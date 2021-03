Mientras Leach enfrenta escrutinio continuo, el abogado de Milam decide deshacerse de la apelación

By Stephen Paulsen

FAR WEST TEXAS — Ha pasado más de un año desde que un juez local desestimó una demanda presentada por Jeff Leach, el fundador de Basecamp Terlingua y autodenominada investigadora de la dieta y el intestino, contra Katy Milam, una ex empleada que lo acusó de agresión. Pero incluso cuando Leach se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor y ahora también a un juicio penal, esa demanda ha seguido prolongándose en la corte de apelaciones estatal.

Ese caso, que The Big Bend Sentinel cubrió ampliamente, comenzó después de que Milam, quien también se hace llamar Schwartz, le dijo a las autoridades en 2019 que Leach la había retenido y le había dicho que “obtiene lo que quiere”. Leach la demandó por difamación e infligir intencionalmente angustia emocional.

Luego, varias otras mujeres se presentaron con acusaciones en su contra. Una mujer, que pidió no ser nombrada en un informe de The Big Bend Sentinel, presentó una declaración jurada en la que afirmaba que Leach presuntamente la había violado en 2014. Esas acusaciones atrajeron la atención de los fiscales, quienes finalmente acusaron a Leach de un delito grave de agresión sexual. Se enfrentará a un juicio penal por ese cargo a finales de este año.

Leach también se ha enfrentado a un escrutinio creciente fuera del sistema judicial. Airbnb eliminó a Basecamp Terlingua de su plataforma en 2019, citando las “múltiples acusaciones de agresión sexual” en su contra. El año pasado, un reportero de la Science revistaplanteó preguntas sobre si Leach, que ha colaborado con investigadores de la Universidad de Stanford y más allá, tiene una licenciatura.

Este mes, Texas Monthly también se centró en Leach con un artículo titulado “Sobreviviendo a Terlingua”. La revista describió la “reacción violenta” que enfrentaron las mujeres locales, incluida Milam, al hacer públicas las acusaciones de agresión contra Leach.

La historia incluía una entrevista con el medio hermano de Leach, Perry. Perry le dijo a Texas Monthly que le creía a Milam. Los detalles del informe policial de Milam, dijo, le habían hecho pensar: “Está bien, ese es Jeff”.

“Yo le creo a esta mujer”, dijo Perry, “y ni siquiera sé quién es”.

A pesar de estos desarrollos, Leach ha continuado luchando contra su caso de difamación en los tribunales. Después de perder su batalla en la corte local el año pasado, apeló ante la Octava Corte de Apelaciones en El Paso, como The Big Bend Sentinel informó anteriormente. Pidió que el caso continuara como una mediación por lesiones personales, lo que significa que un mediador, y no un juez de la corte, supervisaría el caso.

La abogada de Milam, Jodi Cole, argumentó que la demanda nunca fue un asunto de lesiones personales e instó a la corte de apelaciones a desestimar el caso. “Este no es un caso de lesiones personales”, escribió en una presentación el año pasado. “[Leach] acosó y agredió sexualmente [a Milam], y luego la demandó por difamación e infligir intencionalmente angustia emocional cuando [Milam] denunció la conducta a la policía”.

El tribunal de apelaciones dictaminó en marzo pasado que el caso podría continuar como mediación. Un portavoz de la Octava Corte de Apelaciones le dijo anteriormente a The Big Bend Sentinel que la corte emite automáticamente órdenes de mediación, a las que la otra parte puede oponerse.

En nuevas presentaciones judiciales de este mes, Cole renovó sus esfuerzos para que se desestimara el caso de apelaciones. Primero, en una presentación de 70 páginas el lunes pasado, describió múltiples razones por las que dijo que había sido “legalmente sólido” que un juez de Big Bend desestimara el caso.

Ella argumentó que Leach y su abogado, Rae Leifeste, “no podían demostrar que ninguna de las declaraciones” hechas por Milam “fueran falsas” y, por lo tanto, que no había evidencia de que Milam lo hubiera difamado. Ella argumentó que “si [Leach] sufrió alguna angustia emocional”, no fue por Milam sino porque tenía una “mala reputación” por “sus comportamientos repetidos, incluso llamar la atención de las autoridades policiales”.

Cole argumentó que Leach era “a prueba de difamación”, lo que significa que no podía demandar por difamación, porque “simplemente no tenía reputación que perder”. Ella argumentó que Milam tenía el “derecho de la Primera Enmienda para hablar sobre su experiencia” porque sus acusaciones eran “un asunto de interés público”. Y por último, pero no menos importante, argumentó Cole, no hubo difamación porque Milam había dicho la verdad.

Días después, el jueves, Cole presentó otra moción para agregar más evidencia al expediente. Incluyó la acusación penal de Leach del año pasado, en la que los fiscales locales acusaron a Leach de violación.

También entre las nuevas pruebas se encontraba la Texas Monthly historia de. La historia, dijo, contenía “nueva información relevante”, incluido “otro relato de acoso sexual de un empleado en una pizzería propiedad de [Leach]”.

En una entrevista el martes, el abogado de Leach, Rae Leifeste, dijo que estaba esperando a ver cómo respondía la corte de apelaciones a las últimas presentaciones de Cole antes de presentar una respuesta propia. “Probablemente responderé”, dijo, o “puede que no, dependiendo de lo que decida el tribunal”.

Independientemente, Leifeste dijo que se sentía seguro sobre el caso de difamación. Argumentó que “simplemente no era apropiado” que Cole presentara nuevas pruebas durante el proceso de apelación y, además, que las noticias no eran pruebas admisibles. Sin embargo, los tribunales de todo el país, incluido Texas, generalmente han dictaminado que las noticias son admisibles en los tribunales.

Mientras tanto, Leifeste dijo que también confiaba en el juicio penal, donde también representa a Leach. Como él lo vio, sus oponentes legales estaban tratando de argumentar que Leach era un “chico malo” en lugar de abordar los méritos de cada caso.

“No puedes ser condenado porque generalmente eres un tipo malo”, dijo. “Creo que tenemos una respuesta muy contundente a sus acusaciones”.

En un comunicado, Cole, la abogada de Milam, dijo que ella no “retrocederá cuando se trata de proteger la libertad de expresión de Katy” y “su derecho a ser escuchada”.

“Los problemas legales de Katy se extienden a todos los que nos negamos a ser víctimas”, agregó Cole. “Muchos tejanos no suscriben las viejas formas de culpar a la víctima y nos negamos a ser cómplices”.