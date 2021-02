Cuando Texas se oscureció, las luces de Presidio permanecieron encendidas. ¿Por qué?

By Stephen Paulsen

PRESIDIO — La infraestructura en Presidio no siempre es la más confiable. El sistema de agua de la ciudad está sobrepresionado y las tuberías principales son demasiado pequeñas, lo que con frecuencia genera fugas y avisos de hervir el agua que duran horas o días.

Pero si bien gran parte de Texas se quedó sin electricidad, agua o calefacción la semana pasada, no solo la tubería de Presidio permaneció prácticamente intacta, sino que la electricidad siguió encendida. Contactados para hacer comentarios la semana pasada, los residentes y funcionarios de la ciudad no sabían de una sola residencia que se quedó sin electricidad durante la tormenta invernal, al menos durante un período de tiempo significativo. Algunos residentes lidiaron con la baja presión del agua, pero no se notaron avisos de hervir el agua.

La buena fortuna probablemente salvó vidas en la ciudad fronteriza, donde algunos residentes dependen de dispositivos médicos eléctricos como tanques de oxígeno, y donde muchos otros viven en hogares que no están equipados para soportar el frío extremo. Al igual que las ciudades de la región, las temperaturas bajaron a un dígito la semana pasada. Pero la suerte también dejó a los funcionarios y residentes de Presidio con una pregunta pendiente: ¿Por qué Presidio se salvó de lo peor de una tormenta invernal que devastó gran parte de Texas, incluidas partes del tri-condado?

Mientras la vida normal continuaba en Presidio la semana pasada, abundaban las teorías. Quizás las instalaciones solares cerca de Presidio habían mantenido funcionando las líneas eléctricas. Quizás una enorme batería de sodio y azufre en la ciudad había mantenido las luces incluso cuando el resto de la red eléctrica había fallado. Esa “gran batería”, o BOB, se instaló en 2010 para combatir los frecuentes cortes causados ​​por una sola línea de transmisión hacia la ciudad.

Quizás, plantearon algunos funcionarios, se debió a un acuerdo con los proveedores de servicios públicos mexicanos para pedir prestada electricidad para Presidio cuando la ciudad oscureció. Pero ese acuerdo terminó hace años, y Ojinaga también experimentó apagones continuos a medida que las temperaturas bajo cero caían en la región. Ninguna de esas teorías explica completamente por qué Presidio se salvó de las fallas de la red eléctrica de Texas, dijo Larry Jones, portavoz de AEP Texas.

“Eso suena a muchas suposiciones”, dijo cuando se le habló de algunas de las teorías predominantes en Presidio. “La mayoría de ellos están equivocados”.

Para ser claros, incluso AEP Texas puede no entender completamente por qué Presidio mantuvo el poder. Cuando la empresa recibe órdenes para apagar los circuitos, como lo hizo la semana pasada, los cortes deben ser “instantáneos” para evitar daños a la red, dijo Jones. Por esa razón, la empresa depende de las computadoras para tomar esas decisiones rápidas.

Aún así, la compañía ingresa variables para cada circuito, incluidos detalles sobre la infraestructura crítica y la carga de energía total esperada. Y eso, dijo Jones, permitió a la compañía hacer algunas conjeturas sobre por qué el poder de Presidio se mantuvo.

Una teoría local se acercó más que las otras. Quizás, teorizaron algunos lugareños, Presidio tenía suficiente infraestructura crítica para ser clasificado como esencial. Después de todo, la ciudad tiene uno de los únicos puertos de entrada en Far West Texas, así como viviendas e instalaciones para la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU.

En una entrevista, Jones confirmó que la infraestructura se clasificó como crítica. Pero aún así, la mera existencia de infraestructura crítica por sí sola no fue suficiente para garantizar la energía la semana pasada.

“Es muy difícil en algunas áreas, si no imposible, encontrar un circuito que no se conecte al menos a una instalación crítica”, dijo Jones. En todo Texas, “teníamos algunas plantas de agua que estaban fuera de servicio, así como algunos hospitales. Hicimos todo lo posible para restaurar su energía lo más rápido posible “.

En cambio, Jones señaló otros aspectos de la red eléctrica local de Presidio, incluida la línea de transmisión única hacia la ciudad. A diferencia de Marfa, donde la compañía pudo cortar la energía en partes de la ciudad, apagar el circuito de Presidio podría haber sumido a toda la ciudad en la oscuridad.

Debido a que Presidio tiene un solo circuito, y debido a que para llegar a las ciudades y hospitales más cercanos se requiere un viaje de más de una hora por carreteras con mucho viento, poner a Presidio en la oscuridad podría haber sido catastrófico, dijo. A diferencia de Marfa y Alpine, la ciudad no habría tenido una estación de calentamiento confiable. “Se habrían hecho todos los esfuerzos posibles para mantener ese circuito fuera de la lista”, dijo Jones.

Además, dijo Jones, Presidio simplemente no consumía tanto poder en comparación con otros circuitos de la región. Incluso si AEP Texas hubiera desactivado la ciudad, la compañía no habría ganado mucho en términos de capacidad total de megavatios. Habría sido una gran pérdida para los residentes de la ciudad, con poca ganancia para la red eléctrica de Texas en general.

Independientemente de las razones exactas por las que los programas informáticos se mantuvieron encendidos en Presidio, los residentes y funcionarios de la ciudad agradecieron la decisión. Malynda Richardson, directora de EMS de la ciudad, dijo que la decisión puede haber salvado vidas literalmente.

En Houston, donde los residentes experimentaron apagones generalizados, la madre de Richardson, de 94 años, se quedó sin electricidad en su casa. La hermana de Richardson tuvo que llevarla a la sala de emergencias, solo para que pudieran mantener funcionando su tanque de oxígeno. Si se hubiera producido una situación similar en Presidio, es posible que los residentes no hubieran podido llegar a tiempo al hospital.

El sistema de escuelas públicas de la ciudad tiene un generador, dijo Richardson, que los residentes podrían haber usado para mantenerse calientes y cargar dispositivos. Pero no está claro cuánto tiempo habría durado ese generador si todo el resto de Presidio se apagara, ni qué habría hecho la gente en una verdadera emergencia médica. Un ejemplo de ello fue el transporte del hospital al Centro Médico Regional Big Bend en Alpine que los trabajadores de EMS tuvieron que hacer en medio de la tormenta invernal. En la confusión de la semana pasada, Richardson no podía recordar exactamente cuándo ocurrió el transporte. Por razones de privacidad médica, tampoco pudo dar muchos otros detalles.

Aún así, el viaje fue un recordatorio de cuán lejos viven los residentes de Presidio de los servicios esenciales, que a veces salvan vidas. Y cuando la ruta 67 de los Estados Unidos a Marfa se congela, esos viajes toman aún más tiempo. “Creo que iban a unas 40 millas por hora”, dijo Richardson sobre esa ambulancia. Y eso fue solo después de que ella llamó al Departamento de Transporte de Texas, para asegurarse de que las partes empinadas de la carretera fueran transitables.

Sin embargo, más que nada, Richardson dijo que los mismos factores que han hecho a Presidio tan vulnerable a la pandemia de coronavirus: la pobreza, origen étnico y una población que envejece, por nombrar algunos, podrían haber dejado a los residentes batallando la tormenta de invierno. Alrededor del 40% de los residentes de Presidio viven por debajo del umbral de pobreza, según las cifras del censo, y alrededor del 96% de los residentes son latinos, un grupo demográfico que se ha visto afectado de manera desproporcionada por la pandemia de coronavirus.

A medida que llegaban informes de cortes de energía de todo el estado, Richardson dijo que no estaba principalmente preocupada por las personas que tomaban oxígeno: solo había una docena más o menos en Presidio, dijo. En cambio, se preocupaba por las personas que vivían en hogares sin clima.

Muchas casas en Presidio “no tienen nada para calentar más que un pequeño calentador eléctrico. Hace poco estuve en uno donde se puede ver la luz del día a través de una grieta en la pared de bloques de hormigón ”, dijo Richardson. “Si se cortara la electricidad, esas personas habrían estado en un mundo de dolor. No habrían podido quedarse en sus hogares “.