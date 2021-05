El gobernador Abbott pone fin a las reglas de la ciudad sobre máscaras, los CDC dicen que no se necesitan máscaras para las personas vacunadas

By Abbie Perrault

CONDADO DE PRESIDIO – El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva el martes, poniendo fin a los requisitos de máscaras que los gobiernos locales aún tienen en vigor. Si bien la Ciudad de Presidio ya ha cambiado de exigir a recomendar máscaras, algunas de las reglas de máscaras restantes de la Ciudad de Marfa serán reemplazadas el viernes cuando entre en vigencia la orden del gobernador.

Marfa y Presidio han seguido estableciendo y actualizando sus reglas de máscaras a la luz del panorama cambiante de la pandemia de COVID-19, incluida la semana pasada cuando el Ayuntamiento de Marfa pasó a la Fase II: Precaución, alejándose solo un paso de la Fase I: Negocios como Normal.

Bajo el nuevo nivel, el personal de la ciudad no tiene que usar máscaras entre sí, sino que debe usar máscaras cuando interactúa con el público, principalmente a través de escudos de plexiglás. Se anima a los visitantes a los edificios de la ciudad, pero no se les exige que usen máscaras.

Según la fiscal de la ciudad Teresa Todd, el requisito de que el personal de la ciudad use máscaras al interactuar con el público será reemplazado automáticamente cuando la orden del gobernador entre en vigencia el viernes.

Actualmente, el Ayuntamiento, el Centro de Actividades de Marfa y el centro de visitantes están abiertos al público, y el centro de nutrición aún está cerrado para los visitantes. Pasando a la Fase II, el consejo también reabrió la biblioteca. Eso permite que ingresen hasta diez invitados a la vez, con computadoras espaciadas y disponibles para su uso nuevamente.

En Presidio, el miércoles pasado, el ayuntamiento tuvo su primera reunión en persona y abierta al público desde que comenzó la pandemia de COVID-19 el año pasado. El Ayuntamiento de Presidio alentó, pero no exigió, el uso de máscaras en la reunión. También acordaron abrir el vestíbulo del ayuntamiento, con máscaras alentadas, pero no obligatorias, para quienes ingresen. Presidio ya tenía una política para alentar al personal a usar máscaras cuando se encuentran en espacios reducidos.

Las instalaciones de la ciudad, como la biblioteca y el centro para personas mayores, todavía están cerradas hasta que el consejo haya evaluado más a fondo las condiciones actuales de la pandemia. Debido a que no se requieren máscaras para el personal de la ciudad o el público, la nueva orden del gobernador no cambiará las políticas en la ciudad de Presidio.

Aunque el gobernador ahora está regulando la capacidad de la ciudad para exigir máscaras, las empresas locales aún tienen la autoridad para decidir si requieren máscaras para sus clientes y pueden negar el servicio en consecuencia.

Junto con la emisión de una nueva orden por parte del estado, los CDC ofrecieron la semana pasada sus propias nuevas pautas sobre el uso de mascarillas, recomendando que aquellos que están completamente vacunados contra COVID-19 pueden dejar de usar mascarillas en interiores y exteriores.

La agencia dijo que aquellos que estén completamente vacunados pueden “reanudar las actividades que hacían antes de la pandemia”, y agregó que no es necesario realizar pruebas o ponerse en cuarentena antes o después de viajar dentro de los Estados Unidos, aunque las máscaras seguirán siendo requeridas por el gobierno federal en los aviones.

Sin embargo, las pautas sin mascarilla de los CDC solo se aplican a aquellos que están completamente vacunados, lo que ocurre dos semanas después de recibir la segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna, o dos semanas después de recibir la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson.

El CDC todavía recomienda máscaras que cubren la nariz y la boca para quienes no están vacunados y están en público. Recomiendan una distancia de seis pies, evitar las multitudes y los espacios interiores mal ventilados, lavarse las manos y “ponerse la vacuna COVID-19 cuando esté disponible”.

Abbott razonó que el público, vacunado o no vacunado, debería decidir individualmente si usar una máscara. “Los tejanos, no el gobierno, deberían decidir sus mejores prácticas de salud, razón por la cual las máscaras no exigirán en distritos escolares públicos o las entidades gubernamentales”, dijo.

El estado de la estrella solitaria continúa derrotando al COVID-19 mediante el uso de vacunas disponibles, medicamentos terapéuticos con anticuerpos y prácticas seguras utilizadas por los tejanos en nuestras comunidades “, dijo el gobernador Abbott.

Las entidades gubernamentales que todavía exigen máscaras de alguna manera para el viernes 21 de mayo pueden recibir una multa de hasta $ 1,000, según la orden.

Abbott hizo algunas exenciones en su orden, permitiendo que los centros de vivienda respaldados por el estado, las instalaciones del departamento de justicia penal, los hospitales administrados por el gobierno y las cárceles municipales continúen requiriendo máscaras en sus instalaciones.

También hizo una excepción para las escuelas públicas, permitiendo que los distritos requieran máscaras hasta el 4 de junio en lugar del 21 de mayo, pero terminando su capacidad de exigir máscaras después, incluso cuando se acerca la escuela de verano. Aunque las vacunas en el condado de Presidio son altas, los niños menores de 12 años aún no son elegibles para recibir la vacuna, lo que los hace más vulnerables a contraer y propagar el virus.

Estados Unidos está completamente vacunado en un 44,4% entre su población elegible de 12 años en adelante, Texas está ligeramente por detrás con un 39,2% y el condado de Presidio ha superado a todos los condados del estado para alcanzar el 72,3% de vacunados entre su población de 12 años en adelante hasta el martes.

Si bien el gobernador fomenta las libertades personales con respecto a si las personas eligen o no usar una máscara, el presidente Joe Biden adoptó una postura más dura. Escribiendo en las redes sociales la semana pasada después de que cambiaran las pautas de los CDC, Biden dijo: “La regla ahora es simple: vacúnese o use una máscara hasta que lo haga. La decisión es tuya.”