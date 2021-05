La banda ancha es una necesidad

By Senator Cesar Blanco , State Senator César J. Blanco

Por el Senador César J. Blanco, Distrito 29

La pandemia lo dejó brutalmente claro: el acceso a la banda ancha no es un lujo, es una necesidad. Para aquellos con acceso a Internet, la vida continuó. Para aquellos que no lo tenían, los estudiantes se retrasaron aún más, los ancianos evitaron las visitas al médico, las pequeñas empresas no pudieron mantenerse conectadas con sus clientes.

Antes de la sesión legislativa, me uní a otros 87 legisladores en una carta bipartidista al gobernador Abbott solicitando un plan de banda ancha en todo el estado.

El gobernador respondió colocando la expansión de la banda ancha como un elemento de emergencia para esta legislatura. Eso se alineó con el informe del Consejo de Desarrollo de Banda Ancha del Gobernador que declaró: “El tema de la conectividad de banda ancha en las áreas rurales y desatendidas del estado es vital para el desarrollo económico, la educación, la atención médica y la seguridad en Texas”.

La brecha digital no es nada nuevo. La Comisión Federal de Comunicaciones estima que al menos 1,2 millones de tejanos no pueden acceder al servicio de Internet de banda ancha. Casi el 65 por ciento de los que no tienen acceso viven en nuestras comunidades rurales.

La falta de conectividad no solo afectaba la educación y la atención médica, sino que obstaculizaba el crecimiento económico.

Con un producto interno bruto de $ 1.9 mil millones, Texas tiene la novena economía más grande del mundo. En 2019, un estudio de Amazon y la Cámara de Comercio de EE. UU. Encontró que Texas podría obtener un impulso de $ 3.7 mil millones al PIB de la banda ancha en todo el estado. Ciertos programas de financiamiento federal otorgan puntos de prioridad para un plan estatal de banda ancha al considerar las solicitudes. Texas es uno de los seis estados que no tiene un plan estatal de banda ancha.

La banda ancha seguirá siendo fundamental para ayudar a los distritos escolares a abordar las dramáticas brechas de aprendizaje que se esperan cuando las escuelas comiencen el semestre de otoño. La TEA estima que entre la pandemia y la caída normal del verano, los estudiantes perdieron 5.7 meses de tiempo de instrucción para el año escolar 2019-2020. Al regresar al aprendizaje en persona, necesitamos programas para asegurar que ningún estudiante se quede atrás académica o emocionalmente.

Tanto demócratas como republicanos están de acuerdo en la importancia de expandir la banda ancha a áreas rurales y comunidades de bajos ingresos. Es una parte vital de nuestra recuperación. Todos ven eso: el gobierno federal, el gobernador y la Legislatura de Texas.

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 incluye una cantidad significativa de fondos que Texas puede aprovechar para abordar problemas críticos como la conectividad digital. A Texas se le asignaron aproximadamente $ 15.8 mil millones en Fondos de Recuperación Estatales y Locales para el Coronavirus. Ese dinero se puede utilizar para realizar las inversiones necesarias para ampliar el acceso a Internet de banda ancha.

Los miembros de la legislatura de Texas presentaron varios proyectos de ley que abordan la expansión de la banda ancha. Me enorgullece ser coautor del Proyecto de Ley del Senado 5, escrito por el Senador Robert Nichols, y copatrocinar el Proyecto de Ley de la Cámara 5. Esta legislación para un plan de banda ancha en todo el estado establece un Programa de Desarrollo de Banda Ancha para otorgar subvenciones, préstamos a bajo interés e incentivos financieros para expandir la banda ancha.

El Senado y la Cámara de Texas resolverán las pocas diferencias y resolverán los detalles finales antes de que la legislatura se suspenda sine die. Cuando finalmente se apruebe el proyecto de ley, será un paso importante para garantizar mejores oportunidades educativas, mayor acceso a la atención médica y que las comunidades rurales y urbanas estén posicionadas para impulsar el regreso económico de Texas de la pandemia, creando prosperidad para todos los tejanos durante generaciones por venir.

El Senador César J. Blanco representa con orgullo a la gente de los condados de Culberson, El Paso, Hudspeth, Jeff Davis y Presidio en el Senado de Texas.