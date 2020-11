Las escuelas recortaron el aprendizaje virtual ya que los tres condados ven casos en aumento y calificaciones en baja

By Stephen Paulsen

TRI-CONDADO — Frente a informes crecientes de calificaciones reprobatorias y absentismo escolar, muchos funcionarios escolares locales están decidiendo que el costo-beneficio del aprendizaje virtual simplemente ya no funciona. Es un problema que se ve en todo el estado, ya que las escuelas luchan por mantener a las personas seguras y, al mismo tiempo, mantener las calificaciones de los estudiantes.

Pero a medida que las escuelas de la región han reabierto, los funcionarios de salud locales han advertido que las clases en persona probablemente aumentarán la propagación del coronavirus. La región ya ha visto al menos un brote vinculado a una escuela pública, después de que se confirmara que 10 estudiantes y personal de Marfa ISD tenían el virus el mes pasado. Presidio ISD también ha visto al menos 16 casos.

En un correo electrónico a los padres el martes, el superintendente de Marfa ISD, Oscar Agüero, anunció el caso más reciente del distrito, un empleado tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria. “Le pedimos que, como siempre, esté atento a los síntomas del COVID-19”, escribió.

Luego, el miércoles, la escuela encontró tres casos más confirmados que involucraban a dos empleados y un estudiante. El distrito escolar cerrará al menos el próximo lunes 16 de noviembre.

El mes pasado, Presidio ISD se convirtió en uno de los distritos escolares locales más recientes en reducir el aprendizaje virtual. El 21 de octubre, la junta escolar votó para enviar a los estudiantes que faltaron o reprobaron clases de regreso a la escuela en persona. También se habla de enviar a todos los niños a finales de este mes.

“Nuestro equipo administrativo ha estado revisando el aprendizaje a distancia”, escribió el superintendente Ray Vasquez en una carta a los padres, y decidió “que el concepto de aprendizaje a distancia no ha tenido éxito para la mayoría de nuestros estudiantes”. Los estudiantes que están aprobando clases y cumpliendo con las pautas de asistencia aún podrán asistir de forma remota por ahora, al igual que aquellos con un diagnóstico o contacto confirmado de coronavirus.

Vasquez no respondió al cierre de esta edición a las solicitudes de comentarios, incluidas las preguntas sobre qué porcentaje de estudiantes están actualmente de regreso en clases presenciales. En la carta a las familias, Vásquez dijo que más del 40% de los estudiantes estaban “reprobando una o más clases”, lo que indica que una proporción significativa del cuerpo estudiantil tendrá que regresar a la escuela en persona.

Ethel Barriga, presidenta de la junta escolar, y Velva Sáenz, vicepresidenta, tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición. Pero Alfredo Muñiz, quien se desempeña como secretario de la junta, dijo que la junta esperaba mejorar el rendimiento y la asistencia de los estudiantes con el cambio.

“Como otros distritos, estamos en un punto en el que creemos que es hora de que nuestros hijos vuelvan a la escuela”, explicó Muñiz. Junto con los funcionarios escolares de la región, Muñiz y otros en Presidio habían decidido que el aprendizaje virtual no era suficiente para ayudar a los niños.

Presidio ISD no es la única escuela que ha tomado esta decisión. La misma noche en que el Distrito Escolar Independiente de Presidio votó a favor de reducir el aprendizaje virtual, la junta escolar de Alpine votó para eliminarlo por completo.

Otros distritos escolares de la región están tomando las mismas decisiones, como informó anteriormente Marfa Public Radio. Fort Davis ISD y Valentine ISD también cancelaron las opciones de aprendizaje virtual el mes pasado.

En Alpine, 98 estudiantes asistían a instrucción remota cuando la junta escolar votó para poner fin al aprendizaje virtual. De ellos, 85 han regresado al aprendizaje en persona en Alpine ISD, mientras que el resto está encontrando otras opciones de aprendizaje remoto como educación en el hogar, dijo la superintendente Becky McCutchen en un correo electrónico el lunes.

A pesar del aumento de casos en Alpine, McCutchen dijo que todos los casos nuevos en la ciudad parecían estar relacionados con la comunidad y no con la escuela. Dado que el condado de Brewster ya no tiene una autoridad de salud, la escuela ha estado haciendo su propio rastreo de contactos, dijo McCutchen.

Aún así, enfatizó que Alpine ISD está tomando precauciones y que los funcionarios escolares simplemente no sentían que el aprendizaje virtual estuviera funcionando. “La decisión de poner fin al aprendizaje remoto como una opción voluntaria se tomó por muchas razones”, escribió, “la razón principal era la brecha de aprendizaje que seguía creciendo”.

Erik Zimmer, el administrador de la ciudad de Alpine, dijo que estaba de acuerdo con la decisión de la escuela. “El rendimiento bajó, el absentismo escolar aumentó y el bienestar de los estudiantes estaba en riesgo”, dijo. “Creo que tomaron la decisión correcta”.

Zimmer señaló no solo el rendimiento académico, sino también problemas en la vida personal de los estudiantes, desde problemas de salud mental hasta abuso en el hogar.

“No nos gusta hablar sobre cuántos niños son abusados ​​o descuidados en casa”, dijo. Y para esos niños, “la escuela es su espacio seguro”.

Pero a medida que el número de casos sigue aumentando en los tres condados, los cambios están resultando controvertidos para los padres, los estudiantes y el personal, incluso en Presidio.

El rastreador de Presidio ISD muestra 16 casos activos en el distrito escolar, pero no está claro qué mide exactamente ese número, y el rastreador afirma que se actualizó por última vez el 11 de octubre.

Presidio ISD ha anunciado al menos cuatro casos de coronavirus desde entonces. En un aviso a los padres, PISD dijo que un diagnóstico positivo para un empleado de la escuela primaria estaba “directamente relacionado” con una “cohorte de casos positivos” en la escuela.

Irvin Olivas, maestro de estudios sociales de octavo grado en Presidio ISD, calculó que ha visto alrededor de cinco estudiantes adicionales en cada clase desde que el distrito terminó el aprendizaje virtual para los estudiantes con dificultades. Pero era difícil decirlo con certeza, dijo, porque algunos estudiantes aún faltaban a la escuela debido a diagnósticos o contactos de coronavirus.

Olivas y su esposa, que también enseña en el distrito escolar, decidieron cancelar la inscripción de sus tres hijos en Presidio ISD y, en cambio, inscribirlos en un programa estatal de aprendizaje en el hogar. “Simplemente no me siento cómodo con los casos que han ocurrido”, dijo.

Olivas dijo que entendía por qué los funcionarios escolares estaban preocupados por la caída de las calificaciones y las tasas de asistencia. Pero como él lo vio, los estudiantes que luchaban antes de COVID eran los mismos que luchaban ahora. No estaba seguro de que el aprendizaje en persona hiciera una diferencia, especialmente dadas todas las demás interrupciones de la pandemia de coronavirus.

“A medida que aumentaron los casos, hemos colocado a más personas en los edificios”, agregó Olivas. “No entiendo la lógica”. Y dado que los estudiantes con dificultades solo podían trabajar desde casa si tenían un contacto con el coronavirus o una prueba positiva, le preocupaba que el enfoque de la escuela fuera “100% reactivo” en lugar de proactivo.

Otros en la ciudad comparten las preocupaciones de Olivas. John Ferguson, el alcalde de Presidio, argumentó que no tenía sentido concentrarse en mejorar las calificaciones de los estudiantes si hacerlo significaba exponer a sus familias a enfermedades contagiosas.

“Nuestra primera y principal prioridad debe ser superar esta pandemia con personas que se mantengan saludables”, dijo. Reconoció que los estudiantes en Presidio tenían dificultades, pero enfatizó que la ciudad necesitaba priorizar la seguridad y “reagruparse después de que tengamos las cosas bajo control”.

Malynda Richardson, directora de Presidio EMS, también se preocupó por los mayores riesgos asociados con el regreso a la educación presencial. Ella pensó que las escuelas primero deberían intentar otras estrategias para mejorar las calificaciones.

Después de todo, señaló, muchos residentes de Presidio tienen comorbilidades, muchos estudiantes viven en hogares multigeneracionales y los niños no son exactamente conocidos por su higiene. “Quizás el Distrito Escolar Independiente de Presidio está haciendo todo lo posible, pero ¿qué sucede cuando esos niños dejan la escuela?” ella dijo. “¿Están tomando esas precauciones? Los niños normalmente se sienten invencibles “.

En Marfa, el superintendente Oscar Agüero dijo que Marfa ISD no tenía planes de cancelar el aprendizaje virtual. En cambio, el distrito ha estado ofreciendo inscribir a estudiantes de distritos de la región donde se ha eliminado el aprendizaje virtual.

“En este momento, la comunidad está diciendo que eso no es lo que quieren”, dijo Agüero sobre los recortes al aprendizaje virtual. Pero en el caso de algunos estudiantes que tienen dificultades con las calificaciones o el ausentismo, el distrito “recomienda encarecidamente” que los padres devuelvan a sus estudiantes, dijo.

Marfa ISD enfrenta los mismos desafíos que otros distritos escolares, con aproximadamente una cuarta parte del cuerpo estudiantil actualmente reprobando clases. Pero Agüero dijo que la escuela está probando otros enfoques para mejorar esas calificaciones, incluidas las visitas domiciliarias y las llamadas a la familia.

El Dr. John Paul “JP” Schwartz, la autoridad de salud local en el condado de Presidio, reconoció que los estudiantes de la región están luchando. Pero al mismo tiempo, fue franco sobre los riesgos de enviar a todos los niños de regreso a la escuela.

“Si tus padres están muertos, no importa si obtuviste buenas calificaciones ese semestre o no”, dijo. “En este momento, las escuelas no pueden reabrir de forma segura”.

Pensó que las escuelas estaban atrapadas en una posición difícil, ya que intentan mantener a los estudiantes seguros y educados mientras también siguen las pautas estatales y federales. Lo llamó una “tarea imposible” y dijo que se les pide a las escuelas que cumplan “metas que no son realistas para empezar”.

A principios de este mes, TEA actualizó una vez más sus pautas, requiriendo que las escuelas busquen una certificación si quieren terminar la instrucción remota para estudiantes individuales en lugar de una escuela completa o un nivel de grado completo. El Dr. Schwartz argumentó que durante la crisis del coronavirus, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros líderes estatales estaban haciendo política en un esfuerzo por reabrir rápidamente las escuelas. “No han podido tener una política ni remotamente coherente, aparte de que necesitamos que nuestras escuelas vuelvan a abrir”, dijo.

Al igual que el alcalde Ferguson, el Dr. Schwartz cree que los líderes locales deben priorizar la seguridad pública, al menos por ahora. Reconoció que los estudiantes y las empresas de todo el país, incluida su propia clínica de salud, están luchando contra los efectos de la pandemia. Pero al mismo tiempo, el crecimiento del coronavirus se acerca a niveles “exponenciales”. “Nuestros números de casos están aumentando”, dijo, “y van a aumentar más”.

A medida que aumenta el número de casos en todo el país, el Dr. Schwartz dijo que los residentes deben seguir sacrificándose. Y si las escuelas deciden que las clases en persona son absolutamente necesarias, él cree que primero deberían reducir los posibles riesgos de transmisión, incluidos los deportes de contacto.

“Esto no me va a ganar amigos, pero no veo cómo puedes distanciarte de manera segura y chocarte con alguien más y resoplar y resoplar”, dijo. “No veo nada que salga de los CDC sobre cómo se puede jugar al fútbol de forma segura”.