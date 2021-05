El auditor corta los lazos con el distrito de tasaciones a medida que surgen nuevos detalles en la auditoría de 2018 de la ciudad de Presidio

By Sachi McClendon

CONDADO DE PRESIDIO – El distrito de tasaciones del condado de Presidio ahora está buscando un nuevo auditor para revisar sus registros financieros de 2020 como su desde hace mucho tiempo auditor Doak Painter, cortó los lazos con la junta la semana pasada. En su carta de renuncia obtenida por The Big Bend Sentinel, Painter escribió: “Hemos tomado nuestra decisión de mala gana y después de una deliberación sustancial, pero hemos perdido la confianza en la integridad del órgano de gobierno de su entidad, específicamente el Presidente de la Junta”.

Las consecuencias comenzaron después de la publicación de un artículo en The Presidio International que detallaba los hallazgos de la auditoría adversa de 2018 de la Ciudad de Presidio que fue realizada por Painter. En la historia, el alcalde de Presidio, John Ferguson, dijo que los resultados de la auditoría llegaron más tarde de lo esperado y que hubo una falta de comunicación entre la ciudad y Painter. Como The Big Bend Sentinel anteriormente informó, la ciudad perdió una subvención para comprar dos nuevas ambulancias después de que no pudo producir estas auditorías actualizadas.

Tras la publicación de la historia de auditoría de la semana pasada, Painter escribió un correo electrónico a Ferguson y Brad Newton, el administrador interino de la ciudad, diciendo que lo habían “arrojado debajo del autobús”. Painter escribió: “Siempre quieres culpar al auditor por no poder obtener recursos, en este caso una ambulancia, cuando tu documentación y estados financieros fueron un desastre. Mi trabajo es venir y auditar sus procedimientos y transacciones correspondientes. No es el trabajo del auditor realizar la contabilidad transaccional o armar los estados financieros “.

Poco después de escribir ese correo electrónico, Painter presentó su carta de renuncia al distrito de tasaciones del condado, citando su falta de fe en su presidente, quien es el alcalde Ferguson.

Nuevos detalles sobre la auditoría de 2018 de Presidio

Si bien Painter no hizo comentarios sobre el registro en la historia de la semana pasada, sí enumeró los problemas que tuvo mientras realizaba la auditoría de 2018 de la ciudad en su correo electrónico a Ferguson y Newton.

Painter dijo que la razón por la que se retrasó la auditoría de la ciudad es porque él, “estaba intentando salvar la auditoría de 2018 al poder volver a los números correctos una vez que [él] había completado la auditoría de 2019”.

Como escribió en su correo electrónico, Painter estaba en el proceso de realizar la auditoría de 2019, y casi la había completado, hasta que descubrió que la ciudad no estaba administrando adecuadamente sus fondos de agua y alcantarillado. Él escribió: “Usted había estado en su nuevo sistema de contabilidad durante más de un año y medio y todavía tenía su sistema de facturación de agua y alcantarillado en efectivo cuando la ley lo exige que sea de acumulación total”. En general, un sistema de base devengado brinda una imagen más precisa de las finanzas de una ciudad.

“En mi correo electrónico para cada uno de ustedes y para el director de finanzas, expresé mi preocupación de que se trataba de una señal de alerta importante y, como auditor, me di cuenta de que había una falta de supervisión y que nadie estaba asumiendo su deber fiduciario con los contribuyentes de la Ciudad en serio ”, escribió el auditor.

La gota que colmó el vaso para Painter llegó cuando supo que Joe Portillo, el anterior administrador de la ciudad que estaba a cargo de los libros financieros de la ciudad, había renunciado y nadie se lo había dicho. En un correo electrónico obtenido por The Big Bend Sentinel, Painter escribió a los jefes de la administración de la ciudad el 14 de febrero: “Creo que lo mejor para mi empresa es retirarme de futuros tratos con la ciudad de Presidio. Tengo la intención de presentar una carta formal de renuncia a mis servicios con respecto a la auditoría del informe financiero anual para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2019 ”. Portillo había renunciado oficialmente solo cuatro días antes del correo electrónico de Painter.

Como se informó en la historia de la semana pasada, uno de los mayores hallazgos de la auditoría de 2018 fue que la administración de la ciudad regularmente no presentaba informes de nómina trimestrales ni pagaba los impuestos correspondientes al IRS. A través de una solicitud de registros públicos, The Big Bend Sentinel obtuvo todos los informes trimestrales del año fiscal 2018, lo que puso en duda ese hallazgo.

Tras la historia de la semana pasada, Painter reconoció que podría haberse equivocado en ese sentido. “Debería haber cambiado ese hallazgo, pero tal vez sea un error de mi parte. Si vuelvo, podría cambiar ese hallazgo y decir que el primer trimestre estuvo mal ”, dijo, y agregó:“ Tal vez hicieron los últimos tres trimestres correctamente. Pero estoy seguro de que hice el primero, o que mi esposa hizo el primero “.

En su correo electrónico a la administración de la ciudad la semana pasada, Painter explicó por qué había atracado la ciudad por no presentar los informes trimestrales en las auditorías anteriores. “Nadie en la ciudad sabía siquiera cómo completar un formulario 941 [los informes de nómina trimestrales] antes de que yo llegara y mi esposa, que también es CPA, tuvo que venir y enseñarle a su personal cómo llenar uno”, escribió. “Y ella personalmente llenó todos los formularios 941 para los años fiscales 2013 – 2017 para enviarlos al IRS y también para que yo tuviera algo que poner en mis documentos de trabajo y poder comparar los resultados con los montos de nómina informados”.

En una declaración a The Big Bend Sentinel, Ferguson reconoció los problemas pasados ​​de mantenimiento de registros de la ciudad, y escribió: “La ciudad de Presidio se concentra en abordar todas las deficiencias documentadas en nuestros controles fiscales internos que salieron a la luz en nuestra auditoría más reciente. Desde febrero pasado, el personal de la ciudad ha estado utilizando todos los recursos a su disposición para garantizar que los registros financieros requeridos estén disponibles para la auditoría del año fiscal 2019. La ciudad es un libro abierto y admitimos fácilmente nuestras deficiencias anteriores. Al mismo tiempo, estamos ansiosos por demostrarles a nuestros ciudadanos que pondremos nuestra casa financiera en orden de manera oportuna y contaremos con procesos que promuevan auditorías financieras saludables en el futuro ”.

En cuanto al distrito de tasaciones, la junta ahora está buscando un auditor para completar su auditoría de 2020. La jefa de tasaciones del distrito, Cynthia Ramirez, dijo que lo más probable es que la auditoría no se presente a tiempo, lo que provocará que el distrito no cumpla con el estado.

Ramírez dijo que se sorprendió al saber que Painter se había retirado de la auditoría. “Siempre hemos trabajado bien con Doak. Siempre ha sido un buen auditor y me pilló completamente desprevenida cuando recibí su correo electrónico ”, dijo. “La razón por la que lo hizo fue aún más impactante para mí. Me molestó bastante que le hiciera eso al distrito. Ojalá hubiera completado al menos la auditoría de este año “.