Mientras los equipos de pruebas militares planean desmovilización, el futuro de las pruebas locales es incierto

By Abbie Perrault

LEJANO OESTE DE TEXAS — Los residentes del Condado de Presidio se han basado en equipos de pruebas militares durante meses para proporcionar sitios de pruebas locales, pero esos equipos pronto podría ir lejos. En una reunión del Tribunal de Comisionados del Condado de Presidio la semana pasada, Gary Mitschke, coordinador de gestión de emergencias del condado de Presidio, dijo que los equipos estaban listos para desmovilizarse este mes. Dijo que ahora las autoridades locales necesitarian manejar las pruebas en la región.

“Las pruebas de hoy y mañana probablemente serán las últimas en algún tiempo”, dijo Mitschke en la reunión del jueves 12 de noviembre. En el futuro, “las pruebas probablemente recaerán en las jurisdicciones locales para que lo tomen y lo tomen”. Los planes para comprar kits de prueba COVID-19 y una máquina de prueba estaban en la agenda de la corte de comisionados, donde Mitschke explicó que esos suministros se usarían para realizar pruebas locales bajo el control del condado, en lugar de depender de sitios administrados por el estado.

En una entrevista esta semana, Mitschke dijo que primero le habían informado “eso era todo” para las pruebas militares. “Después del 15, iban a desmovilizar a los equipos de la guardia nacional”, dijo Mitschke. Pero luego recibió buenas noticias el lunes.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Texas pudo asegurar una ronda adicional de pruebas con los MTT. (Ense incluye una lista completa de fechas y ubicaciones The Big Bend Sentinel.)Sin embargo, a Mitschke también se le dijo que sería la última ronda de pruebas antes de que los equipos militares se “desmovilizaran”, lo que hace que el futuro de las pruebas MTT sea incierto.

La Guardia Nacional de Texas ha prestado servicios a los residentes del oeste de Texas desde abril, cuando llegaron las pruebas financiadas por el estado. El Big Bend Sentinel se acercó a TDEM para determinar cuándo ocurriría la desmovilización de esos guardias, si había planes para que los equipos de prueba futuros regresaran al área de Big Bend y para preguntar cuál es el consejo de TDEM para las comunidades locales que buscan pruebas.

En un comunicado, el Jefe de Medios y Comunicaciones de TDEM, Seth Christensen, respondió que “TDEM continúa trabajando con nuestros socios del Departamento Militar de Texas y utiliza proveedores llave en mano para realizar pruebas móviles según lo solicitado por los funcionarios locales en todo el estado”.

“Como ha sido el caso desde abril, los funcionarios locales que identifiquen la necesidad de realizar pruebas en su comunidad pueden solicitar pruebas móviles al estado de Texas a través de su SubdirectorTDEM local oDistrito Coordinador de”, escribió. “Hasta la fecha, los equipos estatales de pruebas móviles han recopilado y obtenido más de 1,4 millones de muestras”.

Avelardo “Al” Talavera, un coordinador de distrito de TDEM, lo expresó de manera más directa en un correo electrónico el lunes, diciendo a los jueces del condado de West Texas y a los EMC que TDEM se había enterado de que West Texas “tendrá los equipos militares para uno la semana pasada”. Los equipos de prueba militares se desmovilizarán “después del 24 de noviembre”, dijo el coordinador a los funcionarios. “Los programé a todos para una fecha más de prueba”. El coordinador compartió un horario para las pruebas del oeste de Texas que comienzan el viernes en Presidio.

TDEM todavía estaba “trabajando en otras vías para realizar pruebas”, dijo Mitschke, refiriéndose a las conversaciones que tuvo con Talavera. Mitschke dijo que los pocos fondos restantes para el alivio del coronavirus que tenía el condado de Presidio podrían usarse para la compra de kits de prueba. “Lo que estaremos viendo es realizar pruebas caso por caso o si hay un punto caliente”, dijo. “Al hacer pruebas para el público en general, simplemente no sé cómo podría hacerlo el condado, ya sea monetario o personal”.

Mientras tanto, Linda Molinar, directora ejecutiva de Preventative Care Health Services, dijo que las clínicas de la compañía están experimentando un aumento en los residentes interesados ​​en hacerse la prueba ahora mismo. Si bien su clínica solo prueba a aquellos que muestran síntomas de COVID-19, dijo que el personal de la clínica está abrumado por la demanda de pruebas.

“Incluso estas últimas tres semanas, no hemos podido ocuparnos ni siquiera de esa capacidad, ni siquiera de los que estaban muy enfermos. Eso es lo frustrante ”, dijo Molinar. Las enfermeras de PCHS han estado trabajando durante el almuerzo para intentar que más personas se hagan las pruebas últimamente.

“Actualmente nos falta personal en Presidio. No podemos encontrar enfermeras para trabajar desde allí ”, dijo. La clínica está luchando por encontrar enfermeras para Presidio, pero también tiene vacantes para enfermeras en Alpine y en Marfa. “Tuvimos muchos de nuestros pacientes, y sabemos que están enfermos, y tenían que conducir hasta Marfa, pero incluso Marfa tiene escasez de personal”.

Molinar dijo que habría ramificaciones por no poder realizar pruebas a las personas que las desean. “La gente se va a enfermar, no habrá forma de diagnosticarlos, no se pondrán en cuarentena durante 14 días y se pondrán en cuarentena durante unos días hasta que se sientan mejor”, dijo. La falta de pruebas puede conducir a una mayor propagación, dijo, porque las personas pueden descartar sus síntomas como (por ejemplo) alergias o problemas problemas, regresar a sus vidas normales sin hacer una cuarentena completa y potencialmente exponer a otros a COVID-19 mientras todavía son contagiosos.

“Es por eso que las pruebas son tan importantes”, dijo. “Cuando escuchen que son positivos, no querrán estar cerca de su familia y se pondrán en cuarentena. Si no se hacen la prueba, asumirán que es otra cosa “.

Incluso el sitio de pruebas de MTT tuvo problemas para satisfacer la demanda en su visita más reciente a Presidio. Si bien se hicieron las pruebas a 555 personas, el comisionado Eloy Aranda dijo a los funcionarios del condado que se había rechazado a otras personas, a pesar de querer hacerse la prueba.

Molinar se ha enterado de la desmovilización y dijo que sus oficinas han sido contactadas varias veces por diferentes agencias preguntando si la clínica podría proporcionar más pruebas.

“Querían ver si teníamos la capacidad o incluso el deseo, pero siempre decimos: ‘Tenemos el deseo pero no la capacidad’”, dijo Molinar. Su personal ha proporcionado informes a esas agencias que muestran que la capacidad de prueba de sus clínicas es “muy limitada”.

“Definitivamente necesitamos ayuda de agencias externas”, dijo. El personal de PCHS ha seguido previamente a la Guardia Nacional durante los sitios de pruebas estatales, pero Molinar dijo que rápidamente se dieron cuenta de que estaba fuera del alcance de PCHS.

“Tienen su propio sistema que es sofisticado, pruebas que son fáciles y durante todo un día tienen 16 personas”, dijo Molinar sobre los equipos de pruebas militares. “Se necesitarían 16 voluntarios de nuestra comunidad, y eso sería hacer 200 pruebas en un día”, dijo Molinar. También pondría su clínica fuera de servicio por un día, algo que no pueden pagar dadas las necesidades tanto de los pacientes habituales como de los que padecen COVID-19.

“Para nosotros, donde enviamos nuestros laboratorios, requieren una visita al consultorio debido al seguro”, dijo Molinar. “Si las personas no tienen seguro, podemos enviar pruebas para los que no tienen seguro y facturarlas al gobierno federal, pero eso solo hasta diciembre”.

“Deberíamos estar preocupados”, agregó el director ejecutivo de PCHS. Le preocupaba la creciente necesidad de realizar pruebas y la falta de personal para realizarlas.

Molinar no estaba seguro de cómo sería el futuro de las pruebas en el área. “Han pasado ocho meses. Sé que diferentes personas en nuestra comunidad han tratado de encontrar voluntarios para realizar las pruebas y no ha sido factible. La universidad tiene, las escuelas de Alpine lo hicieron, pero luego el resto de la comunidad se queda sin nada “.