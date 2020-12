Felices fiestas y más

By Big Bend Sentinel

Felices fiestas y nos vemos en el Año Nuevo

MARFA — El personal de Presidio International personal les desea a nuestra comunidad una temporada festiva tranquila y un feliz año nuevo. Apreciamos los lectores contínuos de este año y esperamos cubrir el Lejano Oeste de Texas con usted en el año 2021. Como es habitual, el Presidio Internacional no publicara números en las dos semanas finales del año, por lo que nuestra próxima edición estará por venta el 7 de enero, 2021. ¡Felices vacaciones!

***

El documental del equipo editorial de Sentinel se estrenará en el Festival de Cine de Sundance

PARK CITY, UTAH — El Festival de Cine de Sundance anunció esta semana que At the Ready, un nuevo documental dirigido por la Editora en Jefe de Presidio International, Maisie Crow, está programado para estrenarse el 31 de enero de 2021, en su competencia de documentales de Estados Unidos.

La película sigue a los estudiantes de Horizon High School en El Paso mientras se entrenan para convertirse en oficiales de policía y agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras lidian con la realidad de que sus creencias personales y su vida familiar a veces están en desacuerdo con sus objetivos profesionales.

La película está producida por Crow, junto con la editora gerente de Presidio International Abbie Perrault, y la residente de Marfa, Hillary Pierce, quien recientemente produjo el documental de West Texas The River and the Wall.

***

Los parientes que brindan cuidado infantil pueden calificar para un nuevo apoyo financiero

WEST TEXAS — Workforce Solutions Borderplex (WSB) anunció la semana pasada que la organización ampliará los servicios de cuidado infantil, ofreciendo apoyo financiero para pagar los centros de cuidado infantil o para pagar a los parientes desempleados que brinden cuidado de niños.

La inscripción abierta para el cuidado infantil general está activa ahora, lo que brinda a las familias la oportunidad de calificar potencialmente para la cobertura de los gastos del cuidado infantil. Debido a las circunstancias que rodearon la pandemia, WSB solo acepta solicitudes electrónicamente en https://www.borderplexjobs.com/what-we-do/child-care. Para obtener más información o asistencia, llame al (915) 500-7665.

“Ahora más que nunca estamos viendo un aumento en la inscripción en centros de cuidado infantil. Con los padres trabajando y tantos estudiantes en modo de aprendizaje a distancia, es fundamental que nos aseguremos de que nuestros niños reciban el cuidado adecuado ”, dijo Leila Meléndez, directora ejecutiva de WSB.

Debido a la creciente demanda de cuidado infantil, WSB abrirá el programa a un nuevo grupo de cuidadores ampliando el apoyo a los parientes desempleados que desempeñan funciones como proveedores. El proceso para convertirse en un proveedor aprobado comienza con una verificación de antecedentes con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección. Una vez que se confirman las calificaciones, WSB determina la elegibilidad y la tarifa de pago del proveedor mencionado. El cronograma para completar todo el proceso podría demorar hasta 75 días. Es fundamental que el padre del niño también califique para los servicios de cuidado infantil.

“Sabemos que hay muchos miembros de la familia extendida que cuidan a los hijos de parientes y, a menudo, los ayudan con el aprendizaje a distancia desde casa. Sería genial ver que esos miembros de la familia obtengan un pequeño ingreso mientras lo hacen ”, agregó Meléndez.

WSB también está preparada para ayudar a los centros de cuidado infantil existentes con las calificaciones necesarias para formar parte de su red de servicios de cuidado infantil. Los centros de cuidado infantil interesados ​​deben visitar https://bit.ly/WSBProviders, enviar un correo electrónico a WSB a eligibility.ccs@borderplexjobs.com o llamar al (915) 500-7665.