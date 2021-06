El Tribunal de Comisionados de Presidio restablece la declaración de desastre por crisis fronteriza  

By Sachi McClendon

CONDADO DE PRESIDIO – En la reunión de la semana pasada, los comisionados del condado de Presidio escucharon a una compañía que quiere traer un hipódromo a la ciudad de Presidio, y luego acordaron declarar un desastre de emergencia en respuesta a la creciente crisis fronteriza.

Pista de Carreras

José Valdez de Wisdom Advisors Group se presentó frente a la corte de comisionados para presentar la idea de una pista de carreras de caballos en las afueras de Presidio. La visión actual es construir una pista de carreras de ⅝ o ⅞ de millas en 20 acres de tierra al sur del aeropuerto de Presidio. Wisdom Advisors Group también construiría una tribuna, un restaurante, un bar y 160 graneros para los caballos. El título provisional de la pista es “Presidio Desert Downs” y se basaría en el modelo de Ruidoso Downs en Nuevo México.

Valdez dijo que espera que haya alrededor de 40 o 50 días de carreras durante todo el año. Durante las carreras de “apuestas importantes”, Valdez dijo que espera que asistan entre 7.000 y 10.000 personas. Para carreras sin apuestas, el número mínimo sería 1,000.

“Para darte una idea, probablemente tendríamos entre 50 y 70 entrenadores, y esos entrenadores requieren mozos de cuadra y paseadores. Así que solo en la operación en sí que estamos llevando a cabo, habrá bastantes personas ahí afuera ”, dijo Valdez.

Valdez dijo que la compañía quiere poner el hipódromo en Presidio ya que muchos de los empleados son del área.

La mayoría de las preguntas de los comisionados giraban en torno a si la ciudad de Presidio podría manejar esta tensión adicional en la infraestructura de la ciudad y los servicios públicos. Valdez señaló en su presentación que necesitarían tener personal de EMS en espera en la pista los días de carrera.

La comisionada Brenda Bentley dijo: “Siento que, especialmente en nuestra área de Presidio, tenemos una clara escasez de disponibilidad de ambulancias, ya sea porque nuestras ambulancias se averían o no tenemos suficiente para operarlas”. En este momento, el servicio EMS de Presidio solo puede dotar de personal a una ambulancia a la vez, según la directora de EMS, Malynda Richardson.

“Todo lo que podamos hacer para apoyarlos definitivamente lo haremos, incluso agregando nuestros técnicos de emergencias médicas personales si es necesario”, dijo Valdez. “El administrador de la ciudad y el alcalde dijeron que pensaban que estaríamos bien”.

El hipódromo también necesitaría obtener agua de la ciudad. Ferguson y Newton le dijeron a Valdez que la ciudad no tiene los fondos para extender las líneas de agua, pero que podrían proporcionar el agua.

Más que solo el apoyo de los comisionados, Valdez necesita la aprobación del condado para permitir las apuestas en el hipódromo, lo que significa que tendría que haber una elección en todo el condado, financiada por el propio condado. “Presupuestamos las elecciones y eso implica un gasto, así que tenemos que sopesar esas opciones”, dijo el comisionado Bentley.

Los comisionados no tomaron ninguna medida sobre la aprobación de este nuevo hipódromo.

Declaración de emergencia

El tribunal discutió a continuación la declaración de un estado local de desastre en respuesta al creciente número de inmigrantes indocumentados que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. (La jueza del condado Cinderela Guevara ya había declarado un desastre, pero no le dio seguimiento.) Si los comisionados aceptaban restablecer la declaración, Guevara la llevaría a la oficina del gobernador para instarlo a que no eliminara el Título 42, que ha Permitió que el gobierno expulsara a inmigrantes no admitidos aparentemente para ayudar a frenar la propagación del coronavirus.

“No he escuchado de demasiados ganaderos o personas fuera del condado en cuanto a quejas sobre la crisis que están enfrentando”, dijo Guevara. “Pero a nuestro alrededor están atrapando a muchos extranjeros ilegales y, en su mayor parte, no se trata de personas que intentan venir aquí en busca de asilo. Se sienten criminales peligrosos “.

Guevara dijo que le preocupan los costos que enfrenta el condado en el manejo de los restos de inmigrantes indocumentados que se encuentran dentro del condado. “Lo que está sucediendo en el condado de Hudspeth, sé que en este momento tienen 11 cuerpos en la morgue de extranjeros ilegales que han muerto en su condado, y ahora el condado es responsable del costo de la exhumación de esos extranjeros ilegales”, dijo.

El comisionado Buddy Knight estuvo de acuerdo y dijo: “Lo que más me molesta es que es muy posible que haya cadáveres en las montañas del condado de Presidio en este momento que no se han encontrado pero que se encontrarán, de los que seremos responsables y que podemos no me lo permitas “. De hecho, Guevara dijo que los empleados del condado se encontraron recientemente con dos cuerpos en el condado.

Guevara también mencionó que algunos de los jueces del condado a lo largo de la frontera están investigando si deberían demandar a la Administración Biden para recuperar los costos de lidiar con la crisis.

Al final de la reunión, el tribunal aprobó la moción para declarar el desastre local.