Las citaciones virtuales del jurado se dirigen a los buzones de correo del condado de Presidio

By Big Bend Sentinel

CONDADO DE PRESIDIO – El condado de Presidio se está preparando para otro juicio virtual, y el juez local Roy Ferguson pide a los residentes que revisen sus buzones de correo para asegurarse de que no se pierdan la citación del jurado. Cualquiera que sea convocado como posible miembro del jurado para el juicio tiene hasta el viernes 9 de abril para registrarse.

De acuerdo con las precauciones contra el coronavirus, cada parte de este juicio, desde el registro del jurado hasta el juicio en sí, se lleva a cabo en línea. “Estoy orgulloso de nuestra comunidad por liderar el camino en el acceso continuo a la justicia durante la pandemia”, dijo el juez Ferguson en una breve entrevista telefónica el martes. “El condado de Presidio fue uno de los primeros condados del estado en llevar a cabo un juicio con jurado totalmente virtual, y ahora es uno de los primeros en realizar un segundo”.

Una vez que los residentes reciban la citación del jurado, deberán registrarse en www.texas394th.com. A continuación, deberán hacer clic en el botón cerca de la parte superior de la página que dice “Haga clic aquí para responder a la citación del jurado”.

Los posibles jurados deben tener la documentación de la citación preparada, ya que necesitarán una contraseña en ese documento para iniciar sesión. Cualquier persona que tenga preguntas sobre el proceso o que necesite servicios de traducción al español puede obtener ayuda llamando a la línea directa del jurado local al 432-729- 8178.

Para los residentes que no tienen acceso a un dispositivo de computadora, las tabletas están disponibles para recoger en el Palacio de Justicia del Condado de Presidio, así como en el Anexo del Palacio de Justicia en Presidio. Y en cuanto a los residentes que no tienen acceso a Internet en casa o que les preocupa que su acceso a Internet no sea lo suficientemente rápido, hay wifi de alta velocidad gratuito disponible en el juzgado y en las bibliotecas locales tanto en Marfa como en Presidio.

En su entrevista, el juez Ferguson elogió a los residentes locales y a los abogados por mantenerse comprometidos con el sistema de justicia local, incluso cuando los tribunales de toda la región han cambiado en línea durante la pandemia de coronavirus.

“La gente se lo toma en serio y lo trata con la dignidad que se merece”, dijo. “Han acogido los avances en tecnología mientras tratamos de mantener nuestro sistema funcionando. Por eso, y gracias a los esfuerzos de los abogados locales, nuestro tribunal está al día y no ha acumulado casos atrasados ​​”.