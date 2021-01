Comienza el juicio en el caso que involucra el sitio web de Terlingua supuestamente obsceno

By Stephen Paulsen

TERLINGUA — Ha comenzado un juicio penal contra Tom Arthur, un hombre del área de Terlingua a quien los fiscales acusan de administrar un sitio web obsceno centrado en el abuso sexual infantil. Después de más de un año de presentaciones legales, la selección del jurado comenzó este martes en un juzgado federal en Pecos.

Arthur, quien enfrenta cargos por presunta posesión, transporte y distribución de materiales obscenos a través de su sitio web, fue arrestado por primera vez durante una redada del FBI en su casa en 2019. Pero el caso se ha prolongado por varias razones, incluidas las interrupciones de la pandemia de coronavirus y la naturaleza inusual del caso.

Los cargos contra Arthur se centran en textos y dibujos supuestamente obscenos alojados en el sitio web con fines de lucro de Arthur. Los usuarios contribuyeron con contenido escrito y dibujado al sitio web, cuyo nombre The Big Bend Sentinel no está imprimiendo. Los fiscales alegaron que Arthur ganaba hasta 14.000 dólares al mes.

En una audiencia de fianza en noviembre pasado, los fiscales dijeron que supuestamente también habían recuperado pornografía infantil real mientras registraban la casa y los dispositivos electrónicos de Arthur. Por razones que aún no están del todo claras, esas acusaciones no parecen formar parte de los cargos en su contra. En cambio, el caso del gobierno se centra en tres dibujos y cinco historias que aparecieron en el sitio web de Arthur y que el gobierno alega que son obscenos. Las cinco historias son relatos de abuso sexual de niños. Los fiscales alegan que los dibujos también representan a niños de manera obscena.

El juicio contra Arthur podría resultar un caso de prueba sobre la ley federal de obscenidad. La ley federal prohíbe claramente la pornografía infantil o las representaciones visuales de la misma, pero las leyes sobre contenido similar basado en texto son más complicadas.

Los fiscales argumentan que el sitio web de Arthur, que se inició alrededor de 1996, violó las leyes sobre obscenidad. Dicen que Arthur y los usuarios de su sitio web eran “miembros de un grupo sexual desviado” con un “interés mórbido, degradante o malsano en el sexo” con los niños. Dicen que los dibujos e historias alojados en su sitio web “carecen de un valor literario, artístico y científico serio”.

Los abogados de Arthur argumentan que las historias califican como arte y están protegidas por la Primera Enmienda. Han presentado argumentos similares para los materiales visuales, incluido el cuestionamiento de si los tres dibujos representan a menores.

El abogado principal de Arthur, Mark Bennett, con sede en Houston, no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia. Pero en presentaciones judiciales y en entrevistas anteriores con The Big Bend Sentinel, Bennett ha argumentado que el caso contra Arthur no tiene fundamento.

En una presentacion de abril, Bennett profundizó en las complejas y cambiantes reglas sobre contenido obsceno. “La ley federal ni siquiera pretende prohibir la mera posesión de textos obscenos, ya sea dentro o fuera del hogar”, escribió. También argumentó que, debido a que el sitio web de Arthur tenía contenido que era “supuestamente obsceno, pero no pornografía infantil”, era “trabajo del Congreso imponer reglas, no fiscales”.

Bennett argumentó que el sitio web de Arthur no se centró en el abuso sexual infantil y en su lugar tenía contenido “sobre una serie de temas, algunos pasados”. Él comparó los cargos en su contra con “llevar a una bibliotecaria de un pueblo pequeño ante un jurado de sus compañeros para defender el abastecimiento de sus estantes con una copia de Lolita”. una famosa novela de 1955 que describe una relación entre un hombre de mediana edad y una menor de edad.

En documentos judiciales de la semana pasada, Bennett dijo que planea incluir extractos de dos controvertidos libros eróticos como evidencia: Delta of Venus, de la escritora Anaïs Nin, y 120 Days of Sodom, de Marquis de Sade. También planea mostrar al jurado varias fotografías.

También la semana pasada, Bennett presentó el testimonio de un experto del Dr. David Ley, un psicólogo clínico con sede en Nuevo México. En su testimonio, el Dr. Ley dijo que revisó la evidencia contra Arthur el año pasado en una oficina satélite del FBI en Alpine.

Después de revisar las historias supuestamente obscenas, el Dr. Ley declaró que una historia era “una reminiscencia del libro de 1991 American Psycho”. En cuanto a otra historia que describe el abuso infantil, el Dr. Ley afirmó que “el autor crea una situación en la que el lector se identifica con la víctima del abuso descrito, una técnica sofisticada en la narración”.

“En mi opinión profesional, estos materiales, aunque a menudo son de mal gusto y muy incómodos para muchos lectores, no puede demostrarse que carezcan de un valor científico, literario o artístico serio”, afirmó. También afirmó que los lectores de las historias “pueden experimentar un menor riesgo de delitos de contacto contra los niños”.

En cuanto a los tres dibujos presuntamente obscenos, el Dr. Ley afirmó que solo uno de ellos, un dibujo a lápiz o carboncillo, aparentemente representaba a un menor. Otro mostraba a una mujer de “edad indeterminada” y no mostraba “nada ilegal”, afirmó. También expresó dudas de que el tercer dibujo representara a un menor.

El caso de Arthur se retrasó por primera vez en enero pasado, después de que los fiscales dijeron que el caso contra Arthur era “tan inusual o tan complejo” que era “irrazonable” ceñirse a una fecha de corte original de enero de 2020. Los fiscales también dijeron que habían incautado grandes cantidades de evidencia potencial, incluidos 25 dispositivos de medios y 95 cajas de “libros de orientación sexual”, que llevaría una “cantidad considerable de tiempo” para analizar.

En junio, el caso judicial se retrasó nuevamente. En las presentaciones, los fiscales citaron los impactos de la pandemia de COVID-19, que ha ralentizado los procedimientos judiciales en todo el país.

Los fiscales también dijeron que estaban solicitando “asistencia legal mutua” de los Países Bajos, donde estaba alojado el sitio web de Arthur. Arthur, a quien se le negó la libertad bajo fianza en una audiencia en noviembre de 2019, ha estado bajo custodia desde su arresto, según documentos judiciales.

La pandemia y las complejidades legales de la ley de obscenidad no son las únicas cosas que complican el juicio. Según documentos judiciales recientes, la ex esposa de Arthur, Sandra, dejó a Arthur y se mudó a Hawái poco después de su arresto. Según los informes, también solicitó el divorcio.

Los abogados de Arthur han argumentado que Sandra, como esposa de Arthur durante los presuntos delitos, debería tener prohibido testificar en el juicio. Pero los fiscales argumentaron que Sandra está “dispuesta a testificar” y que incluso si no lo estuviera, “su testimonio podría verse obligado porque su matrimonio ya no es viable”.

Los fiscales también están pidiendo confiscar propiedades de Arthur, incluidos no solo los ingresos y los materiales relacionados con su sitio web, sino también su casa en el área de Terlingua. Argumentan que la casa de Arthur se compró al menos parcialmente con los ingresos de su sitio web supuestamente obsceno y que, independientemente, Arthur usó la casa para administrar el sitio web. La vivienda remota ayudó a Arthur a “facilitar su operación”, argumentaron.

Mientras tanto, los abogados defensores han argumentado que Arthur “no buscó el anonimato desde su ubicación remota” ni “intentó ocultar su identidad”. Argumentaron que “nunca se solicitó ningún enjuiciamiento por obscenidad contra el Sr. Arthur” a pesar de que su sitio web estuvo disponible durante más de dos décadas para “cualquier persona con una tarjeta de crédito y un navegador web”.