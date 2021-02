De la pantalla grande a Big Bend, el actor criado en Presidio Marcus DeAnda regresa a casa para su último papel

By Abbie Perrault

PRESIDIO — Marcus DeAnda siempre quiso ser actor. Cuando su familia se mudó a Presidio en la década de 1970, él solo tenía dos años, y mientras crecía allí, la formación teatral y los conciertos de actuación fueron difíciles de conseguir. Pero este mes, el actor criado en Presidio regresó a Big Bend para su último papel, interpretando al conductor de fuga “Ernesto” en la próxima película Free Dead or Alive.

En el set de Alpine la semana pasada, DeAnda recordó su primer papel, interpretando a uno de los tres cerditos en una producción teatral en la Escuela Primaria Presidio. “En ese entonces no tenían clases de actuación”, recuerda. Pero ese pequeño gusto por el centro de atención le dio un hambre de rendimiento que no ha disminuido desde entonces.

Su dedicación a seguir la carrera lo llevó a estudiar Radio, Televisión y Cine en la Universidad de Texas en Austin después de graduarse de Presidio High School en 1989. Para 2001, vivía en Los Ángeles y consiguió su primer papel en Cold Case.

“Crecí viendo muchas telenovelas y creo que ahí es donde surgió mi gusto por la actuación”, dijo. “Como chico latino, siempre pensé en el chico de Santa Bárbara, A Martinez. Con un apellido como ese, lo miré como: si él puede ser actor, yo también puedo “. Agradece que hoy en día la carrera esté más abierta a una representación diversa en la pantalla.

Desde su primer papel, ha actuado en las principales comedias de televisión como Cougar Town y Modern Family y ha aparecido en telenovelas como The Young and the Restless. “Mis personajes tienden a morir”, dijo DeAnda. “Mi madre siempre está decepcionada por eso. Ella dice, ‘Quiero verte no morir’ ”.

El viernes pasado, apareció en el último episodio de la reiniciada de serie MacGyver, y para el deleite de su madre, sobrevive el episodio.

Con décadas de experiencia en su haber, DeAnda estaba ansioso por regresar a Presidio, para finalmente usar sus habilidades como actor cerca de su ciudad natal y darle a su madre, Aracely DeAnda, un gran abrazo. Ella acaba de recibir su vacuna COVID, lo que facilitó que el actor finalmente la visitara. “Hice una audición para este papel para poder filmar aquí, porque mi mamá todavía está en Presidio”, dijo.

DeAnda interpreta a un conductor de escapadas por su papel en Free Dead or Alive. En el set de la semana pasada, condujo una camioneta blanca a través de una pequeña carretera que pasa por debajo de un puente de ferrocarril en Alpine, mientras las cámaras seguían sus movimientos.

En la historia, una mujer guatemalteca escapa con la ayuda de un “coyote” para evitar un matrimonio forzado en su país de origen. El personaje de DeAnda es contratado para llevarlos a un tren que los conducirá por México, pero el grupo termina en una persecución en auto. Pagar a los funcionarios, escapar de las persecuciones de automóviles y otras payasadas hacen que la película sea una historia que seguramente será emocionante cuando se estrene. “Están tocando lo que la gente tiene que pasar cuando tiene que salir de su país”, explicó.

El equipo filmó en locaciones de Alpine y Terlingua, usando diferentes partes del paisaje local como escenario para Guatemala, El Salvador y México. “Me encanta hacer papeles aquí, estoy familiarizado con el área y me encanta”, dijo.

“No creo que aprecié cómo era cuando era un niño, porque quería salir y actuar”, reflexionó DeAnda. “Me refiero a mirar el cielo, las montañas. Es una ciudad hermosa a la que estoy agradecido como adulto por volver “.