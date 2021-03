Los estudiantes de medicina pasan las vacaciones de primavera brindando atención médica gratuita en el oeste de Texas

By Abbie Perrault

PRESIDIO — Un evento gratuito de clínica de salud llegó a Presidio el martes, como parte de un viaje de una semana de la Asociación de Salud Rural de Texas en el Texas College de Medicina Osteopática. No se necesitaba ningún seguro ni documentación para acceder a la atención médica proporcionada, y los lugareños aprovecharon la oportunidad única. Este viernes habrá más atención disponible en Candelaria para los interesados.

Los estudiantes de la escuela con sede en Fort Worth se reunieron en Benito Hall en la Iglesia Santa Teresa en Presidio de 11 am a 6 pm, ofreciendo una amplia variedad de servicios de atención médica que a veces no están disponibles o inaccesibles para los residentes de Presidio.

En ese tiempo, 24 estudiantes, acompañados por dos médicos de pleno derecho, atendieron a unos 30 pacientes. Mallory McMahon, un estudiante que coordinó el viaje misionero de primavera de la escuela al oeste de Texas, dijo que fue un día ajetreado después de ver a 30 pacientes en Terlingua el lunes.

Los estudiantes de medicina que vinieron están en camino de ser médicos y todos están interesados ​​en la medicina rural, y “esperando que algún día podamos ejercer en lugares como Presidio, Sanderson, Candelaria”, dijo McMahon.

“Las mayores necesidades en esta área son la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas”, dijo McMahon. A lo largo del día, muchos pacientes informaron síntomas como cansancio, fatiga y aumento de peso. Con el equipo de laboratorio que habían traído, los estudiantes pudieron diagnosticar a algunos pacientes con diabetes por primera vez.

El grupo ofreció exámenes de detección relacionados con la hipertensión y la diabetes, terapia para tejidos blandos, músculos y articulaciones, exámenes de bienestar, exámenes físicos, ecografías y diagnósticos. También trajeron una atención más general para adultos y pediátricos.

Otra dolencia común que informaron los lugareños el martes fue el dolor físico del trabajo de los pacientes que trabajaban demasiado en sus cuerpos durante los trabajos manuales. Dado que la escuela se especializa en medicina osteopática, los estudiantes pudieron ofrecer a los jornaleros un tratamiento similar a una combinación de terapia de masaje y trabajo quiropráctico.

Los médicos de la escuela ofrecieron recetas no solo para las farmacias con sede en los EE. UU., sino también información sobre medicamentos que estarían disponibles en México para quienes no tienen seguro o los medios para pagar los productos farmacéuticos en los EE. UU. El médico Dr. Bart Pate dirigió a los estudiantes en su viaje misionero en Far West Texas. Nacido y criado en Alpine, quería volver a la zona que amaba y ofrecer ayuda donde sea necesario. Es el segundo viaje anual al Far West Texas que ha realizado el programa de la escuela de medicina, y el evento del año pasado tuvo lugar solo unos días antes de que comenzaran los cierres para COVID-19.

El martes, la atención no estaba en el coronavirus, por lo que no hubo pruebas de COVID-19 ni vacunas contra la enfermedad. El grupo verificó las temperaturas al entrar para tratar de limitar la exposición al virus y también trajo máscaras y equipo de protección personal para donar a los residentes que lo desearan.

Después de una visita a Sanderson el lunes, el grupo se dirigió a Presidio el martes y a Terlingua el miércoles. El viernes 12 de marzo, el grupo se instalará para un último evento clínico en la Iglesia de Santa Teresa en Candelaria de 11 a. M. A 5 p. M. Para ofrecer sus servicios gratuitos.

McMahon estaba agradecida de que las comunidades del Far West Texas le dieran la bienvenida a ella y a sus compañeros de estudios para trabajar con ellos. “Para nosotros es una oportunidad de aprendizaje y cada paciente que vemos nos ayuda a ser mejores médicos”, dijo McMahon. “Por mucho que estemos ayudando a la comunidad, la comunidad nos está ayudando”.