadores sin comprometer la salud pública? ¿Y cómo se asegurará de que la región de Big Bend tenga los recursos adecuados para manejar esta crisis, desde pruebas y rastreo de contactos hasta equipos de protección?

Cada cheque de pago es esencial para alguien, y el gobierno debería permitir que las empresas desarrollen procedimientos inteligentes y seguros que les permitan operar sin comprometer la seguridad. Los funcionarios estatales deben servir como una fuerza estabilizadora para sus ciudadanos y como una fuerza de apoyo en equipo con nuestro sistema de salud estatal. COVID definitivamente ha aumentado la conciencia pública sobre la higiene adecuada, el distanciamiento y la salud pública en general. Y también ha obligado a las empresas a buscar formas de continuar las operaciones explorando enfoques nuevos e innovadores para lograr los servicios de la empresa. Al mismo tiempo que reforzamos nuestro sistema de salud pública para adelantarnos a COVID, debemos ser conscientes de los efectos que las decisiones gubernamentales tienen sobre los dueños de negocios y la economía estatal. Los tejanos son resistentes, innovadores y completamente capaces de hacer ajustes donde sea necesario.