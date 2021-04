Conozca a los candidatos parte 1: La Ciudad de Presidio 

By Big Bend Sentinel

Residentes de la ciudad de Presidio votarán para elegir un alcalde y tres miembros del consejo en esta temporada de elecciones. La votación anticipada comienza el 19 de abril, antes del día de las elecciones, el 1 de mayo. El residente de Presidio, John Razo, y el alcalde en funciones, John Ferguson, respondieron a The Presidio International sobre sus visiones de Presidio mientras se enfrentan a la alcaldía. En el consejo, hay dos escaños abiertos para períodos completos, y los titulares Irvin Olivas y Rogelio Zubia se postulan sin oposición para ocupar sus dos lugares. Si bien esos candidatos no completaron el cuestionario de candidatos, la nombrada por el consejo Trisha Runyan y su retador, el residente de Presidio, Abel “Billy” Hernández, hablaron oficialmente sobre por qué creen que deberían ser elegidos para ocupar un mandato pendiente en el consejo.

John Ferguson

Cuéntenos sobre usted. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Mi nombre es John Ferguson y me postulo para alcalde de la ciudad de Presidio.

Vivo en Presidio desde 1987. En 2020, me retiré de una carrera de 33 años en las escuelas de Presidio. Estoy casado y tengo dos hijos mayores. Creo que puedo aportar una valiosa experiencia al cargo de alcalde porque he estado involucrado en asuntos de la ciudad, la escuela y los locales desde que me mudé aquí. Tengo buenas relaciones de trabajo con ciudadanos y dueños de negocios en Presidio, así como con funcionarios del gobierno federal, estatal y del condado. Espero seguir sirviendo a Presidio durante muchos años.

Presidio se encuentra en una encrucijada, ya que muchos funcionarios de la ciudad intentan impulsar el turismo en lo que durante mucho tiempo ha sido una economía más industrial. ¿Qué ve para el futuro de Presidio?

El futuro económico de Presidio probablemente estará estrechamente ligado al comercio internacional. Somos reconocidos como un puerto de entrada emergente en Texas y el crecimiento definitivamente ocurrirá aquí. El Ayuntamiento de Presidio debe seguir logrando el equilibrio correcto entre el crecimiento del sector empresarial y el gobierno de una manera que permita que el desarrollo se produzca de la manera correcta. Creo que el turismo también será una parte más importante de la economía de Presidio, especialmente a medida que el interés en Big Bend continúa creciendo. Presidio debe aspirar a ser una ciudad donde la gente quiera visitar, y eso significa preservar nuestra cultura e historia, mientras que al mismo tiempo hace que nuestra comunidad sea atractiva, interesante y divertida.

Se están produciendo muchos cambios en el comercio en Presidio, desde puentes internacionales revitalizados y cruces ferroviarios hasta un nuevo puerto transmigrante. ¿Cómo puede Presidio aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo proteger la calidad de vida en la ciudad?

La Ciudad de Presidio ha participado activamente para asegurarse de que la expansión del puente internacional y la reconstrucción del puente ferroviario fueran acompañadas de la creación de la Autoridad Portuaria Internacional de Presidio, que está trabajando hacia la promoción de una Zona Franca, almacenamiento en frío e inspección agrícola, todo de los cuales son fundamentales para utilizar plenamente nuestros nuevos y más grandes cruces fronterizos. Como dije anteriormente, al mismo tiempo que el crecimiento significativo en Presidio comienza a ser obvio, los ayuntamientos actuales y anteriores han hecho un excelente trabajo para asegurar que la expansión del sector empresarial ocurra de manera ordenada.

Presidio ha estado mejorando su infraestructura en los últimos años, incluyendo un proyecto de aceras y nuevas líneas de agua. ¿Qué otros proyectos de infraestructura le gustaría que emprenda la ciudad?

Lo más importante es que todos los ciudadanos de Presidio merecen acceso a agua y alcantarillado. Además, debemos priorizar la pavimentación de calles para cada calle de la ciudad, incluido el mantenimiento de rutina de las calles pavimentadas existentes. También debemos buscar formas de mejorar los parques y las oportunidades recreativas cada año.

En una reunión del consejo de la ciudad el año pasado, los residentes se quejaron de que los asuntos de la ciudad ocurrían con demasiada frecuencia en inglés, sin servicios de interpretación disponibles. ¿Cómo pueden los líderes de la ciudad asegurarse de comunicarse y conectarse con los residentes que solo hablan español?

La comunicación de todos los asuntos de la ciudad a todos los ciudadanos es algo que se merecen. La ciudad de Presidio compró un sistema de auriculares con intercomunicador inalámbrico en el otoño de 2019 que permite la traducción simultánea de todas las reuniones del consejo de la ciudad al español. Cuando reanudemos las reuniones en persona en los próximos meses, todas las personas que asistan podrán utilizar este servicio de forma gratuita.

John Razo

Cuéntanos sobre ti. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Trabajé con la ciudad de Presidio durante 13 años acumulados. Trabajé con los Servicios de Emergencia de Presidio como conductor durante dos años y como EMT durante seis años. Fui bombero voluntario de Presidio durante 11 años, y durante ese tiempo pasé gradualmente a subdirector. Completé mi educación en Texas A&M sobre extinción de incendios fases 1-4, extinción de incendios avanzada, HAZMAT, EVOC, capacitación de oficiales e investigación de incendios. Durante mi tiempo, realicé reclutamiento, capacitación y ayudé con subvenciones para mejorar nuestro departamento de bomberos. Fui operador de agua en 2005 durante tres años y luego operador principal de agua de Presidio durante dos años y medio con una licencia de agua de clase C, aguas residuales de clase D y licencias de CSI. Trabajé para resolver las infracciones estatales de la TCEQ y la pérdida de agua, así como la pérdida de ingresos por agua. Soy un miembro activo del consejo de la ciudad con el objetivo de ayudar a tomar mejores decisiones para nuestra comunidad y mostrar transparencia. A lo largo de mis años de empleo en varios departamentos de la ciudad, he acumulado conocimientos y experiencia que creo que me ayudarán a tomar decisiones fundamentadas para nuestra ciudad.

Presidio se encuentra en una encrucijada, ya que muchos funcionarios de la ciudad intentan impulsar el turismo en lo que durante mucho tiempo ha sido una economía más industrial. ¿Qué ve para el futuro de Presidio?

Personalmente, me gustaría usar nuestra historia y cultura como una atracción para el turismo, organizando más eventos como los que tuvimos en el pasado, como un festival de arte y comidas al aire libre con chili y cabrito, impulsando nuestro turismo y al mismo tiempo uniendo a nuestra comunidad.

Se están produciendo muchos cambios en el comercio en Presidio, desde puentes internacionales revitalizados y cruces ferroviarios hasta un nuevo puerto transmigrante. ¿Cómo puede Presidio aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo proteger la calidad de vida en la ciudad?

Con el tráfico de personas transmigrantes, esto ayudará a impulsar nuestra economía y nuestros negocios locales. Como todos sabemos, nuestra ciudad siempre ha tenido pocas oportunidades de empleo. El ferrocarril nos ayudará con los trabajos y, con suerte, nos ayudará a llevar productos y bienes a nuestra ciudad. Esto abrirá la puerta para que otras empresas vengan a Presidio y abrirán más oportunidades laborales para nuestra comunidad.

Presidio ha estado mejorando su infraestructura en los últimos años, incluyendo un proyecto de aceras y nuevas líneas de agua. ¿Qué otros proyectos de infraestructura le gustaría que emprenda la ciudad?

Estos dos proyectos son un gran comienzo en nuestra infraestructura. Me gustaría que trabajáramos en conseguir un nuevo tubo vertical para que tuviéramos la opción de limpiar el antiguo. En este momento solo tenemos un tubo vertical y esto hace que sea muy difícil para nosotros programar una limpieza y rehacer la pintura interior. Limpiar nuestro tanque viejo nos ayudaría a eliminar el problema de minerales que tenemos con nuestra agua y también ayudaría a mantener bajos los patógenos en nuestro sistema de agua. También tendremos que empezar a reemplazar los antiguos pozos de agua que abastecen de agua potable a nuestro pueblo. También me gustaría que trabajemos en un programa de reemplazo de válvulas de compuerta, un programa de reemplazo de líneas, un programa de reparación de calles, reclutamiento y capacitación para tener un departamento de bomberos eficiente y en funcionamiento, y trabajar para obtener mejores servicios de atención médica para nuestra comunidad.

En una reunión del consejo de la ciudad el año pasado, los residentes se quejaron de que los asuntos de la ciudad ocurrían con demasiada frecuencia en inglés, sin servicios de interpretación disponibles. ¿Cómo pueden los líderes de la ciudad asegurarse de comunicarse y conectarse con los residentes que solo hablan español?

Una gran cantidad de nuestros electores hablan español, por lo que creo que este es un tema muy importante que se puede resolver con bastante facilidad. Uno estaría tomando más tiempo durante nuestras reuniones para poder traducir lo que estamos diciendo en español. Esto sería posible debido a que la mayoría del concejo y nuestro alcalde son bilingües. La otra opción sería contratar a un intérprete para que nos ayude a traducir nuestra reunión. Creo que traducirnos a nosotros mismos sería el mejor comienzo y, si esto no funciona, contrataríamos a un traductor para que nos ayude con este problema.

Candidatos al Consejo de Término no Vencido

Abel “Billy” Hernandez

Cuéntenos sobre usted. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Soy Abel “Billy” Jiménez Hernández. Mi familia ha estado en Presidio durante más de 160 años. He vivido aquí toda mi vida y tengo amistades y relaciones durante el mismo tiempo. Me quedé en Presidio y crié a mi familia aquí. Trabajé durante 20 años para el Departamento de Mantenimiento del Condado de Presidio antes de jubilarme. He visto de primera mano el crecimiento y los desafíos que enfrenta la ciudad de Presidio. Hace veintidós años, mi padre Salvador Ornelas Hernández se postuló y ocupó el mismo puesto en el concejo municipal hasta la fecha exacta, el 1 de mayo de 1999. Escuché y aprendí de sus experiencias en la junta escolar y el concejo municipal. La gente de Presidio conoce el compromiso que nuestra familia ha tenido con la ciudad.

Presidio se encuentra en una encrucijada, ya que muchos funcionarios de la ciudad intentan impulsar el turismo en lo que durante mucho tiempo ha sido una economía más industrial. ¿Qué ve para el futuro de Presidio?

El futuro será limitado para la ciudad de Presidio sin abrazar el turismo. La ciudad de Presidio se ha sentado durante mucho tiempo como una comunidad agrícola y ganadera, en un puerto de entrada con un crecimiento sostenible limitado. Los empleadores más importantes son la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Presidio ISD y la ciudad de Presidio. Estas oportunidades dejan a muchos de los residentes de la ciudad sin un empleo sostenible. La ciudad está literalmente en el cruce de la puerta de entrada a Big Bend y México. Presidio no ha logrado atraer el turismo, visto constantemente por nuestros vecinos en Fort Davis, Marfa, Alpine, Marathon, Terlingua, Lajitas, Redford, Candelaria, Ruidosa y Valentine. Presidio debe estar abierto a capitalizar el turismo para crear una oportunidad, para crear empleos sostenibles. La ciudad y sus habitantes deben acercarse al mercado turístico de forma intencionada y sistemática. La ciudad necesita trabajar con la oficina del gobernador, desarrollo económico y turismo para asegurar fondos para ayudar con subvenciones para proyectos de mejora del turismo y en el presupuesto anual en torno al marketing continuo y la planificación de eventos relacionados con el turismo. Aquellos que viajan por nuestra área a menudo se dirigen al Big Bend para practicar senderismo, acampar, tiendas de campaña, vehículos recreativos, pesca, caza, kayak, canotaje. La ciudad debe trabajar con los líderes comunitarios para alentar a los inversionistas a crear negocios y atracciones para apoyar las necesidades de los turistas, así como brindar oportunidades para que otras empresas capten dólares de los turistas.

Se están produciendo muchos cambios en el comercio en Presidio, desde puentes internacionales revitalizados y cruces ferroviarios hasta un nuevo puerto transmigrante. ¿Cómo puede Presidio aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo proteger la calidad de vida en la ciudad?

La ciudad de Presidio tiene la oportunidad de lograr un equilibrio entre el turismo y las empresas industriales para lograr la estabilidad económica. Utilizando la zonificación de la ciudad, la ciudad puede crear áreas de zonificación industrial para promover negocios usando el puerto de entrada para crear centros de distribución en Presidio mientras mantiene la sensación de pueblo pequeño para sus residentes. Traer una combinación de tipos de industrias a la ciudad crea más oportunidades de trabajo para que los jóvenes de la ciudad regresen o se queden en Presidio, para criar a la próxima generación de residentes. La creación de crecimiento económico permite que la ciudad se beneficie de las ventas de la ciudad, los impuestos a los hoteles y la propiedad y los ingresos por licencias de alquiler, para crear programas de la ciudad e invertir en la infraestructura de la ciudad.

Presidio ha estado mejorando su infraestructura en los últimos años, incluyendo un proyecto de aceras y nuevas líneas de agua. ¿Qué otros proyectos de infraestructura le gustaría que emprenda la ciudad?

La ciudad ha hecho un gran trabajo al crear un parque de la ciudad, senderos para caminar y andar en bicicleta, aceras con iluminación nocturna y plantando árboles a lo largo de las carreteras principales como parte de los proyectos de embellecimiento de la ciudad. Las nuevas líneas de agua son las primeras verdaderas inversiones en infraestructura observadas. Muchas de las carreteras de la ciudad aún no están pavimentadas y las que están pavimentadas están llenas de baches. Después de la pandemia, la ciudad debería buscar mejorar aún más el ancho de banda wifi de la red inalámbrica para una mejor conectividad en los espacios públicos. El consejo de la ciudad debe trabajar con el administrador de la ciudad para evaluar la red eléctrica, los servicios de saneamiento de la ciudad y los sistemas de suministro de agua para las áreas necesarias en inversiones adicionales en infraestructura y anticipación del crecimiento de la ciudad.

En una reunión del consejo de la ciudad el año pasado, los residentes se quejaron de que los asuntos de la ciudad ocurrían con demasiada frecuencia en inglés, sin servicios de interpretación disponibles. ¿Cómo pueden los líderes de la ciudad asegurarse de comunicarse y conectarse con los residentes que solo hablan español?

La ciudad necesita ver las barreras del idioma como una falla en brindar espacios públicos a su gente. La proximidad de la ciudad a la frontera mexicana, naturalmente, hace que el idioma principal de sus residentes sea el español. Cuando los negocios de la ciudad se llevan a cabo principalmente en inglés, esto crea una barrera para que todos los residentes de la ciudad participen y hagan oír su voz. La ciudad de Presidio también tiene una gran población asiática que tampoco se escucha. Si bien es posible que no haya servicios de interpretación disponibles, la ciudad debe trabajar con los líderes comunitarios para coordinar con los voluntarios de traducción de idiomas. Los residentes deben poder testificar y hacer preguntas a los funcionarios de la ciudad en su propio idioma. La ciudad debe permitir la traducción de los avisos de la ciudad al inglés y al español, así como la recopilación de datos en otros idiomas y trabajar para representar a todos sus ciudadanos. Esta es otra oportunidad para buscar subvenciones para ayudar con la prestación de servicios de traducción de idiomas. La ciudad es tan diversa en su población como cualquier gran ciudad y debería trabajar para representar a todos sus residentes, sin importar su idioma principal. Hacer que todos los residentes participen en las reuniones de la comunidad significa que están invirtiendo en el futuro de la ciudad.

Trisha Runyan

Cuéntanos sobre ti. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Soy madre y abuela. Mi abuelo, Fernando Daly, nació en Presidio, al igual que mi madre, Grace Daly Runyan. Vivo en la casa que construyó mi bisabuelo, Patricio Armendáriz, cuando trasladó a su esposa e hijos del rancho de México a Presidio.

Tengo una amplia experiencia en administración pública, trabajo legislativo y desarrollo de subvenciones. Trabajé como analista de desarrollo comunitario para la ciudad de San Antonio, me desempeñé como presidente de la Sociedad Económica y Comercial de SA y me ofrecí como voluntario en numerosas organizaciones para ayudar con el desarrollo de subvenciones.

Presidio se encuentra en una encrucijada, ya que muchos funcionarios de la ciudad intentan impulsar el turismo en lo que durante mucho tiempo ha sido una economía más industrial. ¿Qué ve para el futuro de Presidio?

El recurso olvidado de Presidio Valley es el cultivo de alimentos deliciosos y saludables: frutas, verduras y huertos. Debemos proteger nuestros recursos hídricos para que nuestros herederos siempre tengan buena agua para beber. Debemos obtener recursos financieros para que nuestros agricultores puedan permitirse trabajar su tierra y luego debemos encontrar formas de crear y mantener puestos de trabajo para aquellos que estén dispuestos y puedan trabajar en la temporada de cosecha.

Se están produciendo muchos cambios en el comercio en Presidio, desde puentes internacionales revitalizados y cruces ferroviarios hasta un nuevo puerto transmigrante. ¿Cómo puede Presidio aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo proteger la calidad de vida en la ciudad?

Mediante la elección de funcionarios que comprendan la naturaleza real del desarrollo económico y que sepan cómo trabajar con funcionarios electos nacionales e internacionales para mantener un crecimiento saludable.

Presidio ha estado mejorando su infraestructura en los últimos años, incluyendo un proyecto de aceras y nuevas líneas de agua. ¿Qué otros proyectos de infraestructura le gustaría que emprenda la ciudad?

Necesitamos espacios sociales públicos como mejores áreas de juego, canchas de tenis, fútbol, ​​baloncesto, picnic y espacios para reuniones al aire libre. Necesitamos proporcionar sombra adecuada en estos lugares para proteger a nuestros niños del sol abrasador del verano.

En una reunión del consejo de la ciudad el año pasado, los residentes se quejaron de que los asuntos de la ciudad ocurrían con demasiada frecuencia en inglés, sin servicios de interpretación disponibles. ¿Cómo pueden los líderes de la ciudad asegurarse de comunicarse y conectarse con los residentes que solo hablan español?

Necesitamos intérpretes que puedan proporcionar una traducción inmediata de la acción tal como ocurre durante las reuniones del consejo. Necesitamos equipos al que los ciudadanos puedan acceder fácilmente para escuchar las traducciones.